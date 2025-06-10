https://sarabic.ae/20250610/عاصفة-رملية-مفاجئة-توقف-الرحلات-الجوية-في-مدينة-يزد-الإيرانية-فيديو-1101520174.html
عاصفة رملية مفاجئة توقف الرحلات الجوية في مدينة يزد الإيرانية.. فيديو
عاصفة رملية مفاجئة توقف الرحلات الجوية في مدينة يزد الإيرانية.. فيديو
سبوتنيك عربي
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعاصفة رملية قوية أدت إلى توقف الرحلات الجوية في مدينة يزد الإيرانية. 10.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-10T12:51+0000
2025-06-10T12:51+0000
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ضربت عاصفة رملية قوية مدينة يزد الإيرانية، ما أدى إلى توقف الرحلات الجوية في مطار المدينة، نتيجة الغبار الشديد واضطراب الأوضاع الجوية. وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية أن العاصفة وقعت في منطقة دهشير التابعة لمحافظة يزد، وبلغت سرعتها 130 كيلومترا في الساعة.مطاردة بوليسية بجوار طائرات متحركة في مطار هيثرو البريطاني... فيديو"نهاية المغامرة"... لحظة القبض على حمار وحشي بعد أسبوع من هروبه
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نادي الفيديو, إيران, أخبار إيران
نادي الفيديو, إيران, أخبار إيران
عاصفة رملية مفاجئة توقف الرحلات الجوية في مدينة يزد الإيرانية.. فيديو
12:51 GMT 10.06.2025 (تم التحديث: 12:52 GMT 10.06.2025)
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعاصفة رملية قوية أدت إلى توقف الرحلات الجوية في مدينة يزد الإيرانية.
ضربت عاصفة رملية قوية مدينة يزد الإيرانية، ما أدى إلى توقف الرحلات الجوية في مطار المدينة، نتيجة الغبار الشديد واضطراب الأوضاع الجوية.
وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية أن العاصفة وقعت في منطقة دهشير التابعة لمحافظة يزد، وبلغت سرعتها 130 كيلومترا في الساعة.