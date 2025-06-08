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https://sarabic.ae/20250608/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-أمرت-الجيش-بعدم-السماح-بوصول-سفينة-أسطول-الحرية-إلى-غزة--1101447638.html
وزير الدفاع الإسرائيلي: أمرت الجيش بعدم السماح بوصول سفينة "أسطول الحرية" إلى غزة
وزير الدفاع الإسرائيلي: أمرت الجيش بعدم السماح بوصول سفينة "أسطول الحرية" إلى غزة
سبوتنيك عربي
قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بأنه أصدر تعليمات للجيش الإسرائيلي، بمنع وصول بعثة ناشطين بارزين إلى غزة، في محاولة منهم لتحدي الحصار الإسرائيلي. 08.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-08T12:16+0000
2025-06-08T12:16+0000
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وتم تنظيم رحلة سفينة "مادلين" من قبل تحالف "أسطول الحرية" المؤيد للفلسطينيين والمناهض لإسرائيل، ومن أبرز الناشطين الـ12 الذين على متنها، الناشطة المناخ السويدية، غريتا ثونبرغ، والناشط البرازيلي، تياغو أفيلا، وريما حسن، وهي عضوة فرنسية فلسطينية في البرلمان الأوروبي.وقال كاتس في بيان: "لقد أصدرت تعليمات للجيش الإسرائيلي بالتحرك لمنع وصول سفينة "مادلين" إلى غزة. أقول لغريتا ثونبرغ المعادية للسامية وأصدقائها بوضوح: عليكم العودة، لأنكم لن تصلوا إلى غزة"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الأربعاء الماضي، بأن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية قررت عدم السماح لسفينة "مادلين" التابعة لـ"أسطول الحرية"، والمحملة بمساعدات إنسانية لقطاع غزة، بالاقتراب أو الرسو قبالة سواحل القطاع. وأشار تحالف "أسطول الحرية"، الذي يصف نفسه بأنه حركة تضامن شعبية، إلى أن سفينة "مادلين" أبحرت يوم الأحد الماضي، من ميناء "كاتانيا" الإيطالي متجهة إلى غزة لإيصال مساعدات إنسانية، بعد فشل محاولة سابقة إثر تعرض سفينة أخرى لهجوم بطائرتين مسيرتين في البحر المتوسط.وقالت غريتا ثونبرغ، في مؤتمر صحفي قبل انطلاق الرحلة: "نحن نفعل هذا لأنه مهما كانت الصعوبات، يجب أن نستمر في المحاولة، فالتوقف يعني فقدان إنسانيتنا، ومهما كانت خطورة هذه المهمة، فإنها لا تقارن بخطورة صمت العالم أمام الإبادة الجماعية". وأكد التحالف أن الرحلة لا تندرج فقط ضمن العمل الإنساني، بل هي تحرك سلمي مباشر لتحدي ما وصفه بـ"الحصار غير القانوني وجرائم الحرب المتصاعدة" من قبل إسرائيل. وكانت سفينة "كونشياس - الضمير العالمي"، وهي سفينة أخرى ضمن التحالف، قد تعرضت لهجوم بطائرتين مسيرتين قرب المياه الإقليمية لمالطا في مايو/أيار الماضي، وحمّل التحالف إسرائيل مسؤولية الهجوم، بينما لم يصدر تعليق رسمي من إسرائيل، حتى الآن.
https://sarabic.ae/20250608/فانس-لا-أعتقد-أن-إسرائيل-ترتكب-إبادة-جماعية-في-غزة-1101434994.html
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, العالم
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, العالم

وزير الدفاع الإسرائيلي: أمرت الجيش بعدم السماح بوصول سفينة "أسطول الحرية" إلى غزة

12:16 GMT 08.06.2025
© AP Photo / Salvatore Cavalliالناشطة المناخية، غريتا ثونبرغ، تصعد على متن قارب "مادلين" قبل الإبحار إلى قطاع غزة برفقة نشطاء من تحالف أسطول الحرية، المغادرين من ميناء كاتانيا الصقلي في إيطاليا، يونيو/ حزيران 2025
الناشطة المناخية، غريتا ثونبرغ، تصعد على متن قارب مادلين قبل الإبحار إلى قطاع غزة برفقة نشطاء من تحالف أسطول الحرية، المغادرين من ميناء كاتانيا الصقلي في إيطاليا، يونيو/ حزيران 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2025
© AP Photo / Salvatore Cavalli
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قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بأنه أصدر تعليمات للجيش الإسرائيلي، بمنع وصول بعثة ناشطين بارزين إلى غزة، في محاولة منهم لتحدي الحصار الإسرائيلي.
وتم تنظيم رحلة سفينة "مادلين" من قبل تحالف "أسطول الحرية" المؤيد للفلسطينيين والمناهض لإسرائيل، ومن أبرز الناشطين الـ12 الذين على متنها، الناشطة المناخ السويدية، غريتا ثونبرغ، والناشط البرازيلي، تياغو أفيلا، وريما حسن، وهي عضوة فرنسية فلسطينية في البرلمان الأوروبي.
وقال كاتس في بيان: "لقد أصدرت تعليمات للجيش الإسرائيلي بالتحرك لمنع وصول سفينة "مادلين" إلى غزة. أقول لغريتا ثونبرغ المعادية للسامية وأصدقائها بوضوح: عليكم العودة، لأنكم لن تصلوا إلى غزة"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأضاف: "لن تسمح دولة إسرائيل لأحد بانتهاك الحصار البحري المفروض على غزة، والذي يهدف أساسا إلى منع نقل الأسلحة إلى "حماس"، المنظمة الإرهابية القاتلة التي تحتجز لنا رهائن وترتكب جرائم حرب".

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الأربعاء الماضي، بأن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية قررت عدم السماح لسفينة "مادلين" التابعة لـ"أسطول الحرية"، والمحملة بمساعدات إنسانية لقطاع غزة، بالاقتراب أو الرسو قبالة سواحل القطاع.
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وأشار تحالف "أسطول الحرية"، الذي يصف نفسه بأنه حركة تضامن شعبية، إلى أن سفينة "مادلين" أبحرت يوم الأحد الماضي، من ميناء "كاتانيا" الإيطالي متجهة إلى غزة لإيصال مساعدات إنسانية، بعد فشل محاولة سابقة إثر تعرض سفينة أخرى لهجوم بطائرتين مسيرتين في البحر المتوسط.
وقالت غريتا ثونبرغ، في مؤتمر صحفي قبل انطلاق الرحلة: "نحن نفعل هذا لأنه مهما كانت الصعوبات، يجب أن نستمر في المحاولة، فالتوقف يعني فقدان إنسانيتنا، ومهما كانت خطورة هذه المهمة، فإنها لا تقارن بخطورة صمت العالم أمام الإبادة الجماعية".
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وأكد التحالف أن الرحلة لا تندرج فقط ضمن العمل الإنساني، بل هي تحرك سلمي مباشر لتحدي ما وصفه بـ"الحصار غير القانوني وجرائم الحرب المتصاعدة" من قبل إسرائيل.
وكانت سفينة "كونشياس - الضمير العالمي"، وهي سفينة أخرى ضمن التحالف، قد تعرضت لهجوم بطائرتين مسيرتين قرب المياه الإقليمية لمالطا في مايو/أيار الماضي، وحمّل التحالف إسرائيل مسؤولية الهجوم، بينما لم يصدر تعليق رسمي من إسرائيل، حتى الآن.
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