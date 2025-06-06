https://sarabic.ae/20250606/وزير-سوري-ينصب-طفلا-متحدثا-باسم-وزارته-صور-1101391460.html
وزير سوري ينصب طفلا متحدثا باسم وزارته.. صور
وزير سوري ينصب طفلا متحدثا باسم وزارته.. صور
سبوتنيك عربي
فاجأ وزير الاتصالات السوري، عبد السلام هيكل، الشعب السوري بتعيين طفل متحدثا باسم الوزارة، في خطوة أثارت ردود فعل متباينة لدى الشارع. 06.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-06T13:05+0000
2025-06-06T13:05+0000
2025-06-06T13:05+0000
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وأصبح هذا الخبر حديث وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وذلك بعد إعلان الوزير تعيين الطفل سليم التركماني، متحدثاً رسمياً باسم وزارة الاتصالات والتقانة لأبناء جيله.وكتب الوزير عبد السلام هيكل، عبر حسابه الرسمي على "إكس"، تغريدة هنأ فيها الناس بحلول عيد الأضحى، وأعلن تعيين الطفل سليم ضمن فريق وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات.وأشار هيكل إلى أن الطفل الصغير قبل اليوم مهمة المتحدث باسم الوزراة لأولاد جيله، ويذكر أن الطفل سليم التركماني، هو مؤسس حساب (little_tech_salim) على "إنستغرام" (تابع لشركة "ميتا" المحظورة في روسيا بسبب أنشطتها المتطرفة).الخبر لاقى استحسان الشارع السوري، وانهالت تعليقات السوريين على القرار، معبرين عن آمالهم بغد أفضل لبلادهم بعد سنوات طويلة من المعاناة.وجاء هذا الإعلان بعد أسابيع قليلة من صورة انتشرت للوزير ذاته وشغلت المنصات حينما ظهر في مطار دمشق الدولي يقف على الطابور لختم جواز سفره، ما اعتبره السوريون مشهدا نادرا، وأثنوا على تصرفه خصوصا أنه أطل من دون أي مظاهر لاستغلال منصبه أو نفوذه الحكومي.لأول مرة منذ سنوات... طائرات "فلاي ناس" السعودية تهبط في مطار دمشق... فيديودولة خليجية تعلن فتح السفارة السورية قريبا
https://sarabic.ae/20250601/منحة-مالية-لجميع-العاملين-في-سوريا-بمناسبة-عيد-الأضحى-1101181917.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الاتصالات
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الاتصالات
وزير سوري ينصب طفلا متحدثا باسم وزارته.. صور
فاجأ وزير الاتصالات السوري، عبد السلام هيكل، الشعب السوري بتعيين طفل متحدثا باسم الوزارة، في خطوة أثارت ردود فعل متباينة لدى الشارع.
وأصبح هذا الخبر حديث وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وذلك بعد إعلان الوزير تعيين الطفل سليم التركماني، متحدثاً رسمياً باسم وزارة الاتصالات والتقانة لأبناء جيله.
وكتب الوزير عبد السلام هيكل، عبر حسابه الرسمي على "إكس"، تغريدة هنأ فيها الناس بحلول عيد الأضحى، وأعلن تعيين الطفل سليم ضمن فريق وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات.
وأشار هيكل إلى أن الطفل الصغير قبل اليوم مهمة المتحدث باسم الوزراة لأولاد جيله، ويذكر أن الطفل سليم التركماني، هو مؤسس حساب (little_tech_salim) على "إنستغرام" (تابع لشركة "ميتا" المحظورة في روسيا بسبب أنشطتها المتطرفة).
الخبر لاقى استحسان الشارع السوري،
وانهالت تعليقات السوريين على القرار، معبرين عن آمالهم بغد أفضل لبلادهم بعد سنوات طويلة من المعاناة.
وجاء هذا الإعلان بعد أسابيع قليلة من صورة انتشرت للوزير ذاته وشغلت المنصات حينما ظهر في مطار دمشق الدولي
يقف على الطابور لختم جواز سفره، ما اعتبره السوريون مشهدا نادرا، وأثنوا على تصرفه خصوصا أنه أطل من دون أي مظاهر لاستغلال منصبه أو نفوذه الحكومي.