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https://sarabic.ae/20250607/علماء-روس-يكتشفون-التربة-الآكلة-للنفط-1101417356.html
علماء روس يكتشفون التربة "الآكلة للنفط"
علماء روس يكتشفون التربة "الآكلة للنفط"
سبوتنيك عربي
درس علماء من جامعة بيرم بوليتكنيك الروسية، كيفية تأثير التلوث النفطي على أنواع مختلفة من التربة في روسيا، وستساعد هذه الدراسة على فهم المناطق الأكثر عرضة... 07.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-07T12:28+0000
2025-06-07T12:28+0000
مجتمع
روسيا
علوم
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ووفقا لدراسة نشرت في مجلة "scientificrussia"، أصبحت الانسكابات النفطية الناجمة عن الأعطال الصناعية تهديدا كبيرا للبيئة اليوم. على سبيل المثال، في ديسمبر/ كانون الأول 2024، غرقت ناقلات تحمل زيت الوقود، وهو أحد منتجات تكرير النفط، في مضيق "كيرتش"، ونتيجة لذلك، تسرب نحو 40% من الوقود إلى البحر الأسود، ما أدى إلى تلويث أكثر من 50 كيلومترًا من ساحل إقليم كراسنودار، ما أدى إلى نفوق الدلافين والطيور والنباتات البحرية.ولتحديد تأثير النفط على التربة الخصبة، اختار علماء جامعة بيرم بوليتكنيك الروسية، أنواعًا من التربة من مناطق مختلفة من روسيا الاتحادية مثل الدبال الكربوني والطيني والكستنائي الداكن والبني النموذجي والجفت الجاف البركاني.وقالت إلفيرا ساكاييفا، الأستاذة المشاركة في قسم حماية البيئة في جامعة بيرم بوليتيكنيك، والحاصلة على درجة الدكتوراه في الهندسة: "قمنا بتلويث العينات بالزيت صناعيًا، وأخذنا تربة نظيفة كعينة ضبط، وقورنت النتائج بها. أظهرت الدراسات أن محتوى الزيت الأكثر سمية هو 50 غ/كغ، أي أنه عند إضافته إلى جميع العينات، ينخفض ​​عدد النباتات الرخوة. ومع ذلك، بالنسبة للبكتيريا في تربة الدبال الكربونية، أصبح الزيت، على العكس من ذلك، منشطًا للنمو، وخاصةً بتركيزات 5 و20 غ/كغ".وأشارت ساكاييفا إلى أنه "بمعرفة كيفية تأثير النفط على أنواع التربة المختلفة، يُنصح باختيار طرق التنظيف الأمثل، مثل المعالجة الحيوية (باستخدام البكتيريا التي تُحلل النفط) أو الطرق الفيزيائية والكيميائية، مثل الغسيل والمواد الماصة، وتُظهر التجارب بوضوح أن تأثير النفايات يعتمد على نوع التربة".
https://sarabic.ae/20250607/أكبر-5-مناجم-نحاس-في-العالم-العربي-1101413655.html
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روسيا, علوم
روسيا, علوم

علماء روس يكتشفون التربة "الآكلة للنفط"

12:28 GMT 07.06.2025
© Getty Images / Daniel Garridoتربة جافة
تربة جافة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2025
© Getty Images / Daniel Garrido
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درس علماء من جامعة بيرم بوليتكنيك الروسية، كيفية تأثير التلوث النفطي على أنواع مختلفة من التربة في روسيا، وستساعد هذه الدراسة على فهم المناطق الأكثر عرضة للتأثير السلبي لهذه النفايات، والتي يمكن استخدامها كمصدر للغذاء.
ووفقا لدراسة نشرت في مجلة "scientificrussia"، أصبحت الانسكابات النفطية الناجمة عن الأعطال الصناعية تهديدا كبيرا للبيئة اليوم. على سبيل المثال، في ديسمبر/ كانون الأول 2024، غرقت ناقلات تحمل زيت الوقود، وهو أحد منتجات تكرير النفط، في مضيق "كيرتش"، ونتيجة لذلك، تسرب نحو 40% من الوقود إلى البحر الأسود، ما أدى إلى تلويث أكثر من 50 كيلومترًا من ساحل إقليم كراسنودار، ما أدى إلى نفوق الدلافين والطيور والنباتات البحرية.

وأشارت الدراسة إلى أن "هذا التلوث يؤدي إلى اختلال توازن النباتات الدقيقة، ويقلل من محتوى النيتروجين ويزيد من سوء الخصوبة، ويسمم المياه الجوفية، مما يصبح خطيرًا على الناس والحيوانات".

ولتحديد تأثير النفط على التربة الخصبة، اختار علماء جامعة بيرم بوليتكنيك الروسية، أنواعًا من التربة من مناطق مختلفة من روسيا الاتحادية مثل الدبال الكربوني والطيني والكستنائي الداكن والبني النموذجي والجفت الجاف البركاني.
منجم - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2025
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وقالت إلفيرا ساكاييفا، الأستاذة المشاركة في قسم حماية البيئة في جامعة بيرم بوليتيكنيك، والحاصلة على درجة الدكتوراه في الهندسة: "قمنا بتلويث العينات بالزيت صناعيًا، وأخذنا تربة نظيفة كعينة ضبط، وقورنت النتائج بها. أظهرت الدراسات أن محتوى الزيت الأكثر سمية هو 50 غ/كغ، أي أنه عند إضافته إلى جميع العينات، ينخفض ​​عدد النباتات الرخوة. ومع ذلك، بالنسبة للبكتيريا في تربة الدبال الكربونية، أصبح الزيت، على العكس من ذلك، منشطًا للنمو، وخاصةً بتركيزات 5 و20 غ/كغ".
وأضافت: "يشير هذا إلى أنه من الممكن تحفيز نمو البكتيريا المفيدة بجرعات صغيرة، لأنها تستخدم الهيدروكربونات كغذاء. تُطبق آلية عمل مماثلة في إقليم ستافروبول وروستوف وغيرهما من المناطق ذات هذا النوع من التربة".
وأشارت ساكاييفا إلى أنه "بمعرفة كيفية تأثير النفط على أنواع التربة المختلفة، يُنصح باختيار طرق التنظيف الأمثل، مثل المعالجة الحيوية (باستخدام البكتيريا التي تُحلل النفط) أو الطرق الفيزيائية والكيميائية، مثل الغسيل والمواد الماصة، وتُظهر التجارب بوضوح أن تأثير النفايات يعتمد على نوع التربة".
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