إعلام يصف تعيين روته أمينا عاما لحلف الناتو بأنه "محاولة يائسة لتجنب الانهيار"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
كواليس السينما
الإخراج بين العلم والفن
08:16 GMT
27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
08:43 GMT
17 د
ملفات ساخنة
روسيا والاتجاه شرقا: قراءة في زيارة الرئيس بوتين لبيونغ يانغ وهانوي
09:03 GMT
29 د
من الملعب
ألمانيا توجه رسالة لكل المنتخبات المشاركة بكأس الأمم الأوروبية
09:33 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
توقعات علمية بأن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار
11:03 GMT
10 د
مرايا العلوم
كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
11:13 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
11:43 GMT
17 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
12:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
12:28 GMT
8 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
12:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الإصرار الغربي على هزيمة روسيا قد يولد حربا عالمية لن تكن فيها أوروبا بمنأى عن الدمار
16:03 GMT
30 د
مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
خبراء أمميون يحذرون من تسليح إسرائيل، خلافات حول القدرات في حالة نشوب حرب شاملة بين إسرائيل ولبنان
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
ألمانيا توجه رسالة لكل المنتخبات المشاركة بكأس الأمم الأوروبية
08:18 GMT
27 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: الإصرار الغربي على هزيمة روسيا قد يولد حربا عالمية لن تكن فيها أوروبا بمنأى عن الدمار
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
10:03 GMT
16 د
كواليس السينما
الإخراج بين العلم والفن
10:19 GMT
27 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
من هو الإعلامي ... وهل أصبحت الصحافة مهنة من لا مهنة له؟
11:03 GMT
25 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:03 GMT
6 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
12:10 GMT
30 د
On air
12:36 GMT
3 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما أسباب زيارة غالانت لواشنطن؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
حكومة نتنياهو تستعد للإعلان عن هزيمة كتائب القسام في غزة رغم تأكيدات الجيش استحالة ذلك
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240622/إعلام-يصف-تعيين-روته-أمينا-عاما-لحلف-الناتو-بأنه-محاولة-يائسة-لتجنب-الانهيار-1090071892.html
إعلام يصف تعيين روته أمينا عاما لحلف الناتو بأنه "محاولة يائسة لتجنب الانهيار"
إعلام يصف تعيين روته أمينا عاما لحلف الناتو بأنه "محاولة يائسة لتجنب الانهيار"
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام غربية بأن تعيين مارك روته أمينا عاما لحلف شمال الأطلسي (الناتو) محاولة يائسة لإنقاذ الحلف من الانهيار الذي يهدده بسبب تناقضاته الكثيرة،... 22.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-22T13:37+0000
2024-06-22T13:38+0000
العالم
الناتو
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102737/79/1027377916_0:118:2200:1356_1920x0_80_0_0_150e802664a427e9e5e2571dbec6b8e3.jpg
وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "تعيين روته في حلف شمال الأطلسي ليس بداية حقبة جديدة، بل هو محاولة يائسة للحفاظ على الوضع الراهن وسط شكوك حول المستقبل، ويريد بعض الأعضاء أن يصبح الحلف أكثر انخراطا في الصراعات العالمية، في حين يفضل آخرون أن يقتصر على وظائف دفاعية بحتة ولا ينخرط في حملات مثل الحرب في كوسوفو عام 1999، أو التدخل في ليبيا عام 2011، أو الدعم الحالي لأوكرانيا".وأوضح المقال أن التحالف اليوم لم يعد موحدًا كما كان من قبل، واستشهد المنشور بمثال المجر، التي أصدر لها مارك روته ضمانات مكتوبة بأنها قد لا تشارك في البرامج المستقبلية لدعم أوكرانيا، وكذلك تركيا، التي تهتم بشكل متزايد بأداء دور الوسيط بين الغرب وروسيا.وسحب الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، يوم الخميس، ترشيحه لمنصب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي لصالح رئيس الوزراء الهولندي مارك روته. وهكذا، أيدت جميع الدول الأعضاء في الناتو (البالغ عددها 32 دولة) ترشيح روته لأعلى منصب في الحلف.وكان من المفترض أن يترك ينس ستولتنبرغ، الذي يشغل منصب الأمين العام لحلف الناتو منذ عام 2014، منصبه في الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2022، لكن في مارس/آذار 2022 قرر زعماء دول الحلف خلال قمة تمديد ولايته حتى 30 سبتمبر/أيلول 2023، ومن ثم مدد هذه الولاية لمدة عام آخر، وبذلك تنتهي صلاحياته في 1 أكتوبر 2024.
https://sarabic.ae/20240620/إعلام-أمريكي-يكشف-الصعوبات-التي-سيواجهها-المرشح-الرئيسي-لمنصب-الأمين-العام-لحلف-الناتو-1090022025.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102737/79/1027377916_118:0:2082:1473_1920x0_80_0_0_7f22226630ddd192a4ca3d0071665121.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, الناتو, أخبار العالم الآن
العالم, الناتو, أخبار العالم الآن

