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القوات الروسية تنفذ ضربات جماعية ضد مؤسسات الصناعة العسكرية ومخازن المسيرات الأوكرانية
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بمباركة أمريكية... فتوى تحرم "الثأر الشخصي" في سوريا
بمباركة أمريكية... فتوى تحرم "الثأر الشخصي" في سوريا
سبوتنيك عربي
أصدر مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا، أمس الجمعة، فتوى بعدم جواز جميع أشكال القتل خارج نطاق القانون، وهو الأمر الذي ثمّنه المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم باراك. 07.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-07T06:39+0000
2025-06-07T06:49+0000
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وجاء في الفتوى الرسمية: "من حق من ظُلم في مال أو دم أو عرض، أن يطالب بعقوبة من ظلمه والاقتصاص منه، واسترداد حقوقه بالطرق المشروعة".وذكر نص الفتوى أن "الواجب في استيفاء الحقوق أن تكون عن طريق القضاء والسلطات المختصة، وألا تكون في يد جهة فردية، منعًا للفتن أو أخذ الثأر أو الاعتماد على الشبهات والإشاعات أو التسرع في قول أو اتهام، لأن سفك الدماء والأعراض يولّد مفاسد عظيمة".وأردف: "لا يجوز الثأر والانتقام خارج نطاق القضاء وإطار القانون، لما في ذلك من إشاعة الفوضى وهدم الأمن والعدل، وتدمير السلم المجتمعي، كما يُحرّم التحريض على ذلك لأنه يُذكي نار الفتنة، ويثير مشاعر الكراهية والبغضاء بين أبناء المجتمع الواحد".وأشاد المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك، بالفتوى التي تحظر جميع أشكال القتل خارج إطار القانون.وكتب باراك عبر حسابه على منصة "إكس": "خطوات أولى عظيمة للحكومة السورية الجديدة في الطريق نحو سوريا الجديدة".وزير سوري ينصب طفلا متحدثا باسم وزارته.. صور
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي

بمباركة أمريكية... فتوى تحرم "الثأر الشخصي" في سوريا

06:39 GMT 07.06.2025 (تم التحديث: 06:49 GMT 07.06.2025)
© AP Photo / Omar Sanadikiمدينة دمشق القديمة
مدينة دمشق القديمة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2025
© AP Photo / Omar Sanadiki
تابعنا عبر
أصدر مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا، أمس الجمعة، فتوى بعدم جواز جميع أشكال القتل خارج نطاق القانون، وهو الأمر الذي ثمّنه المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم باراك.
وجاء في الفتوى الرسمية: "من حق من ظُلم في مال أو دم أو عرض، أن يطالب بعقوبة من ظلمه والاقتصاص منه، واسترداد حقوقه بالطرق المشروعة".
وذكر نص الفتوى أن "الواجب في استيفاء الحقوق أن تكون عن طريق القضاء والسلطات المختصة، وألا تكون في يد جهة فردية، منعًا للفتن أو أخذ الثأر أو الاعتماد على الشبهات والإشاعات أو التسرع في قول أو اتهام، لأن سفك الدماء والأعراض يولّد مفاسد عظيمة".
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أمس, 12:59 GMT

وأضاف مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا: "لا يجوز للناس أن يقيموا الحدود أو القصاص بأنفسهم دون الرجوع إلى القضاء الشرعي أو الرسمي، لما في ذلك من تقويض لأصل الحياة، وإفساد للنظام الإنساني، وشيوع الفوضى".

وأردف: "لا يجوز الثأر والانتقام خارج نطاق القضاء وإطار القانون، لما في ذلك من إشاعة الفوضى وهدم الأمن والعدل، وتدمير السلم المجتمعي، كما يُحرّم التحريض على ذلك لأنه يُذكي نار الفتنة، ويثير مشاعر الكراهية والبغضاء بين أبناء المجتمع الواحد".

كما نوّهت الفتوى إلى أن "الواجب على المسؤولين وذوي الاختصاص أخذ مسألة الاقتصاص من المجرمين وإعادة الحقوق لأصحابها على محمل الجد والسرعة، واتخاذ ما يلزم لضمان تحقيق العدالة، وحفظ وحدة الصف، وصون الدماء والأعراض بما يريح الأمن والاستقرار في المجتمع، ويفوّت الفرصة على المحرّضين والمأجورين".

وأشاد المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك، بالفتوى التي تحظر جميع أشكال القتل خارج إطار القانون.
وكتب باراك عبر حسابه على منصة "إكس": "خطوات أولى عظيمة للحكومة السورية الجديدة في الطريق نحو سوريا الجديدة".
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