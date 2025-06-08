https://sarabic.ae/20250608/هبوط-طائرة-في-الكويت-بسلام-بعد-بلاغ-بوجود-قنبلة-على-متنها-1101451154.html
هبوط طائرة في الكويت بسلام بعد بلاغ بوجود قنبلة على متنها
هبوط طائرة في الكويت بسلام بعد بلاغ بوجود قنبلة على متنها
سبوتنيك عربي
أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي هبوط طائرة تابعة لطيران الخليج (الرحلة GF213) بسلام في مطار الكويت الدولي بعد ورود بلاغ بوجود قنبلة على متنها. 08.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-08T14:08+0000
2025-06-08T14:08+0000
2025-06-08T14:08+0000
العالم العربي
الكويت
أخبار الكويت اليوم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/08/1101449932_0:169:2000:1294_1920x0_80_0_0_0a7d01fddae0b20692ff9dc47e0fe040.jpg
وأوضحت الإدارة في بيان عبر منصة "إكس" أن الجهات المختصة تعاملت فوراً مع البلاغ وفق الإجراءات الأمنية المعتمدة، حيث هبطت الطائرة بأمان وتم إخلاء جميع الركاب.وأكد المتحدث الرسمي عبد الله الراجحي أن الركاب نُقلوا إلى صالة منعزلة وهم بصحة جيدة، دون أي أضرار ناتجة عن الحادث. كما خضعوا للإجراءات الأمنية الروتينية بالتعاون بين وزارة الداخلية والطيران المدني لضمان السلامة.وأشار إلى أن حركة الرحلات في المطار لم تتأثر، بينما جرى التحفظ على الشخص المتسبب في البلاغ الكاذب واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.واختتم الراجحي بالتأكيد على أن الإدارة العامة للطيران المدني، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، تواصل متابعة الوضع بدقة واستكمال كافة الإجراءات وفق الأنظمة المتبعة، مشيدًا بتعاون جميع الجهات المعنية ومؤكدًا التزام الإدارة التام بضمان أعلى مستويات الأمن والسلامة للملاحة الجوية في البلاد.وفي وقت سابق، توقعت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي، يوم الخميس الماضي، أن تصل حركة المسافرين من وإلى مطار الكويت الدولي إلى 236 ألف مسافر بواقع 1737 رحلة في عطلة عيد الأضحى المبارك، حسبما نقلت صحيفة "الراي". وقال عبدالله الراجحي في تصريح صحفي إن الوجهات الأكثر تفضيلا للمسافرين خلال هذه الإجازة تشمل كلا من دبي والقاهرة وجدة والدوحة وإسطنبول، مؤكدا الإقبال المتزايد على هذه الوجهات خلال موسم العطلات.
https://sarabic.ae/20250602/التعاون-الخليجي-يدعو-العراق-إلى-احترام-سيادة-الكويت-ووحدة-أراضيها-1101226393.html
https://sarabic.ae/20250526/السعودية-والكويت-تعلنان-اكتشافا-نفطيا-جديدا-1100978886.html
الكويت
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/08/1101449932_25:0:1976:1463_1920x0_80_0_0_fa22b89dc639ee26f75650f859a5a45b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, الكويت, أخبار الكويت اليوم, الأخبار
العالم العربي, الكويت, أخبار الكويت اليوم, الأخبار
هبوط طائرة في الكويت بسلام بعد بلاغ بوجود قنبلة على متنها
أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي هبوط طائرة تابعة لطيران الخليج (الرحلة GF213) بسلام في مطار الكويت الدولي بعد ورود بلاغ بوجود قنبلة على متنها.
وأوضحت الإدارة في بيان عبر منصة "إكس" أن الجهات المختصة تعاملت فوراً مع البلاغ وفق الإجراءات الأمنية المعتمدة، حيث هبطت الطائرة بأمان وتم إخلاء جميع الركاب.
وأكد المتحدث الرسمي عبد الله الراجحي أن الركاب نُقلوا إلى صالة منعزلة وهم بصحة جيدة، دون أي أضرار ناتجة عن الحادث. كما خضعوا للإجراءات الأمنية الروتينية بالتعاون بين وزارة الداخلية والطيران المدني لضمان السلامة.
وأشار إلى أن حركة الرحلات في المطار لم تتأثر، بينما جرى التحفظ على الشخص المتسبب في البلاغ الكاذب واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
واختتم الراجحي بالتأكيد على أن الإدارة العامة للطيران المدني، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، تواصل متابعة الوضع بدقة واستكمال كافة الإجراءات وفق الأنظمة المتبعة، مشيدًا بتعاون جميع الجهات المعنية ومؤكدًا التزام الإدارة التام بضمان أعلى مستويات الأمن والسلامة للملاحة الجوية في البلاد.
وفي وقت سابق، توقعت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي، يوم الخميس الماضي، أن تصل حركة المسافرين من وإلى مطار الكويت الدولي إلى 236 ألف مسافر بواقع 1737 رحلة في عطلة عيد الأضحى المبارك، حسبما نقلت صحيفة
"الراي".
وقال عبدالله الراجحي في تصريح صحفي إن الوجهات الأكثر تفضيلا للمسافرين خلال هذه الإجازة تشمل كلا من دبي والقاهرة وجدة والدوحة وإسطنبول، مؤكدا الإقبال المتزايد على هذه الوجهات خلال موسم العطلات.