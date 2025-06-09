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الجيش الإسرائيلي يستولي على سفينة لـ"أسطول الحرية" المتجهة إلى غزة ويحتجز من كانوا على متنها.. فيديو
الجيش الإسرائيلي يستولي على سفينة لـ"أسطول الحرية" المتجهة إلى غزة ويحتجز من كانوا على متنها.. فيديو
سبوتنيك عربي
تمكن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، من احتجاز سفينة "أسطول الحرية"، التي حاولت تحدي الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، وكان على متنها عدد من النشطاء. 09.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-09T05:55+0000
2025-06-09T05:55+0000
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وأشاد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بجنود الجيش الإسرائيلي لسيطرتهم السريعة على السفينة.وقال إنه أمر الجيش بعرض فيديو للنشطاء الذين كانوا على متن سفينة "مادلين" من قبل تحالف "أسطول الحرية"، يُظهر جرائم ارتُكبت في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بحق نشطاء معتقلين، وفقا لبيان صادر عن مكتبه.ويُظهر الفيديو الذي مدته 43 دقيقة، وهو من إنتاج مكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، لقطات غير خاضعة للرقابة، لأشخاض يُذبحون وتُشوه جثثهم خلال الهجوم، وقد صُوّر معظمها من كاميرات يزعم أنها كانت متصلة بأجساد أفراد من حركة حماس الفلسطينية، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وأمر كاتس بعرض الفيديو على النشطاء فور وصولهم إلى ميناء أشدود، حيث تم سحب سفينتهم إليه، بعد أن سيطر الجنود الإسرائيليون على السفينة لدى اقترابها من ساحل غزة ليلا.في سياق متصل، نشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية صورة لغريتا ثونبرغ، وهي تبتسم بينما يُقدم لها جندي شطيرة، مضيفة أن الناشطة "بخير ومعنوياتها مرتفعة".وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أمس الأحد، بأنه أصدر تعليمات للجيش الإسرائيلي، بمنع وصول بعثة ناشطين بارزين إلى غزة، في محاولة منهم لتحدي الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة.وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الأربعاء الماضي، بأن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية قررت عدم السماح لسفينة "مادلين" التابعة لـ"أسطول الحرية"، والمحملة بمساعدات إنسانية لقطاع غزة، بالاقتراب أو الرسو قبالة سواحل القطاع.وأشار تحالف "أسطول الحرية"، الذي يصف نفسه بأنه "حركة تضامن شعبية"، إلى أن سفينة "مادلين" أبحرت الأسبوع الماضي، من ميناء "كاتانيا" الإيطالي متجهة إلى غزة لإيصال مساعدات إنسانية، بعد فشل محاولة سابقة إثر تعرض سفينة أخرى لهجوم بطائرتين مسيرتين في البحر المتوسط.وأكد التحالف أن الرحلة لا تندرج فقط ضمن العمل الإنساني، بل هي تحرك سلمي مباشر لتحدي ما وصفه بـ"الحصار غير القانوني وجرائم الحرب المتصاعدة" من قبل إسرائيل.
https://sarabic.ae/20250608/ما-خطورة-تسليح-إسرائيل-العشائر-المسلحة-في-غزة؟-1101461370.html
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غزة, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
غزة, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

الجيش الإسرائيلي يستولي على سفينة لـ"أسطول الحرية" المتجهة إلى غزة ويحتجز من كانوا على متنها.. فيديو

