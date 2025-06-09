https://sarabic.ae/20250609/المصرف-المركزي-السوري-يعلن-إعادة-ربط-البلاد-بنظام-سويفت-العالمي-1101464163.html
المصرف المركزي السوري يعلن إعادة ربط البلاد بنظام "سويفت" العالمي
المصرف المركزي السوري يعلن إعادة ربط البلاد بنظام "سويفت" العالمي
سبوتنيك عربي
أعلن محافظ المصرف المركزي السوري عبد القادر الحصرية، إعادة ربط النظام المالي السوري بالنظام المالي العالمي "سويفت". 09.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-09T05:36+0000
2025-06-09T05:36+0000
2025-06-09T05:36+0000
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يأتي ذلك بعد أكثر من عقد من العقوبات الغربية، التي فصلت النظام المصرفي السوري عن هذا النظام الخاص بالمدفوعات الدولية، في خطوة تُوصف بأنها مفصلية على طريق إعادة إدماج سوريا في النظام المالي العالمي.وأوضح الحصرية، في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية، اليوم الاثنين، أن إعادة ربط سوريا بنظام "سويفت"، "ستتم خلال أسابيع قليلة".وأوضح محافظ المصرف المركزي السوري، أن دمشق تسعى إلى "تحسين صورة البلاد كمركز مالي، خاصة بالنظر إلى حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتوقعة في مشاريع إعادة الإعمار والبنية التحتية".يذكر أن العقوبات الغربية التي تم فرضها على سوريا منذ عام 2011، تسببت في محاصرة اقتصاد البلاد، حتى بدأت الدول الغربية في رفع العقوبات عن دمشق عقب رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، وتولي أحمد الشرع، رئاسة سوريا للمرحلة الانتقالية، وتحرك حكومته لاستعادة العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية مع دول العالم.وشمل ذلك الخطوة الأخيرة الخاصة بعودة سوريا إلى نظام "سويفت"، الذي يسمح لها بإرسال واستقبال الأموال من وإلى الخارج بشكل رسمي، وهي خطوة تسهم في تسهيل التجارة، وفتح الباب أمام الاستثمارات عبر القنوات النظامية.
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
المصرف المركزي السوري يعلن إعادة ربط البلاد بنظام "سويفت" العالمي
أعلن محافظ المصرف المركزي السوري عبد القادر الحصرية، إعادة ربط النظام المالي السوري بالنظام المالي العالمي "سويفت".
يأتي ذلك بعد أكثر من عقد من العقوبات الغربية، التي فصلت النظام المصرفي السوري عن هذا النظام الخاص بالمدفوعات الدولية، في خطوة تُوصف بأنها مفصلية على طريق إعادة إدماج سوريا
في النظام المالي العالمي.
وأوضح الحصرية، في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية، اليوم الاثنين، أن إعادة ربط سوريا بنظام "سويفت"، "ستتم خلال أسابيع قليلة".
وتسهم هذه الخطوة في زيادة وتيرة جذب التجارة والاستثمار
الدوليين إلى سوريا، خاصة بعدما رفعت واشنطن العقوبات عليها، الشهر الماضي.
وأوضح محافظ المصرف المركزي السوري، أن دمشق تسعى إلى "تحسين صورة البلاد كمركز مالي، خاصة بالنظر إلى حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتوقعة في مشاريع إعادة الإعمار والبنية التحتية".
يذكر أن العقوبات
الغربية التي تم فرضها على سوريا منذ عام 2011، تسببت في محاصرة اقتصاد البلاد، حتى بدأت الدول الغربية في رفع العقوبات عن دمشق عقب رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، وتولي أحمد الشرع، رئاسة سوريا للمرحلة الانتقالية، وتحرك حكومته لاستعادة العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية مع دول العالم.
وشمل ذلك الخطوة الأخيرة الخاصة بعودة سوريا إلى نظام "سويفت"، الذي يسمح لها بإرسال واستقبال الأموال من وإلى الخارج بشكل رسمي، وهي خطوة تسهم في تسهيل التجارة، وفتح الباب أمام الاستثمارات عبر القنوات النظامية.