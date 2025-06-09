https://sarabic.ae/20250609/ارتفاع-حاد-بالإصابات-في-بريطانيا-علماء-يحذرون-من-متحور-كورونا-الجديد-1101474964.html

ارتفاع حاد بالإصابات في بريطانيا.. علماء يحذرون من متحور "كورونا" الجديد

ارتفاع حاد بالإصابات في بريطانيا.. علماء يحذرون من متحور "كورونا" الجديد

سبوتنيك عربي

حذّر علماء بريطانيون من أن متحورًا جديدًا من فيروس "كورونا" يُعرف باسم "نيمبوس"، قد يؤدي إلى موجة جديدة من الإصابات خلال أسابيع. 09.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-09T09:15+0000

2025-06-09T09:15+0000

2025-06-09T09:15+0000

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يأتي ذلك في وقت سجلت فيه المملكة المتحدة أعلى معدل إصابة بالفيروس منذ بداية عام 2025، بحسب وسائل إعلام بريطانية.وكشفت بيانات وكالة الأمن الصحي البريطانية، أن "6.1 في المئة من الخاضعين لفحوص "كورونا"، حتى الأول من يونيو(حزيران) الجاري، كانت نتائجهم إيجابية، بزيادة بلغت 97 في المئة، مقارنة بشهر مارس (آذار) الماضي.وأشارت البيانات إلى أنه تم تسجيل 13 إصابة بمتحور "نيمبوس" في إنجلترا، في حين رفعت 25 عينة إلى قاعدة بيانات دولية، وسط توقعات بأن الرقم الحقيقي أعلى بكثير نتيجة تراجع الفحوص الروتينية.ولا تُظهر أعراض المتحور الجديد اختلافا كبيرا عن المتحورات السابقة، وتشمل الحمى والتعب والتهاب الحلق وآلام العضلات.ويرى العلماء أن ما يفاقم من خطورة "نيمبوس" هو تراجع المناعة المكتسبة من اللقاحات أو الإصابات السابقة، إضافة إلى قدرته الأعلى على إصابة الخلايا البشرية والتهرب من الجهاز المناعي.كما أظهرت الدراسات أن فعالية اللقاحات الحالية المعدلة ضد الأوميكرون قد لا تكون كافية.ويُعتقد أن المتحور الجديد تسبب بارتفاع الإصابات في دول آسيوية مثل الصين وسنغافورة، ما دفع الجهات الصحية لمراقبته عن كثب تحسبا لأي تطورات مقلقة.

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منوعات, أخبار العالم الآن, بريطانيا, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة