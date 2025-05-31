السعودية وقطر تقدمان دعما ماليا مشتركا للعاملين في القطاع العام بسوريا لمدة 3 أشهر

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل ألهمت روايات دوستويوفسكي في نشأة أدب الديستوبيا في روسيا ؟
08:31 GMT
30 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:28 GMT
15 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:44 GMT
16 د
نبض افريقيا
تحالف دول الساحل يُطلق مناورات عسكرية كبرى في النيجر لمكافحة الإرهاب
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
10:48 GMT
11 د
مرايا العلوم
الكون المريب وآذان الفيلة والتنفس من خياشيم المؤخرة
11:30 GMT
29 د
بيارق النصر
نهاية الحرب العالمية الثانية وبداية الحرب الباردة
12:03 GMT
26 د
ملفات ساخنة
غزة... هل تقدم واشنطن ضمانات لحماس خلال أي اتفاق لوقف إطلاق النار
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
زواج الشاب العربي من الفتاة الأجنبية... ماله وما عليه
16:03 GMT
19 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:23 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
16:36 GMT
13 د
عالم سبوتنيك
نتانياهو: إسرائيل وافقت على مقترح ويتكوف لوقف إطلاق النار في غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تفشل في اتخاذ استراتيجية حقيقية لتقديم أي دعم لحلفائها بالقارة الإفريقية
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: روسيا والصين تقدمان نموذجا في العلاقات الاقتصادية الدولية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
الإسلاموفوبيا بين الكراهية السياسية وتفجير الغرب لأزماته الداخلية
08:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
تحالف دول الساحل يُطلق مناورات عسكرية كبرى في النيجر لمكافحة الإرهاب
09:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
09:49 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
10:03 GMT
36 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:40 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
خبير: مترو موسكو أحد أعظم معالم الثقافة الروسية
11:30 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تفشل في اتخاذ استراتيجية حقيقية لتقديم أي دعم لحلفائها بالقارة الإفريقية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
نيبينزيا: روسيا قادرة على تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا سلما أو عن طريق الوسائل العسكرية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
دعوة لحظر تصدير الأسلحة وإدانة للمستوطنات: مواقف إسبانية وبريطانية ضد إسرائيل، كيف يمكن البناء عليها؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250531/السعودية-وقطر-تقدمان-دعما-ماليا-مشتركا-للعاملين-في-القطاع-العام-بسوريا-لمدة-3-أشهر-1101171674.html
السعودية وقطر تقدمان دعما ماليا مشتركا للعاملين في القطاع العام بسوريا لمدة 3 أشهر
السعودية وقطر تقدمان دعما ماليا مشتركا للعاملين في القطاع العام بسوريا لمدة 3 أشهر
سبوتنيك عربي
أعلنت قطر والمملكة العربية السعودية، اليوم السبت، عن تقديم دعم مالي مشترك للعاملين في القطاع العام بسوريا لمدة 3 أشهر، موضحتين أن ذلك في إطار جهودهما المستمرة... 31.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-31T17:26+0000
2025-05-31T17:26+0000
قطر
السعودية
أخبار سوريا اليوم
العالم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/15/1097002599_0:172:3072:1900_1920x0_80_0_0_0903113b5bf45ed66fed3548d488e3d0.jpg
وأشارتا في بيان مشترك لهما إلى أن "هذا الدعم يأتي امتدادا لمساهمة سابقة للدولتين في سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي، والتي بلغت نحو 15 مليون دولار".وبيّنتا أن "هذه المبادرة تعكس حرصهما على دعم استقرار سوريا، وتخفيف المعاناة الإنسانية، وتعزيز مصالح الشعب السوري، انطلاقا من الروابط الأخوية والعلاقات التاريخية بين شعوب الدول الثلاث"، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).وأكد البيان التزام قطر والسعودية بدعم جهود التنمية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، والإسهام في تحسين الظروف المعيشية في سوريا.كما أعرب البلدان عن تطلعهما لتنسيق الجهود مع المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية، بهدف تحقيق دعم فاعل ومستدام، يعزز فرص التنمية للشعب السوري.يشار إلى أن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أعلن اليوم السبت، أن المملكة ستقدم مع دولة عربية دعما ماليا مشتركا للعاملين في القطاع العام السوري.وكان البنك الدولي أعلن في مايو/ أيار 2025، عن سداد الديون المستحقة على سوريا، والبالغة 15.5 مليون دولار، وذلك بعد تلقيه مدفوعات من المملكة العربية السعودية وقطر.وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من السعودية، خلال الشهر الجاري، عزمه رفع جميع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، بعد أكثر من أربعة عقود من القيود الاقتصادية والسياسية المشددة.
https://sarabic.ae/20250531/السعودية-تكشف-عن-تعاون-مالي-مع-دولة-عربية-لدعم-موظفي-القطاع-العام-في-سوريا-1101166703.html
https://sarabic.ae/20250530/رغم-التواصل-مع-دمشق-دولة-أوروبية-تؤجل-استئناف-العلاقات-الدبلوماسية-مع-سوريا-1101138416.html
قطر
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/15/1097002599_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9e5ec2b4289ab94fe9266d6c2c06b797.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
قطر, السعودية, أخبار سوريا اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
قطر, السعودية, أخبار سوريا اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن

السعودية وقطر تقدمان دعما ماليا مشتركا للعاملين في القطاع العام بسوريا لمدة 3 أشهر

17:26 GMT 31.05.2025
© AP Photoالعاصمة السورية دمشق
العاصمة السورية دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
أعلنت قطر والمملكة العربية السعودية، اليوم السبت، عن تقديم دعم مالي مشترك للعاملين في القطاع العام بسوريا لمدة 3 أشهر، موضحتين أن ذلك في إطار جهودهما المستمرة لدعم وتعزيز تعافي الاقتصاد السوري.
وأشارتا في بيان مشترك لهما إلى أن "هذا الدعم يأتي امتدادا لمساهمة سابقة للدولتين في سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي، والتي بلغت نحو 15 مليون دولار".
وبيّنتا أن "هذه المبادرة تعكس حرصهما على دعم استقرار سوريا، وتخفيف المعاناة الإنسانية، وتعزيز مصالح الشعب السوري، انطلاقا من الروابط الأخوية والعلاقات التاريخية بين شعوب الدول الثلاث"، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2025
السعودية تكشف عن تعاون مالي مع دولة عربية لدعم موظفي القطاع العام في سوريا
14:46 GMT
وأكد البيان التزام قطر والسعودية بدعم جهود التنمية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، والإسهام في تحسين الظروف المعيشية في سوريا.
كما أعرب البلدان عن تطلعهما لتنسيق الجهود مع المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية، بهدف تحقيق دعم فاعل ومستدام، يعزز فرص التنمية للشعب السوري.
يشار إلى أن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أعلن اليوم السبت، أن المملكة ستقدم مع دولة عربية دعما ماليا مشتركا للعاملين في القطاع العام السوري.
سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2025
رغم التواصل مع دمشق... دولة أوروبية تؤجل استئناف العلاقات الدبلوماسية مع سوريا
أمس, 14:04 GMT
وكان البنك الدولي أعلن في مايو/ أيار 2025، عن سداد الديون المستحقة على سوريا، والبالغة 15.5 مليون دولار، وذلك بعد تلقيه مدفوعات من المملكة العربية السعودية وقطر.
وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من السعودية، خلال الشهر الجاري، عزمه رفع جميع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، بعد أكثر من أربعة عقود من القيود الاقتصادية والسياسية المشددة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала