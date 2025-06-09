https://sarabic.ae/20250609/اليابان-تتهم-حاملة-طائرات-صينية-بـانتهاك-مياهها-الإقليمية-وبكين-ترد-1101480000.html

اليابان تتهم حاملة طائرات صينية بـ"انتهاك" مياهها الإقليمية وبكين ترد

اليابان تتهم حاملة طائرات صينية بـ"انتهاك" مياهها الإقليمية وبكين ترد

سبوتنيك عربي

أكدت وزارة الخارجية الصينية أن تحركات حاملة الطائرات "لياونينغ" وسفن البحرية التابعة لها في المحيط الهادئ، تتوافق تمامًا مع القانون الدولي والممارسات المتعارف... 09.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-09T11:08+0000

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جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في بكين، اليوم الاثنين، ردًا على تصريحات وزارة الدفاع اليابانية، التي رصدت عبور الحاملة لما يعرف بـ"السلسلة الثانية من الجزر" لأول مرة، بحسب وسائل إعلام يابانية.وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية لين جيان: "الصين تتبنى سياسة دفاعية الطابع وتأمل أن تنظر اليابان إلى هذه التحركات بموضوعية وعقلانية".وذكرت صحيفة "نيكي" اليابانية أن هذه هي المرة الأولى التي تؤكد فيها طوكيو عبور "لياونينغ" لما بعد السلسلة الثانية من الجزر، والتي تضم جزر "أوغاساوارا" وقاعدة "غوام" الأمريكية.وأشار تشيانشاو إلى أن القوات البحرية الصينية اعتادت على العمل بين السلسلتين الأولى والثانية، وأن التقدم لما وراء السلسلة الثانية يعكس قدرات وجاهزية متزايدة في تنفيذ المهام في أعماق المحيط.

https://sarabic.ae/20240827/اليابان-اختراق-طائرة-عسكرية-صينية-لمجالنا-الجوي-انتهاك-خطير-للسيادة-1092119883.html

https://sarabic.ae/20220925/لياونينغ-ما-هي-قدرات-أول-حاملة-طائرات-صينية-1068221192.html

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