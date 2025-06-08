لحظة إنقاذ سيارة قبل سقوطها في جرف عميق... فيديو

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مدار الليل والنهار
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لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
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عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
08:17 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
08:35 GMT
25 د
الإنسان والثقافة
مرور 150 عامًا على ميلاد الأديب الروسي إيفان بونين
09:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
مباحثات أمنية بين مديري المخابرات السودانية والإثيوبية في بورتسودان
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
10:48 GMT
11 د
صدى الحياة
الغذاء بين المساعدات وإدارة الأزمات
11:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
11:43 GMT
17 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح أهمية فوز لبنان بعضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
اتحاد "بيفا" لدول "بريكس" يتحضر لمونديال كرة القدم الخاص بدولها
16:33 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
ضربة جوية روسية دقيقة وشاملة لمئات المواقع الحساسة في أوكرانيا ردا على إرهاب كييف
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة.. كيف تستنزف كمائن حماس قدرات الجيش الإسرائيلي؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
المفاوضات التجارية الأمريكية الصينية تدخل حالة من الجمود.. ما الأسباب؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
08:16 GMT
21 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
08:42 GMT
18 د
ملفات ساخنة
غزة.. كيف تستنزف كمائن حماس قدرات الجيش الإسرائيلي؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
09:33 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:49 GMT
11 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح أهمية فوز لبنان بعضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة
10:30 GMT
30 د
صدى الحياة
الغذاء بين المساعدات وإدارة الأزمات
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اتحاد "بيفا" لدول "بريكس" يتحضر لمونديال كرة القدم الخاص بدولها
11:33 GMT
26 د
شؤون عسكرية
ما أسباب هذه الاندفاعة الأوروبية والتغير الكبير في اللهجة العسكرية؟ يجيب خبير
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
16:03 GMT
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الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
16:33 GMT
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عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
16:48 GMT
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عالم سبوتنيك
فرنسا وبريطانيا وكندا تضع شروط للاعتراف بمسار يؤدي إلى دولة فلسطينية
17:00 GMT
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الإنسان والثقافة
كيف يعكس فيودور دوستويفسكي الصراع بين الخير والشر في أعماله؟
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
أسرار تجديد الدماغ والسلالة الشبحية والنباتات الغريبة بالجبل الأعلى
18:30 GMT
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لبنان والعالم
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https://sarabic.ae/20250608/لحظة-إنقاذ-سيارة-قبل-سقوطها-في-جرف-عميق-فيديو-1101449619.html
لحظة إنقاذ سيارة قبل سقوطها في جرف عميق... فيديو
لحظة إنقاذ سيارة قبل سقوطها في جرف عميق... فيديو
سبوتنيك عربي
تشكل المنعطفات الجبلية الحادة، ولاسيما أثناء تساقط الثلوج، خطرا داهما على السيارات المارة، ويتطلب عجلات خاصة مقاومة للانزلاق، وبعض معدات النجاة، وتوخي الحيطة... 08.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-08T13:48+0000
2025-06-08T13:48+0000
مجتمع
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وفي إقليم شينجيانغ، غربي الصين، كادت سيارة على شفا الهاوية، إذ انزلقت نحو حافة جرف مرتفع، في مشهد كاد ينتهي بكارثة.وتوزع ثقل السيارة مناصفة لحسن الحظ، تدخل عدد من المارة بسرعة، وهرعوا من سياراتهم لتقديم المساعدة.وخلال أقل من 10 دقائق فقط، تمكنوا من إنقاذ شخصين كانا داخل السيارة بأمان، وسط تصفيق وإشادة من الحاضرين.خط خفي بين قارتين لا تتخطاه الحيوانات... فيديو
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لحظة إنقاذ سيارة قبل سقوطها في جرف عميق... فيديو

13:48 GMT 08.06.2025
© Photo / Social Media Imagesلحظة انقاذ سيارة قبل سقوطها في جرف عميق... فيديو
لحظة انقاذ سيارة قبل سقوطها في جرف عميق... فيديو - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2025
© Photo / Social Media Images
تابعنا عبر
تشكل المنعطفات الجبلية الحادة، ولاسيما أثناء تساقط الثلوج، خطرا داهما على السيارات المارة، ويتطلب عجلات خاصة مقاومة للانزلاق، وبعض معدات النجاة، وتوخي الحيطة والحذر من السائقين.
وفي إقليم شينجيانغ، غربي الصين، كادت سيارة على شفا الهاوية، إذ انزلقت نحو حافة جرف مرتفع، في مشهد كاد ينتهي بكارثة.
وتوزع ثقل السيارة مناصفة لحسن الحظ، تدخل عدد من المارة بسرعة، وهرعوا من سياراتهم لتقديم المساعدة.
وخلال أقل من 10 دقائق فقط، تمكنوا من إنقاذ شخصين كانا داخل السيارة بأمان، وسط تصفيق وإشادة من الحاضرين.
خط خفي بين قارتين لا تتخطاه الحيوانات... فيديو
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