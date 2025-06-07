https://sarabic.ae/20250607/برلماني-مصري-تأجيل-زيلينسكي-تسلم-الجثث-وتبادل-الأسرى-يكشف-للعالم-مزاعمه-وانصياعه-للغرب-1101417868.html

برلماني مصري: تأجيل زيلينسكي تسلم الجثث وتبادل الأسرى يكشف للعالم مزاعمه وانصياعه للغرب

برلماني مصري: تأجيل زيلينسكي تسلم الجثث وتبادل الأسرى يكشف للعالم مزاعمه وانصياعه للغرب

سبوتنيك عربي

صرح النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب المصري، بأن فلاديمير زيلينسكي، يسعى إلى التحايل وتأجيل حسم الكثير من المواقف، منها قضية تبادل الأسرى واستلام جثث... 07.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-07T12:45+0000

2025-06-07T12:45+0000

2025-06-07T12:45+0000

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وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن "قرار روسيا بتسليم الجثث للجانب الأوكراني والتي تعد قضية إنسانية، ورفض زيلنيسكي، يدعو للشك والحيرة في كل ادعاءاته تجاه روسيا ومزاعم سعيه للسلام ولقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين".وتابع: "الأمور تتكشف رويدًا رويدًا، وللأسف فإن الموقف الغربي الذي يحتمي به زيلينسكي، يتبنى وجهة نظر واحدة ويسعى إلى دعمه بكل ما يملك من قوة دون النظر لقضية الأمن والاستقرار والسلام في أوكرانيا".ووفقا للبرلماني المصري، فإن "روسيا من حقها الرد المناسب للحفاظ على أمنها القومي، وهي تُشهد العالم الآن على انصياع زيلينسكي للأوامر الغربية، التي لا تهتم بالأمن والاستقرار في أوكرانيا، بل تذهب للتصعيد، ما يؤكد أن عملية السلام لم تعد كما كانت عليه قبل أيام، نظرا لرفض الغرب الانصياع للاستعدادات الروسية للسلام على أساس قاعدة الحقوق الوطنية المشروعة للدولة الروسية".وكتب ميدينسكي عبر قناته على تطبيق "تلغرام"، مجموعة من التصريحات حول نتائج المفاوضات التي جرت في إسطنبول، الاثنين الماضي، وأهم هذه التصريحات:أرجأ الجانب الأوكراني بشكل مفاجئ استلام الجثث وتبادل أسرى الحرب إلى أجل غير مسمى.روسيا دعت كييف إلى استلام جثث 6 آلاف جندي وضابط من القوات المسلحة الأوكرانية، ليتسنى لعائلاتهم دفنهم بسلام.يمكن لممثلي وسائل الإعلام الدولية الحضور إلى موقع تبادل الأسرى المُخطط له مع أوكرانيا، والتأكد من جاهزية روسيا الاتحادية للعمل.روسيا بدأت في 6 يونيو/ حزيران الجاري، تنفيذ عملية نقل أكثر من 6000 جثة إلى أوكرانيا، وفقًا للاتفاقيات التي تم التوصل إليها في إسطنبول.وصلت الدفعة الأولى... من جثث 1212 جنديًا أوكرانيًا إلى منطقة التبادل، والبقية في طريقها إلى هناك.مجموعة الاتصال التابعة لوزارة الدفاع الروسية موجودة على الحدود مع أوكرانيا، لكن المفاوضين من الجانب الآخر لم يصلوا بعد إلى موقع التبادل.وعقدت يوم الاثنين الماضي، الجولة الثانية من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في تركيا، واستمر الاجتماع لأكثر من ساعة في قصر "سيراجان" بإسطنبول، وتبادل الطرفان خلاله مذكرات تفاهم بشأن تسوية النزاع.وطلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من رئيس الوفد الروسي إلى المفاوضات فلاديمير ميدينسكي، يوم الأربعاء الماضي، تقريرًا حول نتائج الجولة الثانية من المفاوضات الروسية الأوكرانية، التي جرت في إسطنبول.

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