https://sarabic.ae/20250608/صحفية-هولندية-تكشف-السبب-الحقيقي-وراء-رفض-أوكرانيا-استلام-جثث-جنودها-1101441590.html

صحفية هولندية تكشف السبب الحقيقي وراء رفض أوكرانيا استلام جثث جنودها

صحفية هولندية تكشف السبب الحقيقي وراء رفض أوكرانيا استلام جثث جنودها

سبوتنيك عربي

كشفت الصحفية الهولندية المستقلة سونيا فان دن إنده، اليوم السبت، عن تفاصيل مثيرة تتعلق برفض السلطات الأوكرانية استلام جثث جنودها القتلى من روسيا، رغم جاهزية... 08.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-08T08:54+0000

2025-06-08T08:54+0000

2025-06-08T11:20+0000

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وقالت فان دن إنده، خلال مشاركتها في مؤتمر صحفي، إن "الاتحاد الروسي كان على استعداد لتسليم جثامين 1200 جندي أوكراني سقطوا في المعارك، لكن كييف رفضت ذلك بحجة أن القوائم غير جاهزة، وأن الوقت غير مناسب". وأضافت في حديث خاص لـ"سبوتنيك" أن الجنود القتلى ما زالوا داخل شاحنات مبردة في روسيا، مؤكدة أن الجانب الأوكراني لم يبلغ روسيا رسميا بعدم نيته استلام الجثث. وانتقدت الصحفية الهولندية ما وصفته بـ"التضليل الإعلامي" في ما يتعلق بعدد القتلى الأوكرانيين، مؤكدة أن "الأرقام الحقيقية أعلى بكثير مما تعلن عنه أوكرانيا".وتابعت: "إذا وافقت كييف على استلام الجثث، فستُجبر على الاعتراف بخسائرها البشرية الكبيرة أمام المجتمع الدولي، وهو ما قد يحرجها أمام الدول الغربية التي تواصل دعمها". واختتمت قائلة: "هذه حياة بشرية، حتى وإن كانوا جنودًا من الجانب الأوكراني، فإن إبقاءهم في الشاحنات وعدم إعادتهم إلى عائلاتهم هو جريمة أخلاقية".يأتي هذا بعدما أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن الجانب الروسي سلم الدفعة الأولى من جثث الجنود الأوكرانيين إلى منطقة التبادل، وذلك وفقا للاتفاقيات المبرمة في إسطنبول.وشددت الدفاع الروسية على أن الجانب الروسي مستعد للوفاء بجميع الاتفاقيات مع أوكرانيا في سياق تبادل أسرى الحرب ونقل الرفات.وأفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الأحد، بأن صحفيين أجانب وصلوا إلى مقاطعة بريانسك وتفقدوا الشاحنات المبردة التي تحمل جثث جنود من القوات المسلحة الأوكرانية، لتي أعدت لنقلها إلى الجانب الأوكراني.

https://sarabic.ae/20250608/الدفاع-الروسية-تعلن-تسليم-الدفعة-الأولى-من-جثث-الجنود-الأوكرانيين-إلى-منطقة-التبادل-1101440289.html

https://sarabic.ae/20250608/تصويت-برأيك-ما-هو-سبب-امتناع-كييف-عن-تسلم-جثث-قتلاها-ووقف-تبادل-الأسرى؟--1101436771.html

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