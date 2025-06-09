تحطم مروحية أثناء هبوط اضطراري على طريق سريع في الهند.. فيديو
10:21 GMT 09.06.2025 (تم التحديث: 10:23 GMT 09.06.2025)
© Photo / Unsplash/ Ryunoطائرة مروحية
© Photo / Unsplash/ Ryuno
تابعنا عبر
اضطرت مروحية خاصة للهبوط اضطراريا في منتصف طريق سريع بمنطقة غوبتكاشي في ولاية أوتاراخاند الهندية، أول أمس السبت، نتيجة خلل فني، وذلك بعد وقت قصير من إقلاعها.
وأثناء الهبوط، اصطدم ذيل المروحية بسيارة كانت على الطريق، ما أدى إلى تحطمها، دون وقوع إصابات بين ركاب المروحية الخمسة، فيما أُصيب الطيار بجروح طفيفة ونُقل إلى المستشفى، بعد شكواه من آلام في الظهر.
WATCH: Helicopter makes emergency landing in Uttarakhand, India.— Turbine Traveller (@Turbinetraveler) June 7, 2025
🎥: u/Thesam8964 pic.twitter.com/pKkYnqgjo2
وكانت المروحية متجهة إلى كيدارناث دام، وعلى متنها 5 ركاب، وفقا لصحيفة "إنديا توداي" الهندية.
VIDEO | Uttarakhand: A private helicopter made an emergency landing on a road in Rudraprayag. The helicopter’s tail section fell onto a car. All passengers of the helicopter are safe. The pilot sustained minor injuries. Further details are awaited.— Press Trust of India (@PTI_News) June 7, 2025
(Source: Third Party)
(Full… pic.twitter.com/4tHLwktald
أمس, 13:48 GMT
وكان قائد المروحية، الكابتن آر بي إس سودهي، قد أبلغ عن خلل في نظام التحكم الجماعي فور الإقلاع، وتمكن بخطوة سريعة من تنفيذ هبوط اضطراري محكم أسفل مهبط المروحيات، متجنبًا كارثة كانت وشيكة.