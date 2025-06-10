عاصفة رملية مفاجئة توقف الرحلات الجوية في مدينة يزد الإيرانية.. فيديو

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ع الموجة مع ايلي
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جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:39 GMT
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مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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31 د
نبض افريقيا
الصليب الأحمر يوقف عملياته بالنيجر بعد قرار حكومي بطرد المنظمة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
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6 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:44 GMT
7 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
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183 د
لقاء سبوتنيك
السودان بين حرب أهلية وانقسامات بين القوى المدنية وتفشي وباء الكوليرا
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55 د
بلا قيود
خبير: لولا الدعم المشبوه الذي يقدمه الغرب وأوكرانيا لما انتشر الإرهاب في إفريقيا
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
كيف تؤثر العقوبات الأمريكية ضد روسيا على الاقتصاد الأمريكي
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
كيف يعكس فيودور دوستويفسكي الصراع بين الخير والشر في أعماله؟
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البرنامج الصباحي - إعادة
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البرنامج الصباحي
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عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
08:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
نبض افريقيا
الصليب الأحمر يوقف عملياته بالنيجر بعد قرار حكومي بطرد المنظمة
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
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مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
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من الملعب
رونالدو يقود البرتغال لتحقيق دوري الأمم الأوروبية على حساب إسبانيا
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https://sarabic.ae/20250610/عاصفة-رملية-مفاجئة-توقف-الرحلات-الجوية-في-مدينة-يزد-الإيرانية-فيديو-1101520174.html
عاصفة رملية مفاجئة توقف الرحلات الجوية في مدينة يزد الإيرانية.. فيديو
عاصفة رملية مفاجئة توقف الرحلات الجوية في مدينة يزد الإيرانية.. فيديو
سبوتنيك عربي
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعاصفة رملية قوية أدت إلى توقف الرحلات الجوية في مدينة يزد الإيرانية. 10.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-10T12:51+0000
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ضربت عاصفة رملية قوية مدينة يزد الإيرانية، ما أدى إلى توقف الرحلات الجوية في مطار المدينة، نتيجة الغبار الشديد واضطراب الأوضاع الجوية. وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية أن العاصفة وقعت في منطقة دهشير التابعة لمحافظة يزد، وبلغت سرعتها 130 كيلومترا في الساعة.مطاردة بوليسية بجوار طائرات متحركة في مطار هيثرو البريطاني... فيديو"نهاية المغامرة"... لحظة القبض على حمار وحشي بعد أسبوع من هروبه
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نادي الفيديو, إيران, أخبار إيران
نادي الفيديو, إيران, أخبار إيران

عاصفة رملية مفاجئة توقف الرحلات الجوية في مدينة يزد الإيرانية.. فيديو

12:51 GMT 10.06.2025 (تم التحديث: 12:52 GMT 10.06.2025)
© Photo / Xعاصفة رملية تضرب مدينة يزد الإيرانية وتوقف الرحلات الجوية
عاصفة رملية تضرب مدينة يزد الإيرانية وتوقف الرحلات الجوية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2025
© Photo / X
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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعاصفة رملية قوية أدت إلى توقف الرحلات الجوية في مدينة يزد الإيرانية.
ضربت عاصفة رملية قوية مدينة يزد الإيرانية، ما أدى إلى توقف الرحلات الجوية في مطار المدينة، نتيجة الغبار الشديد واضطراب الأوضاع الجوية.
وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية أن العاصفة وقعت في منطقة دهشير التابعة لمحافظة يزد، وبلغت سرعتها 130 كيلومترا في الساعة.
مطاردة بوليسية بجوار طائرات متحركة في مطار هيثرو البريطاني... فيديو
"نهاية المغامرة"... لحظة القبض على حمار وحشي بعد أسبوع من هروبه
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