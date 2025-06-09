دراسة: لعب الأطفال بالتراب قد يعزز الوقاية من الحساسية والأمراض المناعية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
08:16 GMT
21 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
08:42 GMT
18 د
ملفات ساخنة
غزة.. كيف تستنزف كمائن حماس قدرات الجيش الإسرائيلي؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
09:33 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:49 GMT
11 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح أهمية فوز لبنان بعضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة
10:30 GMT
30 د
صدى الحياة
الغذاء بين المساعدات وإدارة الأزمات
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اتحاد "بيفا" لدول "بريكس" يتحضر لمونديال كرة القدم الخاص بدولها
11:33 GMT
26 د
شؤون عسكرية
ما أسباب هذه الاندفاعة الأوروبية والتغير الكبير في اللهجة العسكرية؟ يجيب خبير
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
16:33 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
16:48 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
فرنسا وبريطانيا وكندا تضع شروط للاعتراف بمسار يؤدي إلى دولة فلسطينية
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
كيف يعكس فيودور دوستويفسكي الصراع بين الخير والشر في أعماله؟
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
أسرار تجديد الدماغ والسلالة الشبحية والنباتات الغريبة بالجبل الأعلى
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:18 GMT
12 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:39 GMT
21 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
الصليب الأحمر يوقف عملياته بالنيجر بعد قرار حكومي بطرد المنظمة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:37 GMT
6 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:44 GMT
7 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
السودان بين حرب أهلية وانقسامات بين القوى المدنية وتفشي وباء الكوليرا
16:03 GMT
55 د
بلا قيود
خبير: لولا الدعم المشبوه الذي يقدمه الغرب وأوكرانيا لما انتشر الإرهاب في إفريقيا
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
كيف تؤثر العقوبات الأمريكية ضد روسيا على الاقتصاد الأمريكي
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
كيف يعكس فيودور دوستويفسكي الصراع بين الخير والشر في أعماله؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250609/دراسة-لعب-الأطفال-بالتراب-قد-يعزز-الوقاية-من-الحساسية-والأمراض-المناعية-1101499166.html
دراسة: لعب الأطفال بالتراب قد يعزز الوقاية من الحساسية والأمراض المناعية
دراسة: لعب الأطفال بالتراب قد يعزز الوقاية من الحساسية والأمراض المناعية
سبوتنيك عربي
كشفت دراسات حديثة أن اللعب بالتراب قد يكون مفتاحًا لتقوية مناعة الأطفال والوقاية من الحساسية والأمراض المناعية، حيث يساعد التعرض المبكر للميكروبات المفيدة على... 09.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-09T18:42+0000
2025-06-09T18:42+0000
مجتمع
منوعات
الصحة
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/09/1101498752_0:157:2000:1282_1920x0_80_0_0_5456d39a8dc53e3abf3116296d26e655.jpg
وأوضحت الأبحاث أن "الميكروبيوم المعوي" – وهو مجموعة الميكروبات النافعة في الأمعاء – يلعب دورًا حيويًا في صحة المناعة، حيث يبدأ تكوينه عند الولادة الطبيعية والرضاعة، ثم يتنوع مع تعرّض الطفل للبيئة المحيطة، حسبما ذكر موقع "إرم نيوز".برزت "فرضية الأصدقاء القدامى"، التي قدمها البروفيسور غراهام روك، كتطوير لـ"فرضية النظافة"، مؤكدة أن التعرض للميكروبات التعايشية في الطبيعة يُعد ضروريًا لتطوير جهاز مناعي قادر على مواجهة الأمراض.أظهرت نتائج دراسات أن الأطفال الذين يعيشون في المزارع أو يمتلكون حيوانات أليفة يتمتعون بميكروبيوم معوي أكثر تنوعًا، مما يرتبط بانخفاض معدلات الحساسية. في المقابل، يرتبط الإفراط في استخدام المضادات الحيوية بزيادة مخاطر الحساسية.في فنلندا، لاحظ الباحثون أن الأطفال الذين لعبوا في تربة الغابات طوروا تنوعًا أكبر في بكتيريا الجلد، مع ارتفاع في الخلايا المناعية مقارنةً بأقرانهم الذين لعبوا على أسطح صناعية. كما أكدت دراسة سويدية (2024) أن النمو قرب الحيوانات أو المزارع يعزز البكتيريا النافعة ويقلل الحساسية.رغم التشجيع على اللعب بالتراب، حذر الخبراء من المناطق الملوثة التي قد تحتوي على مواد كيميائية أو طفيليات ضارة. وأكدوا أن العوامل الوراثية تظل مؤثرة، لكن التفاعل الآمن مع الطبيعة يظل عاملاً مساعدًا لبناء مناعة قوية.
https://sarabic.ae/20250521/دراسة-جديدة-أسباب-الخرف-يمكن-أن-تظهر-لدى-الأطفال-1100816504.html
https://sarabic.ae/20250416/دراسة-تحذر-مراتب-الأطفال-تنبعث-منها-مواد-كيميائية-تضر-بأدمغتهم-أثناء-النوم-1099610824.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/09/1101498752_40:0:1960:1440_1920x0_80_0_0_6b3d66c2a228c3315fa87140ef4014bd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
منوعات, الصحة, الأخبار
منوعات, الصحة, الأخبار

دراسة: لعب الأطفال بالتراب قد يعزز الوقاية من الحساسية والأمراض المناعية

18:42 GMT 09.06.2025
© AP Photo / MOHAMMAD ARSHAD BUTTطفل لاجئ أفغاني يلعب في التراب
طفل لاجئ أفغاني يلعب في التراب - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2025
© AP Photo / MOHAMMAD ARSHAD BUTT
تابعنا عبر
كشفت دراسات حديثة أن اللعب بالتراب قد يكون مفتاحًا لتقوية مناعة الأطفال والوقاية من الحساسية والأمراض المناعية، حيث يساعد التعرض المبكر للميكروبات المفيدة على تدريب الجهاز المناعي للتمييز بين العناصر الضارة وغير الضارة.
وأوضحت الأبحاث أن "الميكروبيوم المعوي" – وهو مجموعة الميكروبات النافعة في الأمعاء – يلعب دورًا حيويًا في صحة المناعة، حيث يبدأ تكوينه عند الولادة الطبيعية والرضاعة، ثم يتنوع مع تعرّض الطفل للبيئة المحيطة، حسبما ذكر موقع "إرم نيوز".
مرض الزهايمر - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2025
مجتمع
دراسة جديدة: أسباب الخرف يمكن أن تظهر لدى الأطفال
21 مايو, 11:14 GMT
برزت "فرضية الأصدقاء القدامى"، التي قدمها البروفيسور غراهام روك، كتطوير لـ"فرضية النظافة"، مؤكدة أن التعرض للميكروبات التعايشية في الطبيعة يُعد ضروريًا لتطوير جهاز مناعي قادر على مواجهة الأمراض.
أظهرت نتائج دراسات أن الأطفال الذين يعيشون في المزارع أو يمتلكون حيوانات أليفة يتمتعون بميكروبيوم معوي أكثر تنوعًا، مما يرتبط بانخفاض معدلات الحساسية. في المقابل، يرتبط الإفراط في استخدام المضادات الحيوية بزيادة مخاطر الحساسية.
طفل ينام بعمق - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2025
مجتمع
دراسة تحذر: مراتب الأطفال تنبعث منها مواد كيميائية تضر بأدمغتهم أثناء النوم
16 أبريل, 20:20 GMT
في فنلندا، لاحظ الباحثون أن الأطفال الذين لعبوا في تربة الغابات طوروا تنوعًا أكبر في بكتيريا الجلد، مع ارتفاع في الخلايا المناعية مقارنةً بأقرانهم الذين لعبوا على أسطح صناعية. كما أكدت دراسة سويدية (2024) أن النمو قرب الحيوانات أو المزارع يعزز البكتيريا النافعة ويقلل الحساسية.
رغم التشجيع على اللعب بالتراب، حذر الخبراء من المناطق الملوثة التي قد تحتوي على مواد كيميائية أو طفيليات ضارة. وأكدوا أن العوامل الوراثية تظل مؤثرة، لكن التفاعل الآمن مع الطبيعة يظل عاملاً مساعدًا لبناء مناعة قوية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала