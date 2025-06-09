قافلة "الصمود" البرية تنطلق من تونس نحو معبر رفح المصري.. صور وفيديو
08:11 GMT 09.06.2025 (تم التحديث: 09:22 GMT 09.06.2025)
© Sputnik . Mariam.Gaderaقافلة "الصمود" البرية تنطلق من تونس نحو معبر رفح المصري
© Sputnik . Mariam.Gadera
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انطلقت صباح اليوم الاثنين، قافلة "الصمود" البرية لفكّ الحصار عن قطاع غزة، والتي تنظمها "تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين" في تونس، بمشاركة 11 منظمة وجمعية داعمة للقضية الفلسطينية.
وبحسب مراسلة "سبوتنيك" في تونس، تجمّع المشاركون في القافلة والبالغ عددهم قرابة 2000 شخصا في شارع محمد الخامس بالعاصمة التونسية بمشاركة وفود قادمة من الجزائر.
🟠قافلة "الصمود" البرية تنطلق من تونس نحو معبر رفح المصري— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) June 9, 2025
انطلقت صباح اليوم الاثنين 9 يونيو/حزيران 2025، قافلة "الصمود" البرية لفكّ الحصار على غزّة، والتي تُنظّمها تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين بمشاركة 11 منظمة وجمعية داعمة للقضية الفلسطينية.
🔊وتجمّع المشاركون في القافلة… pic.twitter.com/yVcIIXbppt
وستتخذ القافلة مسارًا ينطلق من العاصمة تونس، مرورا بمحافظات سوسة وصفاقس وقابس حتى بلوغ معبر رأس جدير، ومن ثم الوصول إلى الحدود الليبية المصرية.
© Sputnik . Mariam.Gaderaقافلة "الصمود" البرية تنطلق من تونس نحو معبر رفح المصري
قافلة "الصمود" البرية تنطلق من تونس نحو معبر رفح المصري
© Sputnik . Mariam.Gadera
وهناك سيتم انتظار موافقة الجانب المصري للدخول الى مصر والتوجه نحو معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة.
© Sputnik . Mariam.Gaderaقافلة "الصمود" البرية تنطلق من تونس نحو معبر رفح المصري
قافلة "الصمود" البرية تنطلق من تونس نحو معبر رفح المصري
© Sputnik . Mariam.Gadera
وستنضم لهذه القافلة وفود ليبية ومغربية وموريتانية، تعبيرًا عن إرادة شعوب المغرب العربي في مساندة الشعب الفلسطيني وتوجيه رسالة للمجتمع الدولي تطالب بفك الحصار المفروض على قطاع غزة.
© Sputnik . Mariam.Gaderaقافلة "الصمود" البرية تنطلق من تونس نحو معبر رفح المصري
قافلة "الصمود" البرية تنطلق من تونس نحو معبر رفح المصري
© Sputnik . Mariam.Gadera
يشار الى أن قافلة "الصمود" البرية تضم شخصيات نقابية وسياسية، إلى جانب حقوقيين ومحامين وأطباء وإعلاميين، فضلًا عن نشطاء في العديد من المنظمات الوطنية والهلال الأحمر التونسي والليبي والجزائري والكشافة التونسية وغيرها.
© Sputnik . Mariam.Gaderaقافلة "الصمود" البرية تنطلق من تونس نحو معبر رفح المصري
قافلة "الصمود" البرية تنطلق من تونس نحو معبر رفح المصري
© Sputnik . Mariam.Gadera
المشاركون في القافلة سيتنقلون على متن حافلات وسيارات خاصة إضافة إلى تخصيص سيارة إسعاف في حالة وقوع طارئ صحي للمشاركين في القافلة البرية.