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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250518/مي-35-إم-الروسية-تستهدف-مواقع-أوكرانية-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة-فيديو-1100685965.html
"مي-35 إم" الروسية تستهدف مواقع أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة
"مي-35 إم" الروسية تستهدف مواقع أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاحد، أن طاقم مروحية من طراز "مي-35 إم" الروسية، استهدف أفرادا عسكريين ومركبات مدرعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة... 18.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-18T05:36+0000
2025-05-18T05:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "طاقم طيران الجيش على متن مروحية "مي-35 إم"، استهدف قوى بشرية ومركبات مدرعة تابعة لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة".وأكدت وزارة الدفاع الروسية أنه "تم تدمير جميع الأهداف المحددة".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20250517/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-ألكسندروبول-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1100659177.html
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روسيا

"مي-35 إم" الروسية تستهدف مواقع أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة

05:36 GMT 18.05.2025 (تم التحديث: 05:38 GMT 18.05.2025)
© Sputnik . Russian Defence Ministry/Vadim Savitsky / الانتقال إلى بنك الصورطائرتا هليوكوبتر من طراز "مي-24" خلال تدريبات القيادة والأركان الاستراتيجية "فوستوك 2022" في ساحة تدريب سيرغييفسكي، 6 سبتمبر 2022
طائرتا هليوكوبتر من طراز مي-24 خلال تدريبات القيادة والأركان الاستراتيجية فوستوك 2022 في ساحة تدريب سيرغييفسكي، 6 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2025
© Sputnik . Russian Defence Ministry/Vadim Savitsky
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاحد، أن طاقم مروحية من طراز "مي-35 إم" الروسية، استهدف أفرادا عسكريين ومركبات مدرعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "طاقم طيران الجيش على متن مروحية "مي-35 إم"، استهدف قوى بشرية ومركبات مدرعة تابعة لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة".

يشار إلى أنه بعد الضربة، قام الطاقم بإجراء مناورات مضادة للصواريخ على ارتفاعات منخفضة للغاية مع إطلاق مصائد حرارية لمنع صواريخ العدو من ضربهم.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أنه "تم تدمير جميع الأهداف المحددة".
طائرة التدريب الروسية ياك - 152 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدة ألكسندروبول في جمهورية دونيتسك الشعبية
أمس, 09:07 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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