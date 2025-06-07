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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250607/برلماني-مصري-تأجيل-زيلينسكي-تسلم-الجثث-وتبادل-الأسرى-يكشف-للعالم-مزاعمه-وانصياعه-للغرب-1101417868.html
برلماني مصري: تأجيل زيلينسكي تسلم الجثث وتبادل الأسرى يكشف للعالم مزاعمه وانصياعه للغرب
برلماني مصري: تأجيل زيلينسكي تسلم الجثث وتبادل الأسرى يكشف للعالم مزاعمه وانصياعه للغرب
سبوتنيك عربي
صرح النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب المصري، بأن فلاديمير زيلينسكي، يسعى إلى التحايل وتأجيل حسم الكثير من المواقف، منها قضية تبادل الأسرى واستلام جثث... 07.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-07T12:45+0000
2025-06-07T12:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن "قرار روسيا بتسليم الجثث للجانب الأوكراني والتي تعد قضية إنسانية، ورفض زيلنيسكي، يدعو للشك والحيرة في كل ادعاءاته تجاه روسيا ومزاعم سعيه للسلام ولقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين".وتابع: "الأمور تتكشف رويدًا رويدًا، وللأسف فإن الموقف الغربي الذي يحتمي به زيلينسكي، يتبنى وجهة نظر واحدة ويسعى إلى دعمه بكل ما يملك من قوة دون النظر لقضية الأمن والاستقرار والسلام في أوكرانيا".ووفقا للبرلماني المصري، فإن "روسيا من حقها الرد المناسب للحفاظ على أمنها القومي، وهي تُشهد العالم الآن على انصياع زيلينسكي للأوامر الغربية، التي لا تهتم بالأمن والاستقرار في أوكرانيا، بل تذهب للتصعيد، ما يؤكد أن عملية السلام لم تعد كما كانت عليه قبل أيام، نظرا لرفض الغرب الانصياع للاستعدادات الروسية للسلام على أساس قاعدة الحقوق الوطنية المشروعة للدولة الروسية".وكتب ميدينسكي عبر قناته على تطبيق "تلغرام"، مجموعة من التصريحات حول نتائج المفاوضات التي جرت في إسطنبول، الاثنين الماضي، وأهم هذه التصريحات:أرجأ الجانب الأوكراني بشكل مفاجئ استلام الجثث وتبادل أسرى الحرب إلى أجل غير مسمى.روسيا دعت كييف إلى استلام جثث 6 آلاف جندي وضابط من القوات المسلحة الأوكرانية، ليتسنى لعائلاتهم دفنهم بسلام.يمكن لممثلي وسائل الإعلام الدولية الحضور إلى موقع تبادل الأسرى المُخطط له مع أوكرانيا، والتأكد من جاهزية روسيا الاتحادية للعمل.روسيا بدأت في 6 يونيو/ حزيران الجاري، تنفيذ عملية نقل أكثر من 6000 جثة إلى أوكرانيا، وفقًا للاتفاقيات التي تم التوصل إليها في إسطنبول.وصلت الدفعة الأولى... من جثث 1212 جنديًا أوكرانيًا إلى منطقة التبادل، والبقية في طريقها إلى هناك.مجموعة الاتصال التابعة لوزارة الدفاع الروسية موجودة على الحدود مع أوكرانيا، لكن المفاوضين من الجانب الآخر لم يصلوا بعد إلى موقع التبادل.وعقدت يوم الاثنين الماضي، الجولة الثانية من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في تركيا، واستمر الاجتماع لأكثر من ساعة في قصر "سيراجان" بإسطنبول، وتبادل الطرفان خلاله مذكرات تفاهم بشأن تسوية النزاع.وطلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من رئيس الوفد الروسي إلى المفاوضات فلاديمير ميدينسكي، يوم الأربعاء الماضي، تقريرًا حول نتائج الجولة الثانية من المفاوضات الروسية الأوكرانية، التي جرت في إسطنبول.
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أخبار أوكرانيا, أخبار روسيا اليوم, روسيا, مصر, أخبار مصر الآن, حصري
أخبار أوكرانيا, أخبار روسيا اليوم, روسيا, مصر, أخبار مصر الآن, حصري

