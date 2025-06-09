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الدفاع الروسية تعلن عودة أول مجموعة عسكريين روس من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف
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https://sarabic.ae/20250609/ارتفاع-حاد-بالإصابات-في-بريطانيا-علماء-يحذرون-من-متحور-كورونا-الجديد-1101474964.html
ارتفاع حاد بالإصابات في بريطانيا.. علماء يحذرون من متحور "كورونا" الجديد
ارتفاع حاد بالإصابات في بريطانيا.. علماء يحذرون من متحور "كورونا" الجديد
سبوتنيك عربي
حذّر علماء بريطانيون من أن متحورًا جديدًا من فيروس "كورونا" يُعرف باسم "نيمبوس"، قد يؤدي إلى موجة جديدة من الإصابات خلال أسابيع. 09.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-09T09:15+0000
2025-06-09T09:15+0000
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يأتي ذلك في وقت سجلت فيه المملكة المتحدة أعلى معدل إصابة بالفيروس منذ بداية عام 2025، بحسب وسائل إعلام بريطانية.وكشفت بيانات وكالة الأمن الصحي البريطانية، أن "6.1 في المئة من الخاضعين لفحوص "كورونا"، حتى الأول من يونيو(حزيران) الجاري، كانت نتائجهم إيجابية، بزيادة بلغت 97 في المئة، مقارنة بشهر مارس (آذار) الماضي.وأشارت البيانات إلى أنه تم تسجيل 13 إصابة بمتحور "نيمبوس" في إنجلترا، في حين رفعت 25 عينة إلى قاعدة بيانات دولية، وسط توقعات بأن الرقم الحقيقي أعلى بكثير نتيجة تراجع الفحوص الروتينية.ولا تُظهر أعراض المتحور الجديد اختلافا كبيرا عن المتحورات السابقة، وتشمل الحمى والتعب والتهاب الحلق وآلام العضلات.ويرى العلماء أن ما يفاقم من خطورة "نيمبوس" هو تراجع المناعة المكتسبة من اللقاحات أو الإصابات السابقة، إضافة إلى قدرته الأعلى على إصابة الخلايا البشرية والتهرب من الجهاز المناعي.كما أظهرت الدراسات أن فعالية اللقاحات الحالية المعدلة ضد الأوميكرون قد لا تكون كافية.ويُعتقد أن المتحور الجديد تسبب بارتفاع الإصابات في دول آسيوية مثل الصين وسنغافورة، ما دفع الجهات الصحية لمراقبته عن كثب تحسبا لأي تطورات مقلقة.
https://sarabic.ae/20240921/ما-هي-أعراضه-متحور-كورونا-الجديد-إكس-إي-سي-ينتشر-في-27-دولة-حول-العالم-1092976440.html
https://sarabic.ae/20230904/الصحة-المصرية-80--من-مصابي-متحور-كورونا-الجديد-لا-يحتاجون-أي-أدوية-1080703535.html
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منوعات, أخبار العالم الآن, بريطانيا, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة
منوعات, أخبار العالم الآن, بريطانيا, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة

ارتفاع حاد بالإصابات في بريطانيا.. علماء يحذرون من متحور "كورونا" الجديد

09:15 GMT 09.06.2025
© AP Photo / Neil Hallطاقم طبي يرعى مريض مصاب بمرض (كوفيد-19) الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في بريطانيا
طاقم طبي يرعى مريض مصاب بمرض (كوفيد-19) الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في بريطانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2025
© AP Photo / Neil Hall
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حذّر علماء بريطانيون من أن متحورًا جديدًا من فيروس "كورونا" يُعرف باسم "نيمبوس"، قد يؤدي إلى موجة جديدة من الإصابات خلال أسابيع.
يأتي ذلك في وقت سجلت فيه المملكة المتحدة أعلى معدل إصابة بالفيروس منذ بداية عام 2025، بحسب وسائل إعلام بريطانية.
وكشفت بيانات وكالة الأمن الصحي البريطانية، أن "6.1 في المئة من الخاضعين لفحوص "كورونا"، حتى الأول من يونيو(حزيران) الجاري، كانت نتائجهم إيجابية، بزيادة بلغت 97 في المئة، مقارنة بشهر مارس (آذار) الماضي.
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21 سبتمبر 2024, 19:09 GMT
وأشارت البيانات إلى أنه تم تسجيل 13 إصابة بمتحور "نيمبوس" في إنجلترا، في حين رفعت 25 عينة إلى قاعدة بيانات دولية، وسط توقعات بأن الرقم الحقيقي أعلى بكثير نتيجة تراجع الفحوص الروتينية.

المتحور الجديد، المصنف من منظمة الصحة العالمية ضمن "المتحورات تحت المراقبة"، يشكّل الآن 10.7 في المئة من الإصابات عالميا، مقارنة بـ 2.5 في المئة فقط قبل شهر.

ولا تُظهر أعراض المتحور الجديد اختلافا كبيرا عن المتحورات السابقة، وتشمل الحمى والتعب والتهاب الحلق وآلام العضلات.
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4 سبتمبر 2023, 20:50 GMT
ويرى العلماء أن ما يفاقم من خطورة "نيمبوس" هو تراجع المناعة المكتسبة من اللقاحات أو الإصابات السابقة، إضافة إلى قدرته الأعلى على إصابة الخلايا البشرية والتهرب من الجهاز المناعي.
كما أظهرت الدراسات أن فعالية اللقاحات الحالية المعدلة ضد الأوميكرون قد لا تكون كافية.

ودعت وكالة الأمن الصحي البريطانية الفئات الأكثر عرضة للخطر، مثل كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة، إلى تلقي جرعة معززة، مشيرة إلى أن التطعيم في الربيع الماضي، قلل من خطر دخول المستشفى بنسبة 45 في المئة.

ويُعتقد أن المتحور الجديد تسبب بارتفاع الإصابات في دول آسيوية مثل الصين وسنغافورة، ما دفع الجهات الصحية لمراقبته عن كثب تحسبا لأي تطورات مقلقة.
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