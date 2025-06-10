https://sarabic.ae/20250610/بوتين-يمدد-حظر-توريد-النفط-والمنتجات-النفطية-الروسية-بسقف-السعر-حتى-نهاية-2025-1101521265.html
بوتين يمدد حظر توريد النفط والمنتجات النفطية الروسية بسقف السعر حتى نهاية 2025
بوتين يمدد حظر توريد النفط والمنتجات النفطية الروسية بسقف السعر حتى نهاية 2025
سبوتنيك عربي
مدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، لستة أشهر، حتى نهاية عام 2025، الحظر المفروض على إمدادات النفط والمنتجات النفطية الروسية بموجب سقف سعري فرضته... 10.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-10T13:18+0000
2025-06-10T13:18+0000
2025-06-10T13:18+0000
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/0f/1087028495_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_c39340f03bcda41aba638b88473e225f.jpg
ووفقا للمرسوم الرئاسي الذي نُشر على البوابة الإلكترونية الرسمية للمعلومات القانونية، تم "تعديل المرسوم الرئاسي رقم 961 المؤرخ 27 كانون الأول/ ديسمبر 2022 "بشأن تطبيق تدابير اقتصادية خاصة في قطاع الوقود والطاقة فيما يتعلق بتحديد بعض الدول الأجنبية لسعر أقصى للنفط والمنتجات النفطية الروسية"... وذلك باستبدال عبارة "حتى 30 حزيران/ يونيو 2025" في الفقرة 9 بعبارة "حتى 31 ديسمبر 2025".وكشفت "فاينانشال تايمز" عن نية المفوضية الأوروبية فرض عقوبات جديدة ضد روسيا تشمل خفض سقف سعر برميل النفط الروسي من 60 إلى 45 دولارا، وحظر استخدام البنية التحتية لـ"التيار الشمالي".وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في ديسمبر 2022، مرسوما رئاسيا بشأن التدابير الخاصة على خلفية فرض عدد من الدول سقف أسعار النفط الروسي، يحظر بموجبه توريد النفط والمنتجات البترولية من روسيا.ووفقا لمرسوم رئيس الدولة، يحظر توريد النفط والمنتجات النفطية من روسيا لأولئك الذين يفرضون سقفا سعريا في العقود."روستيخ": رفع العقوبات عن الشركة الروسية جاء بمبادرة من واشنطن لأنها تريد التعامل معناعضو في البرلمان الأوروبي: الكثيرون في أوروبا يعتبرون عزل روسيا ليس مفيدا
https://sarabic.ae/20250602/روستيخ-رفع-العقوبات-عن-الشركة-الروسية-جاء-بمبادرة-من-واشنطن-لأنها-تريد-التعامل-معنا-1101229285.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/0f/1087028495_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8303cf0019ad2975a0f396909dcac88a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم
بوتين يمدد حظر توريد النفط والمنتجات النفطية الروسية بسقف السعر حتى نهاية 2025
مدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، لستة أشهر، حتى نهاية عام 2025، الحظر المفروض على إمدادات النفط والمنتجات النفطية الروسية بموجب سقف سعري فرضته الدول الغربية.
ووفقا للمرسوم الرئاسي الذي نُشر على البوابة الإلكترونية الرسمية للمعلومات القانونية، تم "تعديل المرسوم الرئاسي رقم 961 المؤرخ 27 كانون الأول/ ديسمبر 2022 "بشأن تطبيق تدابير اقتصادية خاصة في قطاع الوقود والطاقة فيما يتعلق بتحديد بعض الدول الأجنبية لسعر أقصى للنفط والمنتجات النفطية الروسية"... وذلك باستبدال عبارة "حتى 30 حزيران/ يونيو 2025" في الفقرة 9 بعبارة "حتى 31 ديسمبر 2025".
وكشفت "فاينانشال تايمز" عن نية المفوضية الأوروبية فرض عقوبات جديدة ضد روسيا تشمل خفض سقف سعر برميل النفط الروسي من 60 إلى 45 دولارا، وحظر استخدام البنية التحتية لـ"التيار الشمالي".
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في ديسمبر 2022، مرسوما رئاسيا بشأن التدابير الخاصة على خلفية فرض عدد من الدول سقف أسعار النفط الروسي، يحظر بموجبه توريد النفط والمنتجات البترولية من روسيا.
ووفقا لمرسوم رئيس الدولة، يحظر توريد النفط والمنتجات النفطية من روسيا لأولئك الذين يفرضون سقفا سعريا في العقود.