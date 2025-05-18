https://sarabic.ae/20250518/مي-35-إم-الروسية-تستهدف-مواقع-أوكرانية-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة-فيديو-1100685965.html
"مي-35 إم" الروسية تستهدف مواقع أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة
"مي-35 إم" الروسية تستهدف مواقع أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاحد، أن طاقم مروحية من طراز "مي-35 إم" الروسية، استهدف أفرادا عسكريين ومركبات مدرعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة... 18.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-18T05:36+0000
2025-05-18T05:36+0000
2025-05-18T05:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "طاقم طيران الجيش على متن مروحية "مي-35 إم"، استهدف قوى بشرية ومركبات مدرعة تابعة لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة".وأكدت وزارة الدفاع الروسية أنه "تم تدمير جميع الأهداف المحددة".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20250517/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-ألكسندروبول-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1100659177.html
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روسيا
"مي-35 إم" الروسية تستهدف مواقع أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة
05:36 GMT 18.05.2025 (تم التحديث: 05:38 GMT 18.05.2025)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاحد، أن طاقم مروحية من طراز "مي-35 إم" الروسية، استهدف أفرادا عسكريين ومركبات مدرعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "طاقم طيران الجيش على متن مروحية "مي-35 إم"، استهدف قوى بشرية ومركبات مدرعة تابعة لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة".
يشار إلى أنه بعد الضربة، قام الطاقم بإجراء مناورات مضادة للصواريخ على ارتفاعات منخفضة للغاية مع إطلاق مصائد حرارية لمنع صواريخ العدو من ضربهم.
وأكدت وزارة الدفاع الروسية أنه "تم تدمير جميع الأهداف المحددة".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.