إعلام يصف تعيين روته أمينا عاما لحلف الناتو بأنه "محاولة يائسة لتجنب الانهيار"

13:37 GMT 22.06.2024 (تم التحديث: 13:38 GMT 22.06.2024)
© NATOالناتو
الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2024
© NATO
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام غربية بأن تعيين مارك روته أمينا عاما لحلف شمال الأطلسي (الناتو) محاولة يائسة لإنقاذ الحلف من الانهيار الذي يهدده بسبب تناقضاته الكثيرة، إحداها مسألة دعم أوكرانيا.
وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "تعيين روته في حلف شمال الأطلسي ليس بداية حقبة جديدة، بل هو محاولة يائسة للحفاظ على الوضع الراهن وسط شكوك حول المستقبل، ويريد بعض الأعضاء أن يصبح الحلف أكثر انخراطا في الصراعات العالمية، في حين يفضل آخرون أن يقتصر على وظائف دفاعية بحتة ولا ينخرط في حملات مثل الحرب في كوسوفو عام 1999، أو التدخل في ليبيا عام 2011، أو الدعم الحالي لأوكرانيا".

وتابع: "دعونا نرى ما إذا كان روته يستطيع التغلب على هذه الاختلافات، لكن تعيينه في هذه اللحظة يكشف أن الحلف غارق في المشكلات".

علم الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام أمريكي يكشف الصعوبات التي سيواجهها المرشح الرئيسي لمنصب الأمين العام لحلف الناتو
20 يونيو, 18:41 GMT
وأوضح المقال أن التحالف اليوم لم يعد موحدًا كما كان من قبل، واستشهد المنشور بمثال المجر، التي أصدر لها مارك روته ضمانات مكتوبة بأنها قد لا تشارك في البرامج المستقبلية لدعم أوكرانيا، وكذلك تركيا، التي تهتم بشكل متزايد بأداء دور الوسيط بين الغرب وروسيا.

ولخص المقال المنشور في صحيفة "أونهيرد" البريطانية إلى القول: "هناك دلائل غير مباشرة على أن اختيار روته ليس لأنه أفضل مرشح يمكنه توحيد التحالف بأكمله، ولكن لأنه يتقن التفاوض ووضع استثناءات للدول التي تسير في اتجاهه".

وسحب الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، يوم الخميس، ترشيحه لمنصب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي لصالح رئيس الوزراء الهولندي مارك روته. وهكذا، أيدت جميع الدول الأعضاء في الناتو (البالغ عددها 32 دولة) ترشيح روته لأعلى منصب في الحلف.
وكان من المفترض أن يترك ينس ستولتنبرغ، الذي يشغل منصب الأمين العام لحلف الناتو منذ عام 2014، منصبه في الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2022، لكن في مارس/آذار 2022 قرر زعماء دول الحلف خلال قمة تمديد ولايته حتى 30 سبتمبر/أيلول 2023، ومن ثم مدد هذه الولاية لمدة عام آخر، وبذلك تنتهي صلاحياته في 1 أكتوبر 2024.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:56 GMTБронетранспортер израильских сил едет за бульдозером по главной дороге в Дженине во время продолжающегося рейда на оккупированный город на Западном берегу - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. تسجيل مسرب يكشف خطة إسرائيلية لـ"تغيير الواقع" بالضفة الغربية 10:36 GMTПалестинцы осматривают ущерб, нанесенный больнице Аль-Шифа в секторе Газа после того, как израильские военные покинули комплекс - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تحتاج الأسلحة الأمريكية من أجل وجودهاأمس, 05:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала