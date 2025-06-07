https://sarabic.ae/20250607/واشنطن-تقرر-إزالة-سوريا-من-قائمة-البلدان-المارقة-1101416218.html
واشنطن تقرر إزالة سوريا من قائمة "البلدان المارقة"
واشنطن تقرر إزالة سوريا من قائمة "البلدان المارقة"
سبوتنيك عربي
وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على إزالة اسم سوريا من لائحة "البلدان المارقة" في الولايات المتحدة الأمريكية، وسط الحديث عن إمكانية إزالة سوريا من قائمة "الدول... 07.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-07T11:37+0000
2025-06-07T11:37+0000
2025-06-07T11:37+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقالت السيناتور الديمقراطية والعضو البارز في اللجنة جين شاهين، في تغريدة عبر منصة "إكس": "يسعدني أن أرى اللجنة تتبنى تعديلي لإزالة سوريا من قائمة الدول المارقة".يذكر أن الإدارة الأمريكية ،اتخذت خلال الأسابيع القليلة الماضية، قرارات عدة لدعم الحكومة السورية الانتقالية، أبرزها ما أعلنه الرئيس دونالد ترامب، من السعودية في 13 مايو/ أيار الماضي، حيث قرّر رفع العقوبات عن سوريا لتمكين البلاد من التعافي ودعم جهود الاستقرار فيها.
https://sarabic.ae/20250607/مباركة-أمريكية-فتوى-تحرم-الثأر-الشخصي-في-سوريا-1101409899.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
واشنطن تقرر إزالة سوريا من قائمة "البلدان المارقة"
وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على إزالة اسم سوريا من لائحة "البلدان المارقة" في الولايات المتحدة الأمريكية، وسط الحديث عن إمكانية إزالة سوريا من قائمة "الدول الراعية للإرهاب"، في الفترة المقبلة.
وقالت السيناتور الديمقراطية والعضو البارز في اللجنة جين شاهين، في تغريدة عبر منصة "إكس": "يسعدني أن أرى اللجنة تتبنى تعديلي لإزالة سوريا من قائمة الدول المارقة".
وتابعت شاهين: "يجب على سوريا أن تواصل الابتعاد عن ارتباطاتها السابقة، وأن تتجه نحو الديمقراطية والاستقرار والأمن".
وتُعد لائحة "البلدان المارقة" تصنيفًا سياسيًا تستخدمه الولايات المتحدة الأمريكية، أداة في الخطاب الدبلوماسي والإعلامي منذ نحو 30 عامًا، للإشارة إلى الدول التي تعادي المصالح الأمريكية أو تُتَّهَم بدعم الإرهاب أو السعي لحيازة أسلحة دمار شامل أو ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
يذكر أن الإدارة الأمريكية ،اتخذت خلال الأسابيع القليلة الماضية، قرارات عدة لدعم الحكومة السورية
الانتقالية، أبرزها ما أعلنه الرئيس دونالد ترامب، من السعودية في 13 مايو/ أيار الماضي، حيث قرّر رفع العقوبات عن سوريا لتمكين البلاد من التعافي ودعم جهود الاستقرار فيها.