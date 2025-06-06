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بوتين: الطائرات الروسية دون طيار هي الأكثر تطورا في العالم... فيديو
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https://sarabic.ae/20250606/ثروات-نادرة-أكبر-10-مناجم-فوسفات-في-العالم-العربي-1101374194.html
ثروات نادرة... أكبر 10 مناجم فوسفات في العالم العربي
ثروات نادرة... أكبر 10 مناجم فوسفات في العالم العربي
سبوتنيك عربي
كشف تقرير جديد عن قائمة لأكبر 10 مناجم فوسفات في العالم العربي، والتي بدورها تتصدّر قائمة الأصول الاستراتيجية لدول المنطقة، نظرًا إلى ما تمتلكه من احتياطيات... 06.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-06T07:42+0000
2025-06-06T08:44+0000
مجتمع
اقتصاد
العالم العربي
فوسفات
مناجم الفوسفات
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وأشار التقرير الذي نشرته منصة "الطاقة المتخصصة، إلى أن هذه المناجم تعد قاعدة رئيسية لدعم الاقتصادات الوطنية العربية، من خلال الصادرات، التي تسهم في زيادة الناتج القومي.وبحسب التقرير، تتوزّع أكبر 10 مناجم فوسفات في العالم العربي بين المغرب والسعودية والأردن ومصر وتونس والجزائر، إذ تضم هذه الدول احتياطيات ضخمة تمتد لمليارات الأطنان، مع قدرات إنتاجية هائلة تسهم في تلبية الطلب المتزايد على الفوسفات ومشتقاته.واستعرض التقرير الجديد قائمة أكبر 10 مناجم فوسفات في العالم العربي، وهي كالآتي:1- منجم "خريبكة"يعد حوض "خريبكة" أهم موقع لاستخراج الفوسفات في المغرب، ويمتد عبر مناطق واسعة تشمل سيدي شنان وبولنوار وبوجنيبة.2- منجم "الشيدية"يعد منجم "الشيدية" أكبر منجم للفوسفات في الأردن، ويمتد على مساحة 386 كيلومتر مربع، ويأتي ضمن أكبر 10 مناجم فوسفات في العالم العربي.3- منجم "فوسفات الخبراء"يقع منجم "فوسفات الخبراء" في السعودية قرب مدينة وعد الشمال، ويغطي مساحة 37 كيلومتر مربع، باحتياطيات تقدر بـ400 مليون طن.ويبرز المنجم ضمن أكبر 10 مناجم فوسفات في العالم العربي، إذ ينتج سنويًا نحو 12 مليون طن من خام الفوسفات، تحوّل إلى مركزات تستعمل في صناعة الأسمدة ضمن مدينة وعد الشمال الصناعية.4- منجم "الجلاميد"ينتج منجم "الجلاميد" في السعودية، الذي يعد من أكبر 10 مناجم فوسفات في العالم العربي، نحو 10 ملايين طن سنويًا من خام الفوسفات، مع مصنع لاستخلاص المركزات بطاقة 5 ملايين طن، وينقل الإنتاج إلى رأس الخير عبر خط سكة حديدية خاص، إذ يعالج في مصانع متخصصة لإنتاج الأسمدة.5- منجم "الكنتور" (ابن جرير واليوسفية)يعد منجم "الكنتور" (ابن جرير واليوسفية) في المغرب، ثالث أكبر منجم فوسفات عالميًا، كما أنه من أبرز 10 مناجم فوسفات في العالم العربي.6- منجم "جبل العنق"يمثل منجم "جبل العنق"، مشروعًا استراتيجيًا ضخمًا، مع احتياطي يقارب 2.8 مليار طن من خام الفوسفات.7- منجم "أبوطرطور"يعدّ منجم "أبوطرطور" في الصحراء الغربية بمصر، أكبر مشروعات تعدين الفوسفات في مصر، ويغطي مساحة 14 كيلومترًا مربعًا.وتبلغ الطاقة التصميمية للمنجم 4.5 مليون طن خام سنويًا، مع مصنع لإنتاج 2.2 مليون طن ركاز مركّز.8- منجم "سراورتان"يمثل منجم "سراورتان"، جنوب ولاية الكاف التونسية، أحد أكبر احتياطيات الفوسفات التونسية، كما أنه من أكبر 10 مناجم الفوسفات في العالم العربي، مع تقديرات باحتياطيات تبلغ نحو 10 مليارات طن.9- منجم "بوكراع"يقع منجم بوكراع في الصحراء الغربية، ويمثل 8% من احتياطي الفوسفات في المغرب، بقدرة إنتاجية تصل إلى 3 ملايين طن سنويًا، ما يضعه بقائمة أكبر 10 مناجم فوسفات في العالم العربي. وتنقل خاماته عبر أطول حزام ناقل في العالم، يبلغ طوله 102 كيلومتر، إلى مصنع المعالجة وميناء العيون.10- منجم "كاف الشفاير"يقع منجم "كاف الشفاير" بولاية قفصة، ويعد من أهم مناجم الفوسفات النشطة في تونس، ويصنّف "كاف الشفاير" ضمن أكبر 10 مناجم فوسفات في العالم العربي، مع إنتاج بلغ 4.49 مليون طن عام 2021، وهو ما يشكّل دعامة رئيسية لصادرات الفوسفات التونسية.وتؤدي هذه المناجم دورًا محوريًا في مشروعات التحول الاقتصادي الوطني، عبر تطوير سلاسل صناعية متكاملة تشمل التعدين والتحويل الكيميائي والتصدير، ما يعزز تنافسية هذه الدول العربية في الأسواق العالمية.دولة عربية تهيمن على قطاع الفوسفات العالمي بـ5 مناجم ضخمة طفرة في صادرات منتج مصري استراتيجي
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https://sarabic.ae/20250523/كنوز-تحت-الأرض-أبرز-5-مناجم--سعودية-ترسم-مستقبل-الاقتصاد-1100882414.html
https://sarabic.ae/20250521/أضخم-5-مناجم-في-الجزائر-مليارات-الأطنان-من-الثروات-تحت-الأرض-1100806281.html
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https://sarabic.ae/20250508/دول-عربية-تتصدر-أكبر-5-صفقات-كهرباء-في-أبريل-2025-1100292720.html
https://sarabic.ae/20250503/سوريا-تكشف-عن-اتفاقية-استراتيجية-مع-تركيا-لاستجرار-الكهرباء-والغاز-1100129802.html
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اقتصاد, العالم العربي, فوسفات, مناجم الفوسفات
اقتصاد, العالم العربي, فوسفات, مناجم الفوسفات

