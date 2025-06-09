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الدفاع الروسية تعلن عودة أول مجموعة عسكريين روس من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف
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"الناتو": الحلف بحاجة إلى زيادة قدراته الجوية والصاروخية 400 %
"الناتو": الحلف بحاجة إلى زيادة قدراته الجوية والصاروخية 400 %
سبوتنيك عربي
دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، إلى تعزيز كبير في الدفاعات الجوية والصاروخية للحلف لمواجه التهديدات التي يتعرض لها. 09.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-09T11:28+0000
2025-06-09T11:41+0000
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وشدد روته على ضرورة زيادة القدرات بنسبة 400 في المئة خلال كلمة له أمام مركز "تشاتام هاوس" للأبحاث في لندن، حسبما ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الاثنين، مؤكدا أن حماية أجواء الحلف تتطلب "قفزة نوعية" في القدرات العسكرية.ولفت أمين عام الحلف إلى أن الحفاظ على قوة الردع والدفاع يتطلب مزيدا من القوات والموارد لتنفيذ الخطط الدفاعية بالكامل، قائلا إن الخطر لن يزول حتى بعد انتهاء الأزمة الأوكرانية.ويضغط روته على أعضاء الحلف لزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 3.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مع تخصيص 1.5 في المئة أخرى للإنفاق الأمني العام، استجابةً لمطلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتحديد هدف مشترك عند 5 في المئة.ومن المتوقع أن يناقش قادة الحلف هذا المقترح في قمتهم المقبلة في مدينة لاهاي، يومي 24 و25 يونيو/حزيران الجاري.يذكر أن بريطانيا أعلنت نيتها رفع الإنفاق إلى 3 في المئة من الناتج المحلي، بينما تدرس ألمانيا إضافة 50 إلى 60 ألف جندي نشط ضمن خططها الدفاعية الجديدة.
https://sarabic.ae/20240622/إعلام-يصف-تعيين-روته-أمينا-عاما-لحلف-الناتو-بأنه-محاولة-يائسة-لتجنب-الانهيار-1090071892.html
https://sarabic.ae/20191204/نهاية-الناتو-وشيكة-تجربة-الجنرال-ديغول-تهدد-أكبر-تحالف-عسكري-في-العالم-1043612071.html
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العالم, أخبار العالم الآن, بريطانيا, أخبار ألمانيا, الناتو, رصد عسكري

"الناتو": الحلف بحاجة إلى زيادة قدراته الجوية والصاروخية 400 %

11:28 GMT 09.06.2025 (تم التحديث: 11:41 GMT 09.06.2025)
© AP Photo / Mindaugas Kulbisجنود من لواء المشاة الميكانيكي 41 الألماني في الجيش الألماني يشاركون في مناورة عسكرية في ساحة تدريب غايزيوناي على بعد 130 كيلومترًا غرب العاصمة فيلنيوس، ليتوانيا ، 8 أكتوبر 2022.
جنود من لواء المشاة الميكانيكي 41 الألماني في الجيش الألماني يشاركون في مناورة عسكرية في ساحة تدريب غايزيوناي على بعد 130 كيلومترًا غرب العاصمة فيلنيوس، ليتوانيا ، 8 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2025
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
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دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، إلى تعزيز كبير في الدفاعات الجوية والصاروخية للحلف لمواجه التهديدات التي يتعرض لها.
وشدد روته على ضرورة زيادة القدرات بنسبة 400 في المئة خلال كلمة له أمام مركز "تشاتام هاوس" للأبحاث في لندن، حسبما ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الاثنين، مؤكدا أن حماية أجواء الحلف تتطلب "قفزة نوعية" في القدرات العسكرية.
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ولفت أمين عام الحلف إلى أن الحفاظ على قوة الردع والدفاع يتطلب مزيدا من القوات والموارد لتنفيذ الخطط الدفاعية بالكامل، قائلا إن الخطر لن يزول حتى بعد انتهاء الأزمة الأوكرانية.
ويضغط روته على أعضاء الحلف لزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 3.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مع تخصيص 1.5 في المئة أخرى للإنفاق الأمني العام، استجابةً لمطلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتحديد هدف مشترك عند 5 في المئة.
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4 ديسمبر 2019, 17:35 GMT
ومن المتوقع أن يناقش قادة الحلف هذا المقترح في قمتهم المقبلة في مدينة لاهاي، يومي 24 و25 يونيو/حزيران الجاري.
يذكر أن بريطانيا أعلنت نيتها رفع الإنفاق إلى 3 في المئة من الناتج المحلي، بينما تدرس ألمانيا إضافة 50 إلى 60 ألف جندي نشط ضمن خططها الدفاعية الجديدة.
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