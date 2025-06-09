https://sarabic.ae/20250609/دراسة-لعب-الأطفال-بالتراب-قد-يعزز-الوقاية-من-الحساسية-والأمراض-المناعية-1101499166.html

دراسة: لعب الأطفال بالتراب قد يعزز الوقاية من الحساسية والأمراض المناعية

دراسة: لعب الأطفال بالتراب قد يعزز الوقاية من الحساسية والأمراض المناعية

سبوتنيك عربي

كشفت دراسات حديثة أن اللعب بالتراب قد يكون مفتاحًا لتقوية مناعة الأطفال والوقاية من الحساسية والأمراض المناعية، حيث يساعد التعرض المبكر للميكروبات المفيدة على... 09.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-09T18:42+0000

2025-06-09T18:42+0000

2025-06-09T18:42+0000

مجتمع

منوعات

الصحة

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/09/1101498752_0:157:2000:1282_1920x0_80_0_0_5456d39a8dc53e3abf3116296d26e655.jpg

وأوضحت الأبحاث أن "الميكروبيوم المعوي" – وهو مجموعة الميكروبات النافعة في الأمعاء – يلعب دورًا حيويًا في صحة المناعة، حيث يبدأ تكوينه عند الولادة الطبيعية والرضاعة، ثم يتنوع مع تعرّض الطفل للبيئة المحيطة، حسبما ذكر موقع "إرم نيوز".برزت "فرضية الأصدقاء القدامى"، التي قدمها البروفيسور غراهام روك، كتطوير لـ"فرضية النظافة"، مؤكدة أن التعرض للميكروبات التعايشية في الطبيعة يُعد ضروريًا لتطوير جهاز مناعي قادر على مواجهة الأمراض.أظهرت نتائج دراسات أن الأطفال الذين يعيشون في المزارع أو يمتلكون حيوانات أليفة يتمتعون بميكروبيوم معوي أكثر تنوعًا، مما يرتبط بانخفاض معدلات الحساسية. في المقابل، يرتبط الإفراط في استخدام المضادات الحيوية بزيادة مخاطر الحساسية.في فنلندا، لاحظ الباحثون أن الأطفال الذين لعبوا في تربة الغابات طوروا تنوعًا أكبر في بكتيريا الجلد، مع ارتفاع في الخلايا المناعية مقارنةً بأقرانهم الذين لعبوا على أسطح صناعية. كما أكدت دراسة سويدية (2024) أن النمو قرب الحيوانات أو المزارع يعزز البكتيريا النافعة ويقلل الحساسية.رغم التشجيع على اللعب بالتراب، حذر الخبراء من المناطق الملوثة التي قد تحتوي على مواد كيميائية أو طفيليات ضارة. وأكدوا أن العوامل الوراثية تظل مؤثرة، لكن التفاعل الآمن مع الطبيعة يظل عاملاً مساعدًا لبناء مناعة قوية.

https://sarabic.ae/20250521/دراسة-جديدة-أسباب-الخرف-يمكن-أن-تظهر-لدى-الأطفال-1100816504.html

https://sarabic.ae/20250416/دراسة-تحذر-مراتب-الأطفال-تنبعث-منها-مواد-كيميائية-تضر-بأدمغتهم-أثناء-النوم-1099610824.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

منوعات, الصحة, الأخبار