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وزير إيراني: استراتيجية الحكومة تهدف لإعادة فتح الطريق إلى مصر
وزير إيراني: استراتيجية الحكومة تهدف لإعادة فتح الطريق إلى مصر
سبوتنيك عربي
صرح وزير التراث الثقافي والسياحة الإيراني رضا صالحي أميري، اليوم الاثنين، بأن بلاده أجرت محادثات ثنائية مع مصر بهدف استئناف العلاقات بين البلدين، مشيرًا إلى أن... 09.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-09T07:19+0000
2025-06-09T07:19+0000
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وأوضح أميري، في تصريحات لوكالة أنباء "إرنا"، أن زيارته الأخيرة إلى القاهرة، جاءت بعد خطوات لبناء الثقة، لافتًا إلى وجود رغبة مشتركة لدى حكومتي البلدين لتطوير العلاقات، خصوصًا في المجالات السياحية والثقافية.وأضاف أن "إيران تسعى لتوقيع مذكرة تفاهم مع مصر، وقد أُجريت الجولة الأولى من المفاوضات بهذا الشأن"، مؤكدًا استعداد طهران لتسهيل الرحلات الجوية والبرية وتنظيم برامج سياحية مشتركة.ودعا الوزير الإيراني، القطاع الخاص المصري للمشاركة في مشاريع سياحية إيرانية، مشيرًا إلى أهمية تنشيط الاستثمارات السياحية في إطار اتفاقيات استراتيجية.ومطلع الشهر الجاري، أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، زيارة رسمية للعاصمة المصرية القاهرة، أجرى خلالها مباحثات مع عدد من كبار المسؤولين المصريين، في إطار مساعي البلدين لتعزيز التشاور السياسي وتوسيع التعاون الثنائي.ويشار إلى أن عراقجي، أجرى زيارة للقاهرة، في أكتوبر/ تشرين الأول 2024، تعد الأولى لمسؤول إيراني رسمي يزور العاصمة المصرية، منذ عام 2013.وتوترت العلاقات بين القاهرة وطهران، عقب نجاح الثورة الإسلامية في إيران عام 1979، إذ قرر قائد الثورة آية الله الخميني، قطع العلاقات الدبلوماسية مع مصر، ردًا على توقيعها اتفاقية السلام مع إسرائيل.
https://sarabic.ae/20250603/عراقجي-مستوى-الثقة-والاطمئنان-في-العلاقات-بين-مصر-وإيران-غير-مسبوق-1101273805.html
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إيران, أخبار إيران, مصر, العالم, أخبار العالم الآن

وزير إيراني: استراتيجية الحكومة تهدف لإعادة فتح الطريق إلى مصر

07:19 GMT 09.06.2025
© Fotolia / Curioso Photographyبرج آزادي في طهران
برج آزادي في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2025
© Fotolia / Curioso Photography
تابعنا عبر
صرح وزير التراث الثقافي والسياحة الإيراني رضا صالحي أميري، اليوم الاثنين، بأن بلاده أجرت محادثات ثنائية مع مصر بهدف استئناف العلاقات بين البلدين، مشيرًا إلى أن استراتيجية الحكومة الإيرانية تركّز على "إعادة فتح الطريق إلى مصر".
وأوضح أميري، في تصريحات لوكالة أنباء "إرنا"، أن زيارته الأخيرة إلى القاهرة، جاءت بعد خطوات لبناء الثقة، لافتًا إلى وجود رغبة مشتركة لدى حكومتي البلدين لتطوير العلاقات، خصوصًا في المجالات السياحية والثقافية.
وأضاف أن "إيران تسعى لتوقيع مذكرة تفاهم مع مصر، وقد أُجريت الجولة الأولى من المفاوضات بهذا الشأن"، مؤكدًا استعداد طهران لتسهيل الرحلات الجوية والبرية وتنظيم برامج سياحية مشتركة.
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2025
عراقجي: مستوى الثقة والاطمئنان في العلاقات بين مصر وإيران غير مسبوق
3 يونيو, 13:20 GMT
ودعا الوزير الإيراني، القطاع الخاص المصري للمشاركة في مشاريع سياحية إيرانية، مشيرًا إلى أهمية تنشيط الاستثمارات السياحية في إطار اتفاقيات استراتيجية.

يشار أن زيارة وزير التراث الثقافي والسياحة الإيراني رضا صالحي أميري، إلى القاهرة الشهر الماضي، جاءت تلبية لدعوة رسمية، للمشاركة في اجتماع وزراء السياحة بمجموعة الدول الإسلامية الثماني النامية (دي 8).

ومطلع الشهر الجاري، أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، زيارة رسمية للعاصمة المصرية القاهرة، أجرى خلالها مباحثات مع عدد من كبار المسؤولين المصريين، في إطار مساعي البلدين لتعزيز التشاور السياسي وتوسيع التعاون الثنائي.
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2025
عراقجي يلتقي مع الرئيس المصري في القاهرة
2 يونيو, 09:23 GMT
ويشار إلى أن عراقجي، أجرى زيارة للقاهرة، في أكتوبر/ تشرين الأول 2024، تعد الأولى لمسؤول إيراني رسمي يزور العاصمة المصرية، منذ عام 2013.
وبدأت العلاقات بين القاهرة وطهران، بالتحسن منذ العام الماضي، بعدما أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، استعداد طهران لتعزيز وتقوية العلاقات الدبلوماسية مع مصر، التي أبدت بدورها ترحيبها باستعادة العلاقات مع إيران.
وتوترت العلاقات بين القاهرة وطهران، عقب نجاح الثورة الإسلامية في إيران عام 1979، إذ قرر قائد الثورة آية الله الخميني، قطع العلاقات الدبلوماسية مع مصر، ردًا على توقيعها اتفاقية السلام مع إسرائيل.
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