برلماني مصري: تأجيل زيلينسكي تسلم الجثث وتبادل الأسرى يكشف للعالم مزاعمه وانصياعه للغرب

12:45 GMT 07.06.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowskiفلاديمير زيلينسكي
فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowski
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صرح النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب المصري، بأن فلاديمير زيلينسكي، يسعى إلى التحايل وتأجيل حسم الكثير من المواقف، منها قضية تبادل الأسرى واستلام جثث المقاتلين الأوكرانيين".
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن "قرار روسيا بتسليم الجثث للجانب الأوكراني والتي تعد قضية إنسانية، ورفض زيلنيسكي، يدعو للشك والحيرة في كل ادعاءاته تجاه روسيا ومزاعم سعيه للسلام ولقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين".
وتابع: "الأمور تتكشف رويدًا رويدًا، وللأسف فإن الموقف الغربي الذي يحتمي به زيلينسكي، يتبنى وجهة نظر واحدة ويسعى إلى دعمه بكل ما يملك من قوة دون النظر لقضية الأمن والاستقرار والسلام في أوكرانيا".
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ووفقا للبرلماني المصري، فإن "روسيا من حقها الرد المناسب للحفاظ على أمنها القومي، وهي تُشهد العالم الآن على انصياع زيلينسكي للأوامر الغربية، التي لا تهتم بالأمن والاستقرار في أوكرانيا، بل تذهب للتصعيد، ما يؤكد أن عملية السلام لم تعد كما كانت عليه قبل أيام، نظرا لرفض الغرب الانصياع للاستعدادات الروسية للسلام على أساس قاعدة الحقوق الوطنية المشروعة للدولة الروسية".

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أكد فلاديمير ميدينسكي، مساعد الرئيس الروسي، رئيس الوفد الروسي في المفاوضات مع أوكرانيا، أن "الجانب الأوكراني، أرجأ بشكل غير متوقع وإلى أجل غير مسمى، استلام جثث جنوده وتبادل أسرى الحرب"، داعيًا الجانب الأوكراني لتسلم جثث 6 آلاف جندي أوكراني، حتى تتمكن عائلاتهم من دفنهم بشكل إنساني.

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وكتب ميدينسكي عبر قناته على تطبيق "تلغرام"، مجموعة من التصريحات حول نتائج المفاوضات التي جرت في إسطنبول، الاثنين الماضي، وأهم هذه التصريحات:
أرجأ الجانب الأوكراني بشكل مفاجئ استلام الجثث وتبادل أسرى الحرب إلى أجل غير مسمى.
روسيا دعت كييف إلى استلام جثث 6 آلاف جندي وضابط من القوات المسلحة الأوكرانية، ليتسنى لعائلاتهم دفنهم بسلام.
يمكن لممثلي وسائل الإعلام الدولية الحضور إلى موقع تبادل الأسرى المُخطط له مع أوكرانيا، والتأكد من جاهزية روسيا الاتحادية للعمل.
روسيا بدأت في 6 يونيو/ حزيران الجاري، تنفيذ عملية نقل أكثر من 6000 جثة إلى أوكرانيا، وفقًا للاتفاقيات التي تم التوصل إليها في إسطنبول.
وصلت الدفعة الأولى... من جثث 1212 جنديًا أوكرانيًا إلى منطقة التبادل، والبقية في طريقها إلى هناك.
مجموعة الاتصال التابعة لوزارة الدفاع الروسية موجودة على الحدود مع أوكرانيا، لكن المفاوضين من الجانب الآخر لم يصلوا بعد إلى موقع التبادل.
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وعقدت يوم الاثنين الماضي، الجولة الثانية من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في تركيا، واستمر الاجتماع لأكثر من ساعة في قصر "سيراجان" بإسطنبول، وتبادل الطرفان خلاله مذكرات تفاهم بشأن تسوية النزاع.
وطلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من رئيس الوفد الروسي إلى المفاوضات فلاديمير ميدينسكي، يوم الأربعاء الماضي، تقريرًا حول نتائج الجولة الثانية من المفاوضات الروسية الأوكرانية، التي جرت في إسطنبول.
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