https://sarabic.ae/20250607/أكبر-5-مناجم-نحاس-في-العالم-العربي-1101413655.html

أكبر 5 مناجم نحاس في العالم العربي

أكبر 5 مناجم نحاس في العالم العربي

سبوتنيك عربي

كشفت بيانات قطاعات التعدين في الدول العربية عن أكبر 5 مناجم للنحاس في العالم العربي، تحوي على ثروات طبيعية هائلة واستثمارات واعدة. 07.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-07T09:57+0000

2025-06-07T09:57+0000

2025-06-07T09:57+0000

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وأشارت البيانات إلى أن هذه المناجم الخمسة تضم احتياطيات ضخمة من خام النحاس، فضلًا عن اكتشافات معادن مصاحبة كالذهب والفضة، ما يرفع من جدواها الاقتصادية.وقدّم تقرير المنصة استعراضا حول قدرة هذه المناجم الإنتاجية وتفاصيلها الجيولوجية والتقنية، وذلك وفقا لما يلي:منجم "تيزرت"يتصدر منجم "تيزرت" في المغرب، قائمة أكبر 5 مناجم نحاس في العالم العربي، ومن المتوقع أن يصل إنتاج المنجم إلى 3.6 مليون طن سنويًا عند بلوغ طاقته الكاملة.منجم "الواشحي"تشير الدراسات إلى أن منجم "الواشحي" في سلطنة عمان، يمتلك احتياطيات قابلة للاستخراج تتجاوز 10 ملايين طن من خام النحاس، بتركيز 0.88%، بالإضافة إلى وجود معادن ثمينة مثل الذهب بمعدل 0.2 غرام/ طن.منجم "قلب مغرين"يقع المنجم في موريتانيا، وتُقدَّر احتياطياته بـ31.3 مليون طن، مع نسبة تركيز نحاس تبلغ 0.92% و0.69 غرام/ طن من الذهب.منجم "ضانا"يقع المنجم في الأردن، وتُقدّر احتياطياته بنحو 45 مليون طن من خام النحاس، مع مؤشرات واعدة لاكتشاف معادن مصاحبة كالذهب والفضة.منجم "الغيزين"ويضاف إلى القائمة منجم "الغيزين"، الواقع في ولاية الخابورة بمحافظة شمال الباطنة العُمانية.ومن المتوقع أن تسهم أكبر 5 مناجم نحاس في العالم العربي في خلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وزيادة صادرات المنطقة من المعادن الاستراتيجية.

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