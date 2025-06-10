https://sarabic.ae/20250610/تصويت-برأيك-هل-تغير-عودة-سوريا-إلى-نظام-سويفت-المشهد-الاقتصادي-في-البلاد؟-1101515492.html
تصويت.. برأيك هل تغير عودة سوريا إلى نظام "سويفت" المشهد الاقتصادي في البلاد؟
تصويت.. برأيك هل تغير عودة سوريا إلى نظام "سويفت" المشهد الاقتصادي في البلاد؟
سبوتنيك عربي
أعلن محافظ المصرف المركزي السوري عبد القادر الحصرية، إعادة ربط النظام المالي السوري بالنظام المالي العالمي "سويفت"، في خطوة توصف بأنها مفصلية على طريق إعادة... 10.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-10T10:25+0000
2025-06-10T10:25+0000
2025-06-10T10:41+0000
أخبار سوريا اليوم
نظام سويفت
أخبار الاقتصاد السوري
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وقال الحصرية، في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية، الإثنين الماضي: "إعادة ربط سوريا بنظام "سويفت"، "ستتم خلال أسابيع قليلة"، وأضاف: "تسهم هذه الخطوة في زيادة وتيرة جذب التجارة والاستثمار الدوليين إلى سوريا، خاصة بعدما رفعت واشنطن العقوبات عنها، الشهر الماضي".يشار إلى أن عودة سوريا إلى نظام "سويفت"، بعد أكثر من عقد من العقوبات الغربية، يسمح لها بإرسال واستقبال الأموال من وإلى الخارج بشكل رسمي، وهي خطوة تسهم في تسهيل التجارة، وفتح الباب أمام الاستثمارات عبر القنوات النظامية.برأيك هل تغير عودة سوريا إلى نظام "سويفت" المشهد الاقتصادي في البلاد؟
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, نظام سويفت, أخبار الاقتصاد السوري, опросы
أخبار سوريا اليوم, نظام سويفت, أخبار الاقتصاد السوري, опросы
تصويت.. برأيك هل تغير عودة سوريا إلى نظام "سويفت" المشهد الاقتصادي في البلاد؟
10:25 GMT 10.06.2025 (تم التحديث: 10:41 GMT 10.06.2025)
أعلن محافظ المصرف المركزي السوري عبد القادر الحصرية، إعادة ربط النظام المالي السوري بالنظام المالي العالمي "سويفت"، في خطوة توصف بأنها مفصلية على طريق إعادة إدماج سوريا في النظام المالي العالمي.
وقال الحصرية، في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية، الإثنين الماضي: "إعادة ربط سوريا بنظام "سويفت"
، "ستتم خلال أسابيع قليلة"، وأضاف: "تسهم هذه الخطوة في زيادة وتيرة جذب التجارة والاستثمار الدوليين إلى سوريا، خاصة بعدما رفعت واشنطن العقوبات عنها، الشهر الماضي".
وأوضح الحصرية، أن دمشق تسعى إلى "تحسين صورة البلاد كمركز مالي، خاصة بالنظر إلى حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتوقعة في مشاريع إعادة الإعمار والبنية التحتية".
يشار إلى أن عودة سوريا إلى نظام "سويفت
"، بعد أكثر من عقد من العقوبات الغربية، يسمح لها بإرسال واستقبال الأموال من وإلى الخارج بشكل رسمي، وهي خطوة تسهم في تسهيل التجارة، وفتح الباب أمام الاستثمارات عبر القنوات النظامية.
برأيك هل تغير عودة سوريا إلى نظام "سويفت" المشهد الاقتصادي في البلاد؟