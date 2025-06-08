https://sarabic.ae/20250608/25-ألف-إصابة-المغرب-تزود-مستشفياتها-بحقائب-أمصال-مضادة-لسموم-العقارب-والثعابين--1101436284.html

25 ألف إصابة... المغرب تزود مستشفياتها "بحقائب أمصال" مضادة لسموم العقارب والثعابين

25 ألف إصابة... المغرب تزود مستشفياتها "بحقائب أمصال" مضادة لسموم العقارب والثعابين

سبوتنيك عربي

قامت المؤسسات الطبية المغربية وعلى رأسها، المركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية، بتزويد المستشفيات المغربية بحقائب الأمصال المضادة للدغات الثعابين... 08.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-08T06:58+0000

2025-06-08T06:58+0000

2025-06-08T06:58+0000

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وأشارت الطبيبة متخصصة في التسممات واليقظة الدوائية بالمركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية، غزلان العوفير، إنه "يتم القيام بهذه العملية عادة خلال شهري أبريل/ نيسان ومايو/ أيار من كل سنة، حيث يتم توزيع عدد مهم من الحقائب الدوائية والأمصال على المستشفيات الإقليمية والجهوية". وبحسب العوفير، فقد تمكنت الجهات الطبية من "تقليص نسبة الوفيات جراء لسعات العقارب من 2,37 إلى 0,14 في المائة، وهي نسبة محدودة مقارنة بإجمالي الحالات المسجّلة"، بحسب تصريحات لصحيفة "هسبريس" المغربية. ونوهت المسؤولة الطبية إلى أن 80% من اللسعات من العاقارب تسجل في القرى، والأكثر سمية في مناطق: مراكش ـ آسفي، سوس ماسة، بني ملال ـ خنيفرة، "فضلا عن درعة تافيلالت، وكذا إقليميْ سطات والجديدة، حيث تعرف تسجيل أكبر نسب اللسعات بالمملكة". وحول الأعراض قالت الطبيبة المختصة في "مكافحة لسعات العقارب"، إن "ما يصل إلى 90 في المائة من حالات الإصابة بلسعات العقارب المتوصّل بها تبقى بدون أعراض، ما عدى احمرارِ موضع اللّسعة.. وتظهر على حوالي 7,5% من إجمالي الحالات علامات من قبيل تغير درجات حرارة الجسم والقيء، بينما تمثل النسبة الباقية الحالات التي تكون خطيرة نسبيا"، داعية إلى "الالتزام بأخذ الاحتياطات الضرورية، لاسيما بالمناطق القروية المعنية أكثر بهذا الموضوع".

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