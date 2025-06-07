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القوات الروسية تنفذ ضربات جماعية ضد مؤسسات الصناعة العسكرية ومخازن المسيرات الأوكرانية
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"رقم ضخم"... الصين تعلن عن أحدث أرقام احتياطياتها من النقد الأجنبي
"رقم ضخم"... الصين تعلن عن أحدث أرقام احتياطياتها من النقد الأجنبي
سبوتنيك عربي
أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة النقد الأجنبي في الصين، اليوم السبت، أن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي ارتفعت إلى 3.2853 تريليون دولار أمريكي، بنهاية مايو/ أيار... 07.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-07T08:56+0000
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ونقلت وكالة "شينخوا"،نقلا عن الهيئة، في بيان رسمي، أن "هذه الزيادة جاءت نتيجة عوامل متعددة، تشمل تقلبات أسعار الصرف وتغيرات قيم الأصول المالية".كما أشارت إلى أن الاقتصاد الصيني يواصل مسيرة التعافي والتحسن، مع تحسن مستمر في جودة التنمية الاقتصادية، ما يعزز استقرار احتياطيات النقد الأجنبي في البلاد.يأتي هذا الارتفاع في سياق السياسات الصينية الرامية إلى تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي، ما يدعم ثقة الأسواق في متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على الحفاظ على توازن السيولة الدولية.في السياق ذاته، ضخ بنك الصين 135 مليار يوان ضمن عمليات إعادة الشراء لأجل 7 أيام بعائد 1.4%، فيما يؤثر بنك الصين على سعر الدولار الأمريكي من خلال ربط قيمة عملته اليوان بعملة الدولار.جدير بالذكر أن بنك الصين يتبع سياسة سعر الصرف الثابت بإدارة قيمة اليوان عن طريق إبقائه ثابتا أمام سلة من عملات الدول، التي تعتبر شركاء للصين، ويتم قياس السلة بسعر الدولار، نظرًا إلى أن الولايات المتحدة هي أكبر شريك تجاري للصين.
https://sarabic.ae/20250607/الولايات-المتحدة-تدرس-تخصيص-ملايين-الدولارات-لمؤسسة-غزة-الإنسانية-1101407151.html
https://sarabic.ae/20250501/ارتفاع-حجم-التجارة-بين-الصين-والدول-العربية-إلى-400-مليار-دولار-1100070125.html
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اقتصاد, الصين, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, سعر الدولار اليوم
اقتصاد, الصين, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, سعر الدولار اليوم

"رقم ضخم"... الصين تعلن عن أحدث أرقام احتياطياتها من النقد الأجنبي

08:56 GMT 07.06.2025
© Photo / Unsplash/ Alexander Schimmeckدولارات أمريكية
دولارات أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2025
© Photo / Unsplash/ Alexander Schimmeck
تابعنا عبر
أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة النقد الأجنبي في الصين، اليوم السبت، أن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي ارتفعت إلى 3.2853 تريليون دولار أمريكي، بنهاية مايو/ أيار 2025، مسجلة زيادة قدرها 3.6 مليار دولار (0.11%)، مقارنة بنهاية أبريل/ نيسان الماضي.
ونقلت وكالة "شينخوا"،نقلا عن الهيئة، في بيان رسمي، أن "هذه الزيادة جاءت نتيجة عوامل متعددة، تشمل تقلبات أسعار الصرف وتغيرات قيم الأصول المالية".
كما أشارت إلى أن الاقتصاد الصيني يواصل مسيرة التعافي والتحسن، مع تحسن مستمر في جودة التنمية الاقتصادية، ما يعزز استقرار احتياطيات النقد الأجنبي في البلاد.
مشهد تدافع الناس من أجل الحصول على المساعدات الإنسانية غرب مدينة رفح في جنوب قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2025
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02:31 GMT
يأتي هذا الارتفاع في سياق السياسات الصينية الرامية إلى تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي، ما يدعم ثقة الأسواق في متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على الحفاظ على توازن السيولة الدولية.
وفي وقت سابق من يوم أمس الجمعة، قرر بنك الصين، تحديد سعر صرف الدولار مقابل اليوان عند المستوى 7.1845 يوان لكل دولار، فيما كانت توقعات مسح لوسائل إعلام غربية، قد أشارت إلى تسجيل الزوج 7.1935 دولار، وبلغ سعر الإغلاق السابق 7.1790 يوان لكل دولار.
عملة اليوان الصينية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2025
ارتفاع حجم التجارة بين الصين والدول العربية إلى 400 مليار دولار
1 مايو, 10:01 GMT
في السياق ذاته، ضخ بنك الصين 135 مليار يوان ضمن عمليات إعادة الشراء لأجل 7 أيام بعائد 1.4%، فيما يؤثر بنك الصين على سعر الدولار الأمريكي من خلال ربط قيمة عملته اليوان بعملة الدولار.

جدير بالذكر أن بنك الصين يتبع سياسة سعر الصرف الثابت بإدارة قيمة اليوان عن طريق إبقائه ثابتا أمام سلة من عملات الدول، التي تعتبر شركاء للصين، ويتم قياس السلة بسعر الدولار، نظرًا إلى أن الولايات المتحدة هي أكبر شريك تجاري للصين.
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