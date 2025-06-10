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"تتعلق باللباس"... وزارة السياحة السورية تصدر قيودا جديدة للمصطافين
"تتعلق باللباس"... وزارة السياحة السورية تصدر قيودا جديدة للمصطافين
سبوتنيك عربي
أصدرت وزراة السياحة السورية، اليوم الثلاثاء، قيودا جديدة تتعلق بالمصطافيين والزوار في شواطئ ومسابح سوريا، مشيرة إلى أن هذه القيود تهدف إلى ضمان السلامة العامة... 10.06.2025, سبوتنيك عربي
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وجاء في وزراة السياحة السورية: "تعيين منقذين ومشرفين على الشواطئ مهمتهم متابعة التزام رواد المسابح بإجراءات السلامة والأمان والتعليمات العامة".وتشمل هذه التعاميم تعليمات عدم السباحة بعد الأكل مباشرة، وتجنب التعرض الطويل للشمس، بالإضافة إلى توجيهات حول تجنب المخاطر الأخرى.وأوضح البيان: "يطلب من رواد الشواطئ والمسابح العاملة من السياح والزوار على حد سواء الالتزام بارتداء ملابس سباحة تراعي الذوق العام ومشاعر مختلف فئات المجتمع، وذلك احتراما للتتوع الثقافي والاجتماعي والديني في سوريا، والذي يقدر القيم الأخلاقية والمبادئ العامة".وأشار البيان إلى أنه يجب ارتداء قميص عند عدم السباحة في الماء (للرجال) ولا يسمح بالظهور عاري الصدر في الأماكن العاملة خارج مناطق السباحة (بهو الفندق، أماكن تقديم وتناول الطعام)ويظهر البيان بعض الاستثناءات للمنشآت التي تستقبل أجانب، حيث يتم السماح بحرية أكبر في اختيار الملابس.وجاء في البيان: "في المنتجعات والفنادق المصنفة من المستوى الدولي والدرجة الممتازة (4 نجوم) والشواطئ والمسابح والأندية الخاصة، يسمح عموما بملابس السباحة الغربية العادية مع الالتزام بالآداب العاملة".وفي وقت سابق من اليوم، أكدت السلطات السورية، أن "آلاف المغتربين من أوروبا والخليج دخلوا المعابر بهدف الزيارة أو العودة النهائية".وقال مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا، مازن علوش، في تصريحات لـ"الإخبارية" السورية، إن "250 ألفا عادوا من تركيا من ضمن أكثر من 425 ألف عائد طوعا من دول الجوار عبر المعابر السورية خلال الأشهر الـ 6 الأخيرة".سوريا: آلاف المغتربين من أوروبا والخليج دخلوا المعابر بهدف الزيارة أو العودة النهائيةتصويت.. برأيك هل تغير عودة سوريا إلى نظام "سويفت" المشهد الاقتصادي في البلاد؟
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أخبار سوريا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار سوريا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
"تتعلق باللباس"... وزارة السياحة السورية تصدر قيودا جديدة للمصطافين
11:55 GMT 10.06.2025 (تم التحديث: 12:51 GMT 10.06.2025)
أصدرت وزراة السياحة السورية، اليوم الثلاثاء، قيودا جديدة تتعلق بالمصطافيين والزوار في شواطئ ومسابح سوريا، مشيرة إلى أن هذه القيود تهدف إلى ضمان السلامة العامة والأمان، مع تحديد قواعد لملابس السباحة المسموح بها.
وجاء في وزراة السياحة السورية: "تعيين منقذين ومشرفين على الشواطئ مهمتهم متابعة التزام رواد المسابح بإجراءات السلامة والأمان والتعليمات العامة".
وأضاف البيان: "يطلب من جميع رواد الشاطئ الالتزام بالأداب العاملة، ومراعاة الذوق العام والخصوصية الشخصية للآخرين مع تجنب أي مظهر أو سلوك قد يعد خادشا للحياء أو منافيا للأجواء العائلية، كما يمنع القيام بأي تصرفات طائشة، أو إثارة الشغب من شأنها التأثير على المرتادين وهدوء المكان، مع التأكد على الحفاظ على النظافة العاملة داخل الشواطئ".
وتشمل هذه التعاميم تعليمات عدم السباحة بعد الأكل مباشرة، وتجنب التعرض الطويل للشمس، بالإضافة إلى توجيهات حول تجنب المخاطر الأخرى.
وأوضح البيان: "يطلب من رواد الشواطئ والمسابح العاملة من السياح والزوار على حد سواء الالتزام بارتداء ملابس سباحة تراعي الذوق العام ومشاعر مختلف فئات المجتمع، وذلك احتراما للتتوع الثقافي والاجتماعي والديني في سوريا، والذي يقدر القيم الأخلاقية والمبادئ العامة".
وتابع البيان: أنه "في الشواطئ والمسابح العامة، يطلب ارتداء ملابس سباحة أكثر احتشاما في الشواطئ والمسابح العاملة (البوركيني أو ملابس تغطي الجسم بشكل أكبر)، وعند التنقل بين الشاطئ وأماكن أخرى من الضروري ارتداء غطاء للشاطئ أو رداء فضفاض (للنساء) فوق ملابس سباحة".
وأشار البيان إلى أنه يجب ارتداء قميص عند عدم السباحة في الماء (للرجال) ولا يسمح بالظهور عاري الصدر في الأماكن العاملة خارج مناطق السباحة (بهو الفندق، أماكن تقديم وتناول الطعام)
ويظهر البيان بعض الاستثناءات للمنشآت التي تستقبل أجانب، حيث يتم السماح بحرية أكبر في اختيار الملابس.
وجاء في البيان: "في المنتجعات والفنادق المصنفة من المستوى الدولي والدرجة الممتازة (4 نجوم) والشواطئ والمسابح والأندية الخاصة، يسمح عموما بملابس السباحة الغربية العادية مع الالتزام بالآداب العاملة".
وفي وقت سابق من اليوم، أكدت السلطات السورية، أن "آلاف المغتربين من أوروبا والخليج دخلوا المعابر بهدف الزيارة أو العودة النهائية".
وقال مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا، مازن علوش، في تصريحات لـ"الإخبارية" السورية، إن "250 ألفا عادوا من تركيا من ضمن أكثر من 425 ألف عائد طوعا من دول الجوار عبر المعابر السورية خلال الأشهر الـ 6 الأخيرة".