https://sarabic.ae/20250530/رغم-التواصل-مع-دمشق-دولة-أوروبية-تؤجل-استئناف-العلاقات-الدبلوماسية-مع-سوريا-1101138416.html
رغم التواصل مع دمشق... دولة أوروبية تؤجل استئناف العلاقات الدبلوماسية مع سوريا
رغم التواصل مع دمشق... دولة أوروبية تؤجل استئناف العلاقات الدبلوماسية مع سوريا
سبوتنيك عربي
قالت وزارة الخارجية الهولندية إنها لا تنوي إعادة فتح تمثيل دبلوماسي في دمشق حاليا، رغم تجدد الاتصالات مع سوريا عقب رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد... 30.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-30T14:04+0000
2025-05-30T14:04+0000
2025-05-30T14:19+0000
أخبار سوريا اليوم
حكومة هولندا
عودة العلاقات
تمثيل دبلوماسي
دمشق
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وقالت المتحدثة باسم الخارجية، تيسا فان ستايدن، لوسائل إعلام سورية، اليوم الجمعة: "تراقب هولندا التطورات في سوريا بدقة وعن كثب، لكن لا يوجد في الوقت الحالي أي حديث عن إنشاء تمثيل هولندي في العاصمة السورية"، مشيرة إلى تجدد "الاتصالات الدبلوماسية بين هولندا وسوريا بعد رحيل نظام الأسد".وكان وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني قد زار هولندا مطلع شهر آذار/ مارس الماضي، والتقى بنظيره الهولندي كاسبر فيلدكامب، وقبيل زيارة الشيباني كان فيلدركامب ينوي زيارة دمشق، بحسب ما صرح لوسائل إعلام هولندية.كما أكد أن هولندا ستحكم على الحكومة الجديدة "بناء على أفعالها"، مشيرا إلى "أن هناك فرصة لسوريا أكثر استقرارا".
https://sarabic.ae/20250529/المبعوث-الأمريكي-الخاص-إلى-سوريا-يكشف-نية-ترامب-تجاه-دمشق-ومقترحا-للتهدئة-مع-إسرائيل-1101098095.html
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أخبار سوريا اليوم, حكومة هولندا, عودة العلاقات, تمثيل دبلوماسي, دمشق
أخبار سوريا اليوم, حكومة هولندا, عودة العلاقات, تمثيل دبلوماسي, دمشق
رغم التواصل مع دمشق... دولة أوروبية تؤجل استئناف العلاقات الدبلوماسية مع سوريا
14:04 GMT 30.05.2025 (تم التحديث: 14:19 GMT 30.05.2025)
قالت وزارة الخارجية الهولندية إنها لا تنوي إعادة فتح تمثيل دبلوماسي في دمشق حاليا، رغم تجدد الاتصالات مع سوريا عقب رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد في كانون الأول / ديسمبر الماضي.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية، تيسا فان ستايدن، لوسائل إعلام سورية، اليوم الجمعة: "تراقب هولندا التطورات في سوريا بدقة وعن كثب، لكن لا يوجد في الوقت الحالي أي حديث عن إنشاء تمثيل هولندي في العاصمة السورية"، مشيرة إلى تجدد "الاتصالات الدبلوماسية
بين هولندا وسوريا بعد رحيل نظام الأسد".
وحول ما إذا كان وزير الخارجية الهولندي ينوي زيارة سوريا، كشفت المسؤولة الهولندية أنه "لا توجد زيارات مخطط لها حاليا".
وكان وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني قد زار هولندا مطلع شهر آذار/ مارس الماضي، والتقى بنظيره الهولندي كاسبر فيلدكامب، وقبيل زيارة الشيباني كان فيلدركامب ينوي زيارة دمشق
، بحسب ما صرح لوسائل إعلام هولندية.
وفي نيسان/ أبريل الماضي، قال وزير الخارجية الهولندي خلال جلسة برلمانية حول سوريا إنه يرى "عددا من العناصر الإيجابية في الإعلان الدستوري السوري بما في ذلك احترام حقوق الإنسان وحرية التعبير"، مضيفا: "لكنني أرى أيضاً صلاحيات واسعة جدا للرئيس"، مشيرا إلى أنه "من المهم أيضا أن تتخذ الحكومة السورية المؤقتة خطوات فعلية نحو تشكيل حكومة شاملة وتمثيلية".
كما أكد أن هولندا ستحكم على الحكومة الجديدة "بناء على أفعالها"، مشيرا إلى "أن هناك فرصة لسوريا أكثر استقرارا
".