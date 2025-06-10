تصويت.. برأيك هل تغير عودة سوريا إلى نظام "سويفت" المشهد الاقتصادي في البلاد؟

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ع الموجة مع ايلي
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البرنامج الصباحي
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المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:18 GMT
12 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:39 GMT
21 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
الصليب الأحمر يوقف عملياته بالنيجر بعد قرار حكومي بطرد المنظمة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:44 GMT
7 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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183 د
لقاء سبوتنيك
السودان بين حرب أهلية وانقسامات بين القوى المدنية وتفشي وباء الكوليرا
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55 د
بلا قيود
خبير: لولا الدعم المشبوه الذي يقدمه الغرب وأوكرانيا لما انتشر الإرهاب في إفريقيا
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
كيف تؤثر العقوبات الأمريكية ضد روسيا على الاقتصاد الأمريكي
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
كيف يعكس فيودور دوستويفسكي الصراع بين الخير والشر في أعماله؟
18:30 GMT
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
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مدار الليل والنهار
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عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
08:17 GMT
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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7 د
نبض افريقيا
الصليب الأحمر يوقف عملياته بالنيجر بعد قرار حكومي بطرد المنظمة
09:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
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مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
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من الملعب
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تصويت.. برأيك هل تغير عودة سوريا إلى نظام "سويفت" المشهد الاقتصادي في البلاد؟
تصويت.. برأيك هل تغير عودة سوريا إلى نظام "سويفت" المشهد الاقتصادي في البلاد؟
سبوتنيك عربي
أعلن محافظ المصرف المركزي السوري عبد القادر الحصرية، إعادة ربط النظام المالي السوري بالنظام المالي العالمي "سويفت"، في خطوة توصف بأنها مفصلية على طريق إعادة... 10.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-10T10:25+0000
2025-06-10T10:41+0000
أخبار سوريا اليوم
نظام سويفت
أخبار الاقتصاد السوري
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وقال الحصرية، في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية، الإثنين الماضي: "إعادة ربط سوريا بنظام "سويفت"، "ستتم خلال أسابيع قليلة"، وأضاف: "تسهم هذه الخطوة في زيادة وتيرة جذب التجارة والاستثمار الدوليين إلى سوريا، خاصة بعدما رفعت واشنطن العقوبات عنها، الشهر الماضي".يشار إلى أن عودة سوريا إلى نظام "سويفت"، بعد أكثر من عقد من العقوبات الغربية، يسمح لها بإرسال واستقبال الأموال من وإلى الخارج بشكل رسمي، وهي خطوة تسهم في تسهيل التجارة، وفتح الباب أمام الاستثمارات عبر القنوات النظامية.برأيك هل تغير عودة سوريا إلى نظام "سويفت" المشهد الاقتصادي في البلاد؟
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أخبار سوريا اليوم, نظام سويفت, أخبار الاقتصاد السوري, опросы
أخبار سوريا اليوم, نظام سويفت, أخبار الاقتصاد السوري, опросы

تصويت.. برأيك هل تغير عودة سوريا إلى نظام "سويفت" المشهد الاقتصادي في البلاد؟

10:25 GMT 10.06.2025 (تم التحديث: 10:41 GMT 10.06.2025)
© Getty Images / NurPhoto / Contributorنظام سويفت المالي العالمي
نظام سويفت المالي العالمي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2025
© Getty Images / NurPhoto / Contributor
تابعنا عبر
أعلن محافظ المصرف المركزي السوري عبد القادر الحصرية، إعادة ربط النظام المالي السوري بالنظام المالي العالمي "سويفت"، في خطوة توصف بأنها مفصلية على طريق إعادة إدماج سوريا في النظام المالي العالمي.
وقال الحصرية، في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية، الإثنين الماضي: "إعادة ربط سوريا بنظام "سويفت"، "ستتم خلال أسابيع قليلة"، وأضاف: "تسهم هذه الخطوة في زيادة وتيرة جذب التجارة والاستثمار الدوليين إلى سوريا، خاصة بعدما رفعت واشنطن العقوبات عنها، الشهر الماضي".
وأوضح الحصرية، أن دمشق تسعى إلى "تحسين صورة البلاد كمركز مالي، خاصة بالنظر إلى حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتوقعة في مشاريع إعادة الإعمار والبنية التحتية".
يشار إلى أن عودة سوريا إلى نظام "سويفت"، بعد أكثر من عقد من العقوبات الغربية، يسمح لها بإرسال واستقبال الأموال من وإلى الخارج بشكل رسمي، وهي خطوة تسهم في تسهيل التجارة، وفتح الباب أمام الاستثمارات عبر القنوات النظامية.
برأيك هل تغير عودة سوريا إلى نظام "سويفت" المشهد الاقتصادي في البلاد؟
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