ثروات نادرة... أكبر 10 مناجم فوسفات في العالم العربي

07:42 GMT 06.06.2025 (تم التحديث: 08:44 GMT 06.06.2025)
© Getty Images / Alexey Dozmorovمنجم فوسفات
منجم فوسفات - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2025
© Getty Images / Alexey Dozmorov
تابعنا عبر
كشف تقرير جديد عن قائمة لأكبر 10 مناجم فوسفات في العالم العربي، والتي بدورها تتصدّر قائمة الأصول الاستراتيجية لدول المنطقة، نظرًا إلى ما تمتلكه من احتياطيات هائلة تسهم في تأمين الطلب العالمي على الأسمدة والمواد الخام.
وأشار التقرير الذي نشرته منصة "الطاقة المتخصصة، إلى أن هذه المناجم تعد قاعدة رئيسية لدعم الاقتصادات الوطنية العربية، من خلال الصادرات، التي تسهم في زيادة الناتج القومي.
وبحسب التقرير، تتوزّع أكبر 10 مناجم فوسفات في العالم العربي بين المغرب والسعودية والأردن ومصر وتونس والجزائر، إذ تضم هذه الدول احتياطيات ضخمة تمتد لمليارات الأطنان، مع قدرات إنتاجية هائلة تسهم في تلبية الطلب المتزايد على الفوسفات ومشتقاته.
واستعرض التقرير الجديد قائمة أكبر 10 مناجم فوسفات في العالم العربي، وهي كالآتي:

1- منجم "خريبكة"

يعد حوض "خريبكة" أهم موقع لاستخراج الفوسفات في المغرب، ويمتد عبر مناطق واسعة تشمل سيدي شنان وبولنوار وبوجنيبة.

ويمثل منجم "خريبكة" نحو 70% من إنتاج "المكتب الشريف" للفوسفات (OCP)، أكبر شركة فوسفات عالمية، ويعد من أكبر 10 مناجم فوسفات في العالم العربي.

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2- منجم "الشيدية"

يعد منجم "الشيدية" أكبر منجم للفوسفات في الأردن، ويمتد على مساحة 386 كيلومتر مربع، ويأتي ضمن أكبر 10 مناجم فوسفات في العالم العربي.

