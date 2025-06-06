وزير سوري ينصب طفلا متحدثا باسم وزارته.. صور

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بوتين: الطائرات الروسية دون طيار هي الأكثر تطورا في العالم... فيديو
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09:03 GMT
10 د
مساحة حرة
اجتماع رؤساء البنوك المركزية لدول منظمة شنغهاي.. اقتراح لإنشاء بنك مشترك
09:14 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
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16 د
ملفات ساخنة
أهمية وفعالية الدور المصري في دعم منع الانتشار النووي ونزع السلاح
10:31 GMT
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نبض افريقيا
مباحثات أمنية بين مديري المخابرات السودانية والإثيوبية في بورتسودان
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
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لقاء سبوتنيك
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حصاد الأسبوع
خبيرة: ترامب يعرف أن روسيا سترد بشكل قوي جدا
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ملفات ساخنة
بعد رفض مقترحات واشنطن.. انفتاح إيراني حول إنشاء اتحاد إقليمي لتخصيب اليورانيوم
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صدى الحياة
الغذاء بين المساعدات وإدارة الأزمات
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29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
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21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
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150 د
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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
08:17 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
مرايا العلوم
لماذا ينكمش كوكب المشتري؟ وكيف يعيش الحيوان المنوي البشري؟
09:30 GMT
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الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: بوشكين أب الأدب الروسي الحديث وواضع أسس الواقعية النقدية فيه
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
مباحثات أمنية بين مديري المخابرات السودانية والإثيوبية في بورتسودان
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
بيارق النصر
دعم صعود الفاشية في ايطاليا والنازية في المانيا من قبل الرأسمالية المالية الغربية كخطوة نحو غزو الاتحاد السوفياتي
12:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
ضيعة ضايعة الرقم الصعب في الكوميديا
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183 د
ملفات ساخنة
بعد رفض مقترحات واشنطن.. انفتاح إيراني حول إنشاء اتحاد إقليمي لتخصيب اليورانيوم
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
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عالم سبوتنيك
الناتو يوافق على أكبر برنامج لإعادة التسليح منذ الحرب الباردة، والأمين العام للحلف يقول إنه سيبقى كتلة نووية
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59 د
شؤون عسكرية
ما أسباب هذه الاندفاعة الأوروبية والتغير الكبير في اللهجة العسكرية؟ يجيب خبير
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح أهمية فوز لبنان بعضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة
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https://sarabic.ae/20250606/وزير-سوري-ينصب-طفلا-متحدثا-باسم-وزارته-صور-1101391460.html
وزير سوري ينصب طفلا متحدثا باسم وزارته.. صور
وزير سوري ينصب طفلا متحدثا باسم وزارته.. صور
سبوتنيك عربي
فاجأ وزير الاتصالات السوري، عبد السلام هيكل، الشعب السوري بتعيين طفل متحدثا باسم الوزارة، في خطوة أثارت ردود فعل متباينة لدى الشارع. 06.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-06T13:05+0000
2025-06-06T13:05+0000
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
الاتصالات
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وأصبح هذا الخبر حديث وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وذلك بعد إعلان الوزير تعيين الطفل سليم التركماني، متحدثاً رسمياً باسم وزارة الاتصالات والتقانة لأبناء جيله.وكتب الوزير عبد السلام هيكل، عبر حسابه الرسمي على "إكس"، تغريدة هنأ فيها الناس بحلول عيد الأضحى، وأعلن تعيين الطفل سليم ضمن فريق وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات.وأشار هيكل إلى أن الطفل الصغير قبل اليوم مهمة المتحدث باسم الوزراة لأولاد جيله، ويذكر أن الطفل سليم التركماني، هو مؤسس حساب (little_tech_salim) على "إنستغرام" (تابع لشركة "ميتا" المحظورة في روسيا بسبب أنشطتها المتطرفة).الخبر لاقى استحسان الشارع السوري، وانهالت تعليقات السوريين على القرار، معبرين عن آمالهم بغد أفضل لبلادهم بعد سنوات طويلة من المعاناة.وجاء هذا الإعلان بعد أسابيع قليلة من صورة انتشرت للوزير ذاته وشغلت المنصات حينما ظهر في مطار دمشق الدولي يقف على الطابور لختم جواز سفره، ما اعتبره السوريون مشهدا نادرا، وأثنوا على تصرفه خصوصا أنه أطل من دون أي مظاهر لاستغلال منصبه أو نفوذه الحكومي.لأول مرة منذ سنوات... طائرات "فلاي ناس" السعودية تهبط في مطار دمشق... فيديودولة خليجية تعلن فتح السفارة السورية قريبا
https://sarabic.ae/20250601/منحة-مالية-لجميع-العاملين-في-سوريا-بمناسبة-عيد-الأضحى-1101181917.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الاتصالات
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الاتصالات

وزير سوري ينصب طفلا متحدثا باسم وزارته.. صور

13:05 GMT 06.06.2025
© Sputnik . مدينة دمشق
مدينة دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2025
© Sputnik .
تابعنا عبر
فاجأ وزير الاتصالات السوري، عبد السلام هيكل، الشعب السوري بتعيين طفل متحدثا باسم الوزارة، في خطوة أثارت ردود فعل متباينة لدى الشارع.
وأصبح هذا الخبر حديث وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وذلك بعد إعلان الوزير تعيين الطفل سليم التركماني، متحدثاً رسمياً باسم وزارة الاتصالات والتقانة لأبناء جيله.
وكتب الوزير عبد السلام هيكل، عبر حسابه الرسمي على "إكس"، تغريدة هنأ فيها الناس بحلول عيد الأضحى، وأعلن تعيين الطفل سليم ضمن فريق وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات.
وأشار هيكل إلى أن الطفل الصغير قبل اليوم مهمة المتحدث باسم الوزراة لأولاد جيله، ويذكر أن الطفل سليم التركماني، هو مؤسس حساب (little_tech_salim) على "إنستغرام" (تابع لشركة "ميتا" المحظورة في روسيا بسبب أنشطتها المتطرفة).
مصرف سوريا المركزي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2025
منحة مالية لجميع العاملين في سوريا بمناسبة عيد الأضحى
1 يونيو, 09:36 GMT
الخبر لاقى استحسان الشارع السوري، وانهالت تعليقات السوريين على القرار، معبرين عن آمالهم بغد أفضل لبلادهم بعد سنوات طويلة من المعاناة.
وجاء هذا الإعلان بعد أسابيع قليلة من صورة انتشرت للوزير ذاته وشغلت المنصات حينما ظهر في مطار دمشق الدولي يقف على الطابور لختم جواز سفره، ما اعتبره السوريون مشهدا نادرا، وأثنوا على تصرفه خصوصا أنه أطل من دون أي مظاهر لاستغلال منصبه أو نفوذه الحكومي.
لأول مرة منذ سنوات... طائرات "فلاي ناس" السعودية تهبط في مطار دمشق... فيديو
دولة خليجية تعلن فتح السفارة السورية قريبا
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