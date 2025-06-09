https://sarabic.ae/20250609/نهاية-المغامرة-لحظة-القبض-على-حمار-وحشي-بعد-أسبوع-من-هروبه-1101485029.html
"نهاية المغامرة"... لحظة القبض على حمار وحشي بعد أسبوع من هروبه
"نهاية المغامرة"... لحظة القبض على حمار وحشي بعد أسبوع من هروبه
سبوتنيك عربي
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعملية إنقاذ فريدة من نوعها لحمار وحشي في الولايات المتحدة الأمريكية. 09.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-09T12:40+0000
2025-06-09T12:40+0000
2025-06-09T12:40+0000
مجتمع
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بعد أسبوع من الهروب والمطاردة، أعلنت شرطة ولاية تينيسي الأمريكية إنقاذ الحمار الوحشي "إد"، الذي أثار جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، ووضع السلطات في موقف محرج لمدة 8 أيام، ونشرت الشرطة مقطع فيديو يوثق لحظة الإمساك بالحمار الوحشي."إد" كان قد هرب من منزله الجديد في مقاطعة روثرفورد، بعد يوم واحد فقط من وصوله، حيث تم شراؤه كـ"حيوان أليف غير تقليدي".لحظة إصابة مراسلة تلفزيونية برصاصة في أمريكا... فيديو تحطم مروحية أثناء هبوط اضطراري على طريق سريع في الهند.. فيديو
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو
"نهاية المغامرة"... لحظة القبض على حمار وحشي بعد أسبوع من هروبه
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعملية إنقاذ فريدة من نوعها لحمار وحشي في الولايات المتحدة الأمريكية.
بعد أسبوع من الهروب والمطاردة، أعلنت شرطة ولاية تينيسي الأمريكية إنقاذ الحمار الوحشي "إد"، الذي أثار جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، ووضع السلطات في موقف محرج لمدة 8 أيام، ونشرت الشرطة مقطع فيديو يوثق لحظة الإمساك بالحمار الوحشي.
"إد" كان قد هرب من منزله الجديد في مقاطعة روثرفورد، بعد يوم واحد فقط من وصوله، حيث تم شراؤه كـ"حيوان أليف غير تقليدي".