ويمثل المنجم المصدر الرئيس لإنتاج شركة مناجم الفوسفات الأردنية بنسبة تصل إلى 80% من إجمالي الإنتاج.

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3- منجم "فوسفات الخبراء"

يقع منجم "فوسفات الخبراء" في السعودية قرب مدينة وعد الشمال، ويغطي مساحة 37 كيلومتر مربع، باحتياطيات تقدر بـ400 مليون طن.
ويبرز المنجم ضمن أكبر 10 مناجم فوسفات في العالم العربي، إذ ينتج سنويًا نحو 12 مليون طن من خام الفوسفات، تحوّل إلى مركزات تستعمل في صناعة الأسمدة ضمن مدينة وعد الشمال الصناعية.
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4- منجم "الجلاميد"

ينتج منجم "الجلاميد" في السعودية، الذي يعد من أكبر 10 مناجم فوسفات في العالم العربي، نحو 10 ملايين طن سنويًا من خام الفوسفات، مع مصنع لاستخلاص المركزات بطاقة 5 ملايين طن، وينقل الإنتاج إلى رأس الخير عبر خط سكة حديدية خاص، إذ يعالج في مصانع متخصصة لإنتاج الأسمدة.
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5- منجم "الكنتور" (ابن جرير واليوسفية)

يعد منجم "الكنتور" (ابن جرير واليوسفية) في المغرب، ثالث أكبر منجم فوسفات عالميًا، كما أنه من أبرز 10 مناجم فوسفات في العالم العربي.

ويضم "الكنتور" منجمي "ابن جرير" و"اليوسفية"، ويمثلان معًا 37% من احتياطي الفوسفات المغربي.

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6- منجم "جبل العنق"

يمثل منجم "جبل العنق"، مشروعًا استراتيجيًا ضخمًا، مع احتياطي يقارب 2.8 مليار طن من خام الفوسفات.

وتشترك الجزائر مع الصين في تطوير هذا المشروع، الذي سيشمل إنتاج 5.4 مليون طن من الأسمدة سنويًا، مع استثمارات تفوق 7 مليارات دولار، ويُعد جزءًا من خطة تنويع الاقتصاد الجزائري.

7- منجم "أبوطرطور"

يعدّ منجم "أبوطرطور" في الصحراء الغربية بمصر، أكبر مشروعات تعدين الفوسفات في مصر، ويغطي مساحة 14 كيلومترًا مربعًا.
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وتبلغ الطاقة التصميمية للمنجم 4.5 مليون طن خام سنويًا، مع مصنع لإنتاج 2.2 مليون طن ركاز مركّز.

8- منجم "سراورتان"

يمثل منجم "سراورتان"، جنوب ولاية الكاف التونسية، أحد أكبر احتياطيات الفوسفات التونسية، كما أنه من أكبر 10 مناجم الفوسفات في العالم العربي، مع تقديرات باحتياطيات تبلغ نحو 10 مليارات طن.

ورغم أنه لا يزال قيد الدراسة، فإنه يتوقع أن تبلغ طاقته الإنتاجية 5 ملايين طن سنويًا مع توفير آلاف فرص العمل عند تشغيله.

9- منجم "بوكراع"

يقع منجم بوكراع في الصحراء الغربية، ويمثل 8% من احتياطي الفوسفات في المغرب، بقدرة إنتاجية تصل إلى 3 ملايين طن سنويًا، ما يضعه بقائمة أكبر 10 مناجم فوسفات في العالم العربي. وتنقل خاماته عبر أطول حزام ناقل في العالم، يبلغ طوله 102 كيلومتر، إلى مصنع المعالجة وميناء العيون.
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10- منجم "كاف الشفاير"

يقع منجم "كاف الشفاير" بولاية قفصة، ويعد من أهم مناجم الفوسفات النشطة في تونس، ويصنّف "كاف الشفاير" ضمن أكبر 10 مناجم فوسفات في العالم العربي، مع إنتاج بلغ 4.49 مليون طن عام 2021، وهو ما يشكّل دعامة رئيسية لصادرات الفوسفات التونسية.
وتؤدي هذه المناجم دورًا محوريًا في مشروعات التحول الاقتصادي الوطني، عبر تطوير سلاسل صناعية متكاملة تشمل التعدين والتحويل الكيميائي والتصدير، ما يعزز تنافسية هذه الدول العربية في الأسواق العالمية.
دولة عربية تهيمن على قطاع الفوسفات العالمي بـ5 مناجم ضخمة
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