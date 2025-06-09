https://sarabic.ae/20250609/لحظة-إصابة-مراسلة-تلفزيونية-برصاصة-في-أمريكا-فيديو---1101473246.html
لحظة إصابة مراسلة تلفزيونية برصاصة في أمريكا... فيديو
لحظة إصابة مراسلة تلفزيونية برصاصة في أمريكا... فيديو
سبوتنيك عربي
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة إصابة مراسلة تلفزيون أسترالية برصاص مطاطي خلال احتجاجات لوس أنجلوس. 09.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-09T08:19+0000
2025-06-09T08:19+0000
2025-06-09T08:19+0000
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وذكرت قناة تلفزيونية أمريكية، أن ضابط شرطة في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، أطلق رصاصة مطاطية أصابت مراسلة أسترالية أثناء تغطيتها للاحتجاجات في المدينة.وتشهد المدينة احتجاجات متواصلة منذ 3 أيام، على خلفية الاعتقالات الجماعية للمهاجرين غير الشرعيين.لحظة إنقاذ سيارة قبل سقوطها في جرف عميق... فيديوعجل هارب يثير الذعر في شوارع القاهرة... فيديو
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو
لحظة إصابة مراسلة تلفزيونية برصاصة في أمريكا... فيديو
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة إصابة مراسلة تلفزيون أسترالية برصاص مطاطي خلال احتجاجات لوس أنجلوس.
وذكرت قناة تلفزيونية أمريكية، أن ضابط شرطة في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، أطلق رصاصة مطاطية أصابت مراسلة أسترالية أثناء تغطيتها للاحتجاجات في المدينة.
وتشهد المدينة احتجاجات متواصلة منذ 3 أيام، على خلفية الاعتقالات الجماعية للمهاجرين غير الشرعيين.