https://sarabic.ae/20250608/لحظة-إنقاذ-سيارة-قبل-سقوطها-في-جرف-عميق-فيديو-1101449619.html
لحظة إنقاذ سيارة قبل سقوطها في جرف عميق... فيديو
لحظة إنقاذ سيارة قبل سقوطها في جرف عميق... فيديو
سبوتنيك عربي
تشكل المنعطفات الجبلية الحادة، ولاسيما أثناء تساقط الثلوج، خطرا داهما على السيارات المارة، ويتطلب عجلات خاصة مقاومة للانزلاق، وبعض معدات النجاة، وتوخي الحيطة... 08.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-08T13:48+0000
2025-06-08T13:48+0000
2025-06-08T13:48+0000
مجتمع
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وفي إقليم شينجيانغ، غربي الصين، كادت سيارة على شفا الهاوية، إذ انزلقت نحو حافة جرف مرتفع، في مشهد كاد ينتهي بكارثة.وتوزع ثقل السيارة مناصفة لحسن الحظ، تدخل عدد من المارة بسرعة، وهرعوا من سياراتهم لتقديم المساعدة.وخلال أقل من 10 دقائق فقط، تمكنوا من إنقاذ شخصين كانا داخل السيارة بأمان، وسط تصفيق وإشادة من الحاضرين.خط خفي بين قارتين لا تتخطاه الحيوانات... فيديو
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو
لحظة إنقاذ سيارة قبل سقوطها في جرف عميق... فيديو
تشكل المنعطفات الجبلية الحادة، ولاسيما أثناء تساقط الثلوج، خطرا داهما على السيارات المارة، ويتطلب عجلات خاصة مقاومة للانزلاق، وبعض معدات النجاة، وتوخي الحيطة والحذر من السائقين.
وفي إقليم شينجيانغ، غربي الصين، كادت سيارة على شفا الهاوية، إذ انزلقت نحو حافة جرف مرتفع، في مشهد كاد ينتهي بكارثة.
وتوزع ثقل السيارة مناصفة لحسن الحظ، تدخل عدد من المارة بسرعة، وهرعوا من سياراتهم لتقديم المساعدة.
وخلال أقل من 10 دقائق فقط، تمكنوا من إنقاذ شخصين كانا داخل السيارة بأمان، وسط تصفيق وإشادة من الحاضرين.