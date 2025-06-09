https://sarabic.ae/20250609/اليابان-تتهم-حاملة-طائرات-صينية-بـانتهاك-مياهها-الإقليمية-وبكين-ترد-1101480000.html
اليابان تتهم حاملة طائرات صينية بـ"انتهاك" مياهها الإقليمية وبكين ترد
اليابان تتهم حاملة طائرات صينية بـ"انتهاك" مياهها الإقليمية وبكين ترد
سبوتنيك عربي
أكدت وزارة الخارجية الصينية أن تحركات حاملة الطائرات "لياونينغ" وسفن البحرية التابعة لها في المحيط الهادئ، تتوافق تمامًا مع القانون الدولي والممارسات المتعارف... 09.06.2025, سبوتنيك عربي
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جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في بكين، اليوم الاثنين، ردًا على تصريحات وزارة الدفاع اليابانية، التي رصدت عبور الحاملة لما يعرف بـ"السلسلة الثانية من الجزر" لأول مرة، بحسب وسائل إعلام يابانية.وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية لين جيان: "الصين تتبنى سياسة دفاعية الطابع وتأمل أن تنظر اليابان إلى هذه التحركات بموضوعية وعقلانية".وذكرت صحيفة "نيكي" اليابانية أن هذه هي المرة الأولى التي تؤكد فيها طوكيو عبور "لياونينغ" لما بعد السلسلة الثانية من الجزر، والتي تضم جزر "أوغاساوارا" وقاعدة "غوام" الأمريكية.وأشار تشيانشاو إلى أن القوات البحرية الصينية اعتادت على العمل بين السلسلتين الأولى والثانية، وأن التقدم لما وراء السلسلة الثانية يعكس قدرات وجاهزية متزايدة في تنفيذ المهام في أعماق المحيط.
https://sarabic.ae/20240827/اليابان-اختراق-طائرة-عسكرية-صينية-لمجالنا-الجوي-انتهاك-خطير-للسيادة-1092119883.html
https://sarabic.ae/20220925/لياونينغ-ما-هي-قدرات-أول-حاملة-طائرات-صينية-1068221192.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الصين, أخبار اليابان
العالم, أخبار العالم الآن, الصين, أخبار اليابان
اليابان تتهم حاملة طائرات صينية بـ"انتهاك" مياهها الإقليمية وبكين ترد
أكدت وزارة الخارجية الصينية أن تحركات حاملة الطائرات "لياونينغ" وسفن البحرية التابعة لها في المحيط الهادئ، تتوافق تمامًا مع القانون الدولي والممارسات المتعارف عليها عالميا.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في بكين، اليوم الاثنين، ردًا على تصريحات وزارة الدفاع اليابانية
، التي رصدت عبور الحاملة لما يعرف بـ"السلسلة الثانية من الجزر" لأول مرة، بحسب وسائل إعلام يابانية.
وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية لين جيان: "الصين تتبنى سياسة دفاعية الطابع وتأمل أن تنظر اليابان إلى هذه التحركات بموضوعية وعقلانية".
وكانت وزارة الدفاع اليابانية، قد أعلنت أول أمس السبت، أن حاملة الطائرات الصينية وعددا من السفن المرافقة لها أبحرت في مياه تبعد نحو 300 كيلومتر جنوب غرب جزيرة "مينامي توريشيما"، الواقعة في أقصى شرق اليابان، حيث تم رصد تدريبات على إقلاع وهبوط طائرات مقاتلة ومروحيات في المياه الدولية.
وذكرت صحيفة "نيكي" اليابانية أن هذه هي المرة الأولى التي تؤكد فيها طوكيو عبور "لياونينغ
" لما بعد السلسلة الثانية من الجزر، والتي تضم جزر "أوغاساوارا" وقاعدة "غوام" الأمريكية.
25 سبتمبر 2022, 16:11 GMT
وقال الخبير العسكري الصيني فو تشيانشاو، لصحيفة
"غلوبال تايمز" الصينية، إن هذه التحركات تعد "تطورًا طبيعيًا" في برامج التدريب بعيدة المدى، وتدل على بلوغ حاملة الطائرات "لياونينغ" مستوى تدريبي متقدم.
وأشار تشيانشاو إلى أن القوات البحرية الصينية اعتادت على العمل بين السلسلتين الأولى والثانية، وأن التقدم لما وراء السلسلة الثانية يعكس قدرات وجاهزية متزايدة في تنفيذ المهام في أعماق المحيط.