05:55 GMT 09.06.2025
© AP Photo / Salvatore Cavalliالناشطة المناخية، غريتا ثونبرج، تنتظر الصعود على متن قارب "مادلين"، قبل الإبحار إلى قطاع غزة، مع نشطاء تحالف "أسطول الحرية"، المغادرين من ميناء كاتانيا الصقلي في إيطاليا، 1 يونيو/ حزيران 2025
الناشطة المناخية، غريتا ثونبرج، تنتظر الصعود على متن قارب مادلين، قبل الإبحار إلى قطاع غزة، مع نشطاء تحالف أسطول الحرية، المغادرين من ميناء كاتانيا الصقلي في إيطاليا، 1 يونيو/ حزيران 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2025
© AP Photo / Salvatore Cavalli
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تمكن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، من احتجاز سفينة "أسطول الحرية"، التي حاولت تحدي الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، وكان على متنها عدد من النشطاء.
وأشاد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بجنود الجيش الإسرائيلي لسيطرتهم السريعة على السفينة.
وقال إنه أمر الجيش بعرض فيديو للنشطاء الذين كانوا على متن سفينة "مادلين" من قبل تحالف "أسطول الحرية"، يُظهر جرائم ارتُكبت في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بحق نشطاء معتقلين، وفقا لبيان صادر عن مكتبه.
ويُظهر الفيديو الذي مدته 43 دقيقة، وهو من إنتاج مكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، لقطات غير خاضعة للرقابة، لأشخاض يُذبحون وتُشوه جثثهم خلال الهجوم، وقد صُوّر معظمها من كاميرات يزعم أنها كانت متصلة بأجساد أفراد من حركة حماس الفلسطينية، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وقال كاتس، في بيان له، في إشارة إلى ناشطة المناخ السويدية غريتا ثونبرغ، أشهر الناشطين الـ12، الذين كانوا على متن السفينة: "من المناسب أن ترى غريتا، المعادية للسامية وأصدقاؤها الداعمون لـ"حماس"، بالضبط من هي جماعة "حماس" الإرهابية، التي يدعمونها ويتصرفون نيابة عنها، وما هي الأعمال الوحشية التي ارتكبوها بحق النساء وكبار السن والأطفال، ومن تقاتل إسرائيل للدفاع عن نفسها ضدهم".

وأمر كاتس بعرض الفيديو على النشطاء فور وصولهم إلى ميناء أشدود، حيث تم سحب سفينتهم إليه، بعد أن سيطر الجنود الإسرائيليون على السفينة لدى اقترابها من ساحل غزة ليلا.
في سياق متصل، نشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية صورة لغريتا ثونبرغ، وهي تبتسم بينما يُقدم لها جندي شطيرة، مضيفة أن الناشطة "بخير ومعنوياتها مرتفعة".
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أمس الأحد، بأنه أصدر تعليمات للجيش الإسرائيلي، بمنع وصول بعثة ناشطين بارزين إلى غزة، في محاولة منهم لتحدي الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة.

وتم تنظيم رحلة سفينة "مادلين" من قبل تحالف "أسطول الحرية" المؤيد للفلسطينيين والمناهض لإسرائيل، ومن أبرز الناشطين الـ12 الذين على متنها، ناشطة المناخ السويدية غريتا ثونبرغ، والناشط البرازيلي تياغو أفيلا، وريما حسن، وهي عضوة فرنسية فلسطينية في البرلمان الأوروبي.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الأربعاء الماضي، بأن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية قررت عدم السماح لسفينة "مادلين" التابعة لـ"أسطول الحرية"، والمحملة بمساعدات إنسانية لقطاع غزة، بالاقتراب أو الرسو قبالة سواحل القطاع.
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أمس, 19:57 GMT
وأشار تحالف "أسطول الحرية"، الذي يصف نفسه بأنه "حركة تضامن شعبية"، إلى أن سفينة "مادلين" أبحرت الأسبوع الماضي، من ميناء "كاتانيا" الإيطالي متجهة إلى غزة لإيصال مساعدات إنسانية، بعد فشل محاولة سابقة إثر تعرض سفينة أخرى لهجوم بطائرتين مسيرتين في البحر المتوسط.
وقالت غريتا ثونبرغ، في مؤتمر صحفي قبل انطلاق الرحلة: "نحن نفعل هذا لأنه مهما كانت الصعوبات، يجب أن نستمر في المحاولة، فالتوقف يعني فقدان إنسانيتنا، ومهما كانت خطورة هذه المهمة، فإنها لا تقارن بخطورة صمت العالم أمام الإبادة الجماعية".
وأكد التحالف أن الرحلة لا تندرج فقط ضمن العمل الإنساني، بل هي تحرك سلمي مباشر لتحدي ما وصفه بـ"الحصار غير القانوني وجرائم الحرب المتصاعدة" من قبل إسرائيل.
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