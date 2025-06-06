https://sarabic.ae/20250606/ثروات-نادرة-أكبر-10-مناجم-فوسفات-في-العالم-العربي-1101374194.html

ثروات نادرة... أكبر 10 مناجم فوسفات في العالم العربي

ثروات نادرة... أكبر 10 مناجم فوسفات في العالم العربي

سبوتنيك عربي

كشف تقرير جديد عن قائمة لأكبر 10 مناجم فوسفات في العالم العربي، والتي بدورها تتصدّر قائمة الأصول الاستراتيجية لدول المنطقة، نظرًا إلى ما تمتلكه من احتياطيات... 06.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-06T07:42+0000

2025-06-06T07:42+0000

2025-06-06T08:44+0000

مجتمع

اقتصاد

العالم العربي

فوسفات

مناجم الفوسفات

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وأشار التقرير الذي نشرته منصة "الطاقة المتخصصة، إلى أن هذه المناجم تعد قاعدة رئيسية لدعم الاقتصادات الوطنية العربية، من خلال الصادرات، التي تسهم في زيادة الناتج القومي.وبحسب التقرير، تتوزّع أكبر 10 مناجم فوسفات في العالم العربي بين المغرب والسعودية والأردن ومصر وتونس والجزائر، إذ تضم هذه الدول احتياطيات ضخمة تمتد لمليارات الأطنان، مع قدرات إنتاجية هائلة تسهم في تلبية الطلب المتزايد على الفوسفات ومشتقاته.واستعرض التقرير الجديد قائمة أكبر 10 مناجم فوسفات في العالم العربي، وهي كالآتي:1- منجم "خريبكة"يعد حوض "خريبكة" أهم موقع لاستخراج الفوسفات في المغرب، ويمتد عبر مناطق واسعة تشمل سيدي شنان وبولنوار وبوجنيبة.2- منجم "الشيدية"يعد منجم "الشيدية" أكبر منجم للفوسفات في الأردن، ويمتد على مساحة 386 كيلومتر مربع، ويأتي ضمن أكبر 10 مناجم فوسفات في العالم العربي.3- منجم "فوسفات الخبراء"يقع منجم "فوسفات الخبراء" في السعودية قرب مدينة وعد الشمال، ويغطي مساحة 37 كيلومتر مربع، باحتياطيات تقدر بـ400 مليون طن.ويبرز المنجم ضمن أكبر 10 مناجم فوسفات في العالم العربي، إذ ينتج سنويًا نحو 12 مليون طن من خام الفوسفات، تحوّل إلى مركزات تستعمل في صناعة الأسمدة ضمن مدينة وعد الشمال الصناعية.4- منجم "الجلاميد"ينتج منجم "الجلاميد" في السعودية، الذي يعد من أكبر 10 مناجم فوسفات في العالم العربي، نحو 10 ملايين طن سنويًا من خام الفوسفات، مع مصنع لاستخلاص المركزات بطاقة 5 ملايين طن، وينقل الإنتاج إلى رأس الخير عبر خط سكة حديدية خاص، إذ يعالج في مصانع متخصصة لإنتاج الأسمدة.5- منجم "الكنتور" (ابن جرير واليوسفية)يعد منجم "الكنتور" (ابن جرير واليوسفية) في المغرب، ثالث أكبر منجم فوسفات عالميًا، كما أنه من أبرز 10 مناجم فوسفات في العالم العربي.6- منجم "جبل العنق"يمثل منجم "جبل العنق"، مشروعًا استراتيجيًا ضخمًا، مع احتياطي يقارب 2.8 مليار طن من خام الفوسفات.7- منجم "أبوطرطور"يعدّ منجم "أبوطرطور" في الصحراء الغربية بمصر، أكبر مشروعات تعدين الفوسفات في مصر، ويغطي مساحة 14 كيلومترًا مربعًا.وتبلغ الطاقة التصميمية للمنجم 4.5 مليون طن خام سنويًا، مع مصنع لإنتاج 2.2 مليون طن ركاز مركّز.8- منجم "سراورتان"يمثل منجم "سراورتان"، جنوب ولاية الكاف التونسية، أحد أكبر احتياطيات الفوسفات التونسية، كما أنه من أكبر 10 مناجم الفوسفات في العالم العربي، مع تقديرات باحتياطيات تبلغ نحو 10 مليارات طن.9- منجم "بوكراع"يقع منجم بوكراع في الصحراء الغربية، ويمثل 8% من احتياطي الفوسفات في المغرب، بقدرة إنتاجية تصل إلى 3 ملايين طن سنويًا، ما يضعه بقائمة أكبر 10 مناجم فوسفات في العالم العربي. وتنقل خاماته عبر أطول حزام ناقل في العالم، يبلغ طوله 102 كيلومتر، إلى مصنع المعالجة وميناء العيون.10- منجم "كاف الشفاير"يقع منجم "كاف الشفاير" بولاية قفصة، ويعد من أهم مناجم الفوسفات النشطة في تونس، ويصنّف "كاف الشفاير" ضمن أكبر 10 مناجم فوسفات في العالم العربي، مع إنتاج بلغ 4.49 مليون طن عام 2021، وهو ما يشكّل دعامة رئيسية لصادرات الفوسفات التونسية.وتؤدي هذه المناجم دورًا محوريًا في مشروعات التحول الاقتصادي الوطني، عبر تطوير سلاسل صناعية متكاملة تشمل التعدين والتحويل الكيميائي والتصدير، ما يعزز تنافسية هذه الدول العربية في الأسواق العالمية.دولة عربية تهيمن على قطاع الفوسفات العالمي بـ5 مناجم ضخمة طفرة في صادرات منتج مصري استراتيجي

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اقتصاد, العالم العربي, فوسفات, مناجم الفوسفات