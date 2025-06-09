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الدفاع الروسية تعلن عودة أول مجموعة عسكريين روس من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف
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تحطم مروحية أثناء هبوط اضطراري على طريق سريع في الهند.. فيديو
تحطم مروحية أثناء هبوط اضطراري على طريق سريع في الهند.. فيديو
سبوتنيك عربي
اضطرت مروحية خاصة للهبوط اضطراريا في منتصف طريق سريع بمنطقة غوبتكاشي في ولاية أوتاراخاند الهندية، أول أمس السبت، نتيجة خلل فني، وذلك بعد وقت قصير من إقلاعها. 09.06.2025, سبوتنيك عربي
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وأثناء الهبوط، اصطدم ذيل المروحية بسيارة كانت على الطريق، ما أدى إلى تحطمها، دون وقوع إصابات بين ركاب المروحية الخمسة، فيما أُصيب الطيار بجروح طفيفة ونُقل إلى المستشفى، بعد شكواه من آلام في الظهر.وكانت المروحية متجهة إلى كيدارناث دام، وعلى متنها 5 ركاب، وفقا لصحيفة "إنديا توداي" الهندية.وكان قائد المروحية، الكابتن آر بي إس سودهي، قد أبلغ عن خلل في نظام التحكم الجماعي فور الإقلاع، وتمكن بخطوة سريعة من تنفيذ هبوط اضطراري محكم أسفل مهبط المروحيات، متجنبًا كارثة كانت وشيكة.
https://sarabic.ae/20250608/لحظة-إنقاذ-سيارة-قبل-سقوطها-في-جرف-عميق-فيديو-1101449619.html
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نادي الفيديو, أخبار الهند اليوم
نادي الفيديو, أخبار الهند اليوم

تحطم مروحية أثناء هبوط اضطراري على طريق سريع في الهند.. فيديو

10:21 GMT 09.06.2025 (تم التحديث: 10:23 GMT 09.06.2025)
© Photo / Unsplash/ Ryunoطائرة مروحية
طائرة مروحية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2025
© Photo / Unsplash/ Ryuno
تابعنا عبر
اضطرت مروحية خاصة للهبوط اضطراريا في منتصف طريق سريع بمنطقة غوبتكاشي في ولاية أوتاراخاند الهندية، أول أمس السبت، نتيجة خلل فني، وذلك بعد وقت قصير من إقلاعها.
وأثناء الهبوط، اصطدم ذيل المروحية بسيارة كانت على الطريق، ما أدى إلى تحطمها، دون وقوع إصابات بين ركاب المروحية الخمسة، فيما أُصيب الطيار بجروح طفيفة ونُقل إلى المستشفى، بعد شكواه من آلام في الظهر.
وكانت المروحية متجهة إلى كيدارناث دام، وعلى متنها 5 ركاب، وفقا لصحيفة "إنديا توداي" الهندية.
لحظة انقاذ سيارة قبل سقوطها في جرف عميق... فيديو - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2025
مجتمع
لحظة إنقاذ سيارة قبل سقوطها في جرف عميق... فيديو
أمس, 13:48 GMT
وكان قائد المروحية، الكابتن آر بي إس سودهي، قد أبلغ عن خلل في نظام التحكم الجماعي فور الإقلاع، وتمكن بخطوة سريعة من تنفيذ هبوط اضطراري محكم أسفل مهبط المروحيات، متجنبًا كارثة كانت وشيكة.
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