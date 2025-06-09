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الأمن الفيدرالي الروسي يعلن إحباط أنشطة مجموعة حاولت تهريب معدات طيران مروحي إلى أوكرانيا
الأمن الفيدرالي الروسي يعلن إحباط أنشطة مجموعة حاولت تهريب معدات طيران مروحي إلى أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الاثنين، بإحباط أنشطة مجموعة دولية، متورطة في التحضير لتهريب معدات للطيران المروحي إلى خارج الأراضي الروسية، بما في ذلك... 09.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-09T06:57+0000
2025-06-09T07:33+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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موسكو- سبوتنيك. وأشار البيان إلى أن مجموعة المهربين قامت بتكليف من منظمات أجنبية بشراء مكونات جديدة لمروحيات من طراز "مي - 8 " و"مي - 17" روسية الصنع، إذ تُقدّر تكلفة هذه المكونات بأكثر من 400 مليون روبل ما يعادل (خمسة ملايين دولار).وكشف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أن "عدد محاولات الدول غير الصديقة للحصول على أسلحة ومعدات عسكرية لكييف من روسيا غير مسبوق".وذكر الجهاز أنه "منذ 1 أكتوبر/ تشرين الأول، تم إحباط 236 عملية تهريب طائرات مسيرة ومعدات بصرية وغيرها من روسيا
https://sarabic.ae/20250518/مي-35-إم-الروسية-تستهدف-مواقع-أوكرانية-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة-فيديو-1100685965.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم
روسيا, أخبار روسيا اليوم

الأمن الفيدرالي الروسي يعلن إحباط أنشطة مجموعة حاولت تهريب معدات طيران مروحي إلى أوكرانيا

06:57 GMT 09.06.2025 (تم التحديث: 07:33 GMT 09.06.2025)
© ЦОС ФСБ РФ / الانتقال إلى بنك الصورعناصر من الأمن الفيدرالي الروسي في خضم مهمة في القرم
عناصر من الأمن الفيدرالي الروسي في خضم مهمة في القرم - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2025
© ЦОС ФСБ РФ
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أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الاثنين، بإحباط أنشطة مجموعة دولية، متورطة في التحضير لتهريب معدات للطيران المروحي إلى خارج الأراضي الروسية، بما في ذلك إلى أوكرانيا.
موسكو- سبوتنيك. وأشار البيان إلى أن مجموعة المهربين قامت بتكليف من منظمات أجنبية بشراء مكونات جديدة لمروحيات من طراز "مي - 8 " و"مي - 17" روسية الصنع، إذ تُقدّر تكلفة هذه المكونات بأكثر من 400 مليون روبل ما يعادل (خمسة ملايين دولار).
وأفاد الجهاز أن "المجموعة التي كانت تعد لتهريب معدات الطيران المروحي، ضمت 6 مواطنين من روسيا وأوكرانيا ودول من الشرق الأوسط".
طائرتا هليوكوبتر من طراز مي-24 خلال تدريبات القيادة والأركان الاستراتيجية فوستوك 2022 في ساحة تدريب سيرغييفسكي، 6 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"مي-35 إم" الروسية تستهدف مواقع أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة
18 مايو, 05:36 GMT
وكشف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أن "عدد محاولات الدول غير الصديقة للحصول على أسلحة ومعدات عسكرية لكييف من روسيا غير مسبوق".
وذكر الجهاز أنه "منذ 1 أكتوبر/ تشرين الأول، تم إحباط 236 عملية تهريب طائرات مسيرة ومعدات بصرية وغيرها من روسيا
محاولات الحصول على أسلحة ومعدات عسكرية لكييف من روسيا تديرها أجهزة استخبارات أجنبية وعلى ناطق واسع.
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