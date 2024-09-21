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عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
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مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
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https://sarabic.ae/20240921/ما-هي-أعراضه-متحور-كورونا-الجديد-إكس-إي-سي-ينتشر-في-27-دولة-حول-العالم-1092976440.html
ما هي أعراضه.. متحور كورونا الجديد "إكس إي سي" ينتشر في 27 دولة حول العالم
ما هي أعراضه.. متحور كورونا الجديد "إكس إي سي" ينتشر في 27 دولة حول العالم
سبوتنيك عربي
حذر موقع إلكتروني غربي من انتشار متحور كورونا الجديد "إكس إي سي" (XEC) في أكثر من 27 دولة حول العالم، خاصة داخل دول القارة الأوروبية. 21.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-21T19:09+0000
2024-09-21T19:09+0000
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سلالة كورونا الجديدة
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وأكد موقع "ذا هيلث سايت"، أمس الجمعة، أن كثيرا من المراكز الأمريكية والأوروبية قد حذرت من سرعة انتشار متحور كورونا الجديد "XEC" خاصة بعد ظهوره في دول بعينها منها ألمانيا.وأشار إلى أن متحور "XEC" هو نسخة هجينة من السلالات الفرعية لمتحور "أوميكرون"، وهي المهيمنة حاليًا في أوروبا فقد بدأ في ألمانيا في شهر يونيو الماضي، ويتوقع انتشاره أكثر خلال فصلي الشتاء والخريف.ولفت إلى أن المتحور الجديد ينتشر بسرعة مقارنة بمتغيرات كورونا الأخرى، لكن اللقاحات الحالية قد تمنعه من أن يصبح شديدا.ومن أعراض متحور "XEC" الجديد، التهاب الحلق وفقدان حاسة الشم وفقدان الشهية والحمى والسعال والصداع وآلام في الجسم.وحول طرق الوقاية، أكد الموقع الإلكتروني الطبي أنه تقريبا هي نفس طرق الحماية من فيروس كورونا، وأهمها تناول اللقاحات اللازمة والحرص على وجود مسافة بينك والآخرين في الأماكن العامة المغلقة.مع وجوب تجنب التجمعات المزدحمة والأماكن المغلقة سيئة التهوية، ووجوب ارتداء كمامة خارج المنزل وفي الأماكن المزدحمة، مع النظافة الدائمة، وغسل اليدين بالماء والصابون باستمرار لمدة لا تقل عن 20 ثانية.
https://sarabic.ae/20240910/دراسة-تكشف-تأثيرا-جديدا-لـكورونا-على-أدمغة-المراهقين-1092563655.html
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فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة, أخبار ألمانيا, العالم, منوعات
فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة, أخبار ألمانيا, العالم, منوعات

ما هي أعراضه.. متحور كورونا الجديد "إكس إي سي" ينتشر في 27 دولة حول العالم

19:09 GMT 21.09.2024
© AP Photo / Ng Han Guanمكافحة انتشار فيروس "كوفيد-19" (كورونا) في الصين
مكافحة انتشار فيروس كوفيد-19 (كورونا) في الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2024
© AP Photo / Ng Han Guan
تابعنا عبر
حذر موقع إلكتروني غربي من انتشار متحور كورونا الجديد "إكس إي سي" (XEC) في أكثر من 27 دولة حول العالم، خاصة داخل دول القارة الأوروبية.
وأكد موقع "ذا هيلث سايت"، أمس الجمعة، أن كثيرا من المراكز الأمريكية والأوروبية قد حذرت من سرعة انتشار متحور كورونا الجديد "XEC" خاصة بعد ظهوره في دول بعينها منها ألمانيا.
مكافحة كورونا في بوينس آيرس، الأرجنتين، السبت 15 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2024
مجتمع
دراسة تكشف تأثيرا جديدا لـ"كورونا" على أدمغة المراهقين
10 سبتمبر, 05:14 GMT
وأشار إلى أن متحور "XEC" هو نسخة هجينة من السلالات الفرعية لمتحور "أوميكرون"، وهي المهيمنة حاليًا في أوروبا فقد بدأ في ألمانيا في شهر يونيو الماضي، ويتوقع انتشاره أكثر خلال فصلي الشتاء والخريف.
ولفت إلى أن المتحور الجديد ينتشر بسرعة مقارنة بمتغيرات كورونا الأخرى، لكن اللقاحات الحالية قد تمنعه من أن يصبح شديدا.
ومن أعراض متحور "XEC" الجديد، التهاب الحلق وفقدان حاسة الشم وفقدان الشهية والحمى والسعال والصداع وآلام في الجسم.
وحول طرق الوقاية، أكد الموقع الإلكتروني الطبي أنه تقريبا هي نفس طرق الحماية من فيروس كورونا، وأهمها تناول اللقاحات اللازمة والحرص على وجود مسافة بينك والآخرين في الأماكن العامة المغلقة.
مع وجوب تجنب التجمعات المزدحمة والأماكن المغلقة سيئة التهوية، ووجوب ارتداء كمامة خارج المنزل وفي الأماكن المزدحمة، مع النظافة الدائمة، وغسل اليدين بالماء والصابون باستمرار لمدة لا تقل عن 20 ثانية.
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