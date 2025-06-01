https://sarabic.ae/20250601/منحة-مالية-لجميع-العاملين-في-سوريا-بمناسبة-عيد-الأضحى-1101181917.html
منحة مالية لجميع العاملين في سوريا بمناسبة عيد الأضحى
منحة مالية لجميع العاملين في سوريا بمناسبة عيد الأضحى
سبوتنيك عربي
أصدر الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، اليوم الأحد، مرسومًا بصرف منحة مالية للعاملين في القطاع العام، وللمتقاعدين منه بمناسبة عيد الأضحى. 01.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-01T09:36+0000
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اقتصاد
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وبحسب المرسوم، فإن المنحة تبلغ قيمتها 500 ألف ليرة سورية، تشمل العاملين في القطاع العام من مدنيين وعسكريين، الذين على رأس عملهم.بالإضافة إلى ذلك، قدّم المرسوم أيضا منحة بقيمة 300 ألف ليرة لجميع المتقاعدين من مدنيين وعسكريين بمناسبة عيد الأضحى، بحسب قناة "الإخبارية السورية".ويتوقع خبراء اقتصاديون سوريون أن تشهد البلاد انتعاشا اقتصاديا على خلفية رفع العقوبات الأمريكية والأوروبية، التي كان لها أثر عمليق على معيشة المواطن السوري وتسببت بأزمات خانقة للبلاد على أكثر من 14 عاما.وأعلنت قطر والمملكة العربية السعودية، أمس السبت، عن تقديم دعم مالي مشترك للعاملين في القطاع العام بسوريا لمدة 3 أشهر، موضحتين أن ذلك في إطار جهودهما المستمرة لدعم وتعزيز تعافي الاقتصاد السوري.وبيّنت الدولتان أن "هذه المبادرة تعكس حرصهما على دعم استقرار سوريا، وتخفيف المعاناة الإنسانية، وتعزيز مصالح الشعب السوري، انطلاقا من الروابط الأخوية والعلاقات التاريخية بين شعوب الدول الثلاث"، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).وزير الخارجية السعودي يصل إلى دمشق على رأس وفد اقتصادي
https://sarabic.ae/20250531/السعودية-وقطر-تقدمان-دعما-ماليا-مشتركا-للعاملين-في-القطاع-العام-بسوريا-لمدة-3-أشهر-1101171674.html
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اقتصاد, أخبار سوريا اليوم, مال
اقتصاد, أخبار سوريا اليوم, مال
منحة مالية لجميع العاملين في سوريا بمناسبة عيد الأضحى
أصدر الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، اليوم الأحد، مرسومًا بصرف منحة مالية للعاملين في القطاع العام، وللمتقاعدين منه بمناسبة عيد الأضحى.
وبحسب المرسوم، فإن المنحة تبلغ قيمتها 500 ألف ليرة سورية، تشمل العاملين في القطاع العام من مدنيين وعسكريين، الذين على رأس عملهم.
بالإضافة إلى ذلك، قدّم المرسوم أيضا منحة بقيمة 300 ألف ليرة لجميع المتقاعدين من مدنيين وعسكريين بمناسبة عيد الأضحى، بحسب قناة "الإخبارية السورية".
وبحسب المرسوم، تشمل المنحة العاملين الدائمين والمؤقتين والعاملين بأجر يومي، وتعفى من أي ضرائب أو اقتطاعات.
ويتوقع خبراء اقتصاديون سوريون أن تشهد البلاد انتعاشا اقتصاديا على خلفية رفع العقوبات الأمريكية والأوروبية، التي كان لها أثر عمليق على معيشة المواطن السوري وتسببت بأزمات خانقة للبلاد على أكثر من 14 عاما.
وأعلنت قطر والمملكة العربية السعودية، أمس السبت، عن تقديم دعم مالي مشترك للعاملين في القطاع العام بسوريا لمدة 3 أشهر، موضحتين أن ذلك في إطار جهودهما المستمرة لدعم وتعزيز تعافي الاقتصاد السوري.
وأشارتا في بيان مشترك لهما إلى أن "هذا الدعم يأتي امتدادًا لمساهمة سابقة للدولتين في سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي، والتي بلغت نحو 15 مليون دولار".
وبيّنت الدولتان أن "هذه المبادرة تعكس حرصهما على دعم استقرار سوريا، وتخفيف المعاناة الإنسانية، وتعزيز مصالح الشعب السوري، انطلاقا من الروابط الأخوية والعلاقات التاريخية بين شعوب الدول الثلاث"، وفقا لوكالة
الأنباء القطرية (قنا).