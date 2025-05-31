https://sarabic.ae/20250531/السعودية-وقطر-تقدمان-دعما-ماليا-مشتركا-للعاملين-في-القطاع-العام-بسوريا-لمدة-3-أشهر-1101171674.html

السعودية وقطر تقدمان دعما ماليا مشتركا للعاملين في القطاع العام بسوريا لمدة 3 أشهر

السعودية وقطر تقدمان دعما ماليا مشتركا للعاملين في القطاع العام بسوريا لمدة 3 أشهر

سبوتنيك عربي

أعلنت قطر والمملكة العربية السعودية، اليوم السبت، عن تقديم دعم مالي مشترك للعاملين في القطاع العام بسوريا لمدة 3 أشهر، موضحتين أن ذلك في إطار جهودهما المستمرة... 31.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-31T17:26+0000

2025-05-31T17:26+0000

2025-05-31T17:26+0000

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وأشارتا في بيان مشترك لهما إلى أن "هذا الدعم يأتي امتدادا لمساهمة سابقة للدولتين في سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي، والتي بلغت نحو 15 مليون دولار".وبيّنتا أن "هذه المبادرة تعكس حرصهما على دعم استقرار سوريا، وتخفيف المعاناة الإنسانية، وتعزيز مصالح الشعب السوري، انطلاقا من الروابط الأخوية والعلاقات التاريخية بين شعوب الدول الثلاث"، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).وأكد البيان التزام قطر والسعودية بدعم جهود التنمية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، والإسهام في تحسين الظروف المعيشية في سوريا.كما أعرب البلدان عن تطلعهما لتنسيق الجهود مع المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية، بهدف تحقيق دعم فاعل ومستدام، يعزز فرص التنمية للشعب السوري.يشار إلى أن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أعلن اليوم السبت، أن المملكة ستقدم مع دولة عربية دعما ماليا مشتركا للعاملين في القطاع العام السوري.وكان البنك الدولي أعلن في مايو/ أيار 2025، عن سداد الديون المستحقة على سوريا، والبالغة 15.5 مليون دولار، وذلك بعد تلقيه مدفوعات من المملكة العربية السعودية وقطر.وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من السعودية، خلال الشهر الجاري، عزمه رفع جميع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، بعد أكثر من أربعة عقود من القيود الاقتصادية والسياسية المشددة.

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