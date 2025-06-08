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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250608/صحفية-هولندية-تكشف-السبب-الحقيقي-وراء-رفض-أوكرانيا-استلام-جثث-جنودها-1101441590.html
صحفية هولندية تكشف السبب الحقيقي وراء رفض أوكرانيا استلام جثث جنودها
صحفية هولندية تكشف السبب الحقيقي وراء رفض أوكرانيا استلام جثث جنودها
سبوتنيك عربي
كشفت الصحفية الهولندية المستقلة سونيا فان دن إنده، اليوم السبت، عن تفاصيل مثيرة تتعلق برفض السلطات الأوكرانية استلام جثث جنودها القتلى من روسيا، رغم جاهزية... 08.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-08T08:54+0000
2025-06-08T11:20+0000
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وقالت فان دن إنده، خلال مشاركتها في مؤتمر صحفي، إن "الاتحاد الروسي كان على استعداد لتسليم جثامين 1200 جندي أوكراني سقطوا في المعارك، لكن كييف رفضت ذلك بحجة أن القوائم غير جاهزة، وأن الوقت غير مناسب". وأضافت في حديث خاص لـ"سبوتنيك" أن الجنود القتلى ما زالوا داخل شاحنات مبردة في روسيا، مؤكدة أن الجانب الأوكراني لم يبلغ روسيا رسميا بعدم نيته استلام الجثث. وانتقدت الصحفية الهولندية ما وصفته بـ"التضليل الإعلامي" في ما يتعلق بعدد القتلى الأوكرانيين، مؤكدة أن "الأرقام الحقيقية أعلى بكثير مما تعلن عنه أوكرانيا".وتابعت: "إذا وافقت كييف على استلام الجثث، فستُجبر على الاعتراف بخسائرها البشرية الكبيرة أمام المجتمع الدولي، وهو ما قد يحرجها أمام الدول الغربية التي تواصل دعمها". واختتمت قائلة: "هذه حياة بشرية، حتى وإن كانوا جنودًا من الجانب الأوكراني، فإن إبقاءهم في الشاحنات وعدم إعادتهم إلى عائلاتهم هو جريمة أخلاقية".يأتي هذا بعدما أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن الجانب الروسي سلم الدفعة الأولى من جثث الجنود الأوكرانيين إلى منطقة التبادل، وذلك وفقا للاتفاقيات المبرمة في إسطنبول.وشددت الدفاع الروسية على أن الجانب الروسي مستعد للوفاء بجميع الاتفاقيات مع أوكرانيا في سياق تبادل أسرى الحرب ونقل الرفات.وأفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الأحد، بأن صحفيين أجانب وصلوا إلى مقاطعة بريانسك وتفقدوا الشاحنات المبردة التي تحمل جثث جنود من القوات المسلحة الأوكرانية، لتي أعدت لنقلها إلى الجانب الأوكراني.
https://sarabic.ae/20250608/الدفاع-الروسية-تعلن-تسليم-الدفعة-الأولى-من-جثث-الجنود-الأوكرانيين-إلى-منطقة-التبادل-1101440289.html
https://sarabic.ae/20250608/تصويت-برأيك-ما-هو-سبب-امتناع-كييف-عن-تسلم-جثث-قتلاها-ووقف-تبادل-الأسرى؟--1101436771.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, حصري
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, حصري

صحفية هولندية تكشف السبب الحقيقي وراء رفض أوكرانيا استلام جثث جنودها

08:54 GMT 08.06.2025 (تم التحديث: 11:20 GMT 08.06.2025)
© Sputnikالشاحنات التي تحمل جثث الجنود الأوكرانيين التي رفض نظام كييف تسلمها
الشاحنات التي تحمل جثث الجنود الأوكرانيين التي رفض نظام كييف تسلمها - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2025
© Sputnik
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حصري
كشفت الصحفية الهولندية المستقلة سونيا فان دن إنده، اليوم السبت، عن تفاصيل مثيرة تتعلق برفض السلطات الأوكرانية استلام جثث جنودها القتلى من روسيا، رغم جاهزية موسكو لإعادتهم إلى ذويهم.
وقالت فان دن إنده، خلال مشاركتها في مؤتمر صحفي، إن "الاتحاد الروسي كان على استعداد لتسليم جثامين 1200 جندي أوكراني سقطوا في المعارك، لكن كييف رفضت ذلك بحجة أن القوائم غير جاهزة، وأن الوقت غير مناسب".
وأضافت في حديث خاص لـ"سبوتنيك" أن الجنود القتلى ما زالوا داخل شاحنات مبردة في روسيا، مؤكدة أن الجانب الأوكراني لم يبلغ روسيا رسميا بعدم نيته استلام الجثث.

وأشارت إلى أن بعض التحليلات الغربية ذهبت لتصوير الخطوة الروسية على أنها "دعاية إعلامية"، مضيفة: "لكن الحقيقة أن روسيا عرضت تسليم الجثامين، وأوكرانيا هي من رفضت".

الشاحنات التي تحمل جثث الجنود الأوكرانيين التي رفض نظام كييف تسلمها - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
موسكو تنتظر تأكيدا رسميا من كييف بشأن عملية نقل جثث قتلى الجيش الأوكراني
08:16 GMT

وتوقعت الصحفية، أن يكون السبب الحقيقي خلف الرفض مرتبطا بأعباء مالية على حكومة كييف، قائلة: "بحسب تقديري الشخصي، يتوجب على السلطات الأوكرانية دفع نحو 3000 دولار كتعويض لكل أسرة عن كل جندي، إذا تم تسليم 1200 جثة، فهذا يعني مبالغ ضخمة، ربما لا تملكها كييف حاليا، ولا يريد الغرب تمويلها".

وانتقدت الصحفية الهولندية ما وصفته بـ"التضليل الإعلامي" في ما يتعلق بعدد القتلى الأوكرانيين، مؤكدة أن "الأرقام الحقيقية أعلى بكثير مما تعلن عنه أوكرانيا".
وتابعت: "إذا وافقت كييف على استلام الجثث، فستُجبر على الاعتراف بخسائرها البشرية الكبيرة أمام المجتمع الدولي، وهو ما قد يحرجها أمام الدول الغربية التي تواصل دعمها".
أسرى أوكرانيون - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2025
تصويت... برأيك ما هو سبب امتناع كييف عن تسلم جثث قتلاها ووقف تبادل الأسرى؟
07:12 GMT
واختتمت قائلة: "هذه حياة بشرية، حتى وإن كانوا جنودًا من الجانب الأوكراني، فإن إبقاءهم في الشاحنات وعدم إعادتهم إلى عائلاتهم هو جريمة أخلاقية".
يأتي هذا بعدما أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن الجانب الروسي سلم الدفعة الأولى من جثث الجنود الأوكرانيين إلى منطقة التبادل، وذلك وفقا للاتفاقيات المبرمة في إسطنبول.
وشددت الدفاع الروسية على أن الجانب الروسي مستعد للوفاء بجميع الاتفاقيات مع أوكرانيا في سياق تبادل أسرى الحرب ونقل الرفات.
وأفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الأحد، بأن صحفيين أجانب وصلوا إلى مقاطعة بريانسك وتفقدوا الشاحنات المبردة التي تحمل جثث جنود من القوات المسلحة الأوكرانية، لتي أعدت لنقلها إلى الجانب الأوكراني.
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