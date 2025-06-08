https://sarabic.ae/20250608/هبوط-طائرة-في-الكويت-بسلام-بعد-بلاغ-بوجود-قنبلة-على-متنها-1101451154.html

هبوط طائرة في الكويت بسلام بعد بلاغ بوجود قنبلة على متنها

هبوط طائرة في الكويت بسلام بعد بلاغ بوجود قنبلة على متنها

سبوتنيك عربي

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي هبوط طائرة تابعة لطيران الخليج (الرحلة GF213) بسلام في مطار الكويت الدولي بعد ورود بلاغ بوجود قنبلة على متنها. 08.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-08T14:08+0000

2025-06-08T14:08+0000

2025-06-08T14:08+0000

العالم العربي

الكويت

أخبار الكويت اليوم

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/08/1101449932_0:169:2000:1294_1920x0_80_0_0_0a7d01fddae0b20692ff9dc47e0fe040.jpg

وأوضحت الإدارة في بيان عبر منصة "إكس" أن الجهات المختصة تعاملت فوراً مع البلاغ وفق الإجراءات الأمنية المعتمدة، حيث هبطت الطائرة بأمان وتم إخلاء جميع الركاب.وأكد المتحدث الرسمي عبد الله الراجحي أن الركاب نُقلوا إلى صالة منعزلة وهم بصحة جيدة، دون أي أضرار ناتجة عن الحادث. كما خضعوا للإجراءات الأمنية الروتينية بالتعاون بين وزارة الداخلية والطيران المدني لضمان السلامة.وأشار إلى أن حركة الرحلات في المطار لم تتأثر، بينما جرى التحفظ على الشخص المتسبب في البلاغ الكاذب واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.واختتم الراجحي بالتأكيد على أن الإدارة العامة للطيران المدني، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، تواصل متابعة الوضع بدقة واستكمال كافة الإجراءات وفق الأنظمة المتبعة، مشيدًا بتعاون جميع الجهات المعنية ومؤكدًا التزام الإدارة التام بضمان أعلى مستويات الأمن والسلامة للملاحة الجوية في البلاد.وفي وقت سابق، توقعت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي، يوم الخميس الماضي، أن تصل حركة المسافرين من وإلى مطار الكويت الدولي إلى 236 ألف مسافر بواقع 1737 رحلة في عطلة عيد الأضحى المبارك، حسبما نقلت صحيفة "الراي". وقال عبدالله الراجحي في تصريح صحفي إن الوجهات الأكثر تفضيلا للمسافرين خلال هذه الإجازة تشمل كلا من دبي والقاهرة وجدة والدوحة وإسطنبول، مؤكدا الإقبال المتزايد على هذه الوجهات خلال موسم العطلات.

https://sarabic.ae/20250602/التعاون-الخليجي-يدعو-العراق-إلى-احترام-سيادة-الكويت-ووحدة-أراضيها-1101226393.html

https://sarabic.ae/20250526/السعودية-والكويت-تعلنان-اكتشافا-نفطيا-جديدا-1100978886.html

الكويت

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, الكويت, أخبار الكويت اليوم, الأخبار