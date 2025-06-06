https://sarabic.ae/20250606/عجل-هارب-يثير-الذعر-في-شوارع-القاهرة-فيديو--1101393068.html
عجل هارب يثير الذعر في شوارع القاهرة... فيديو
عجل هارب يثير الذعر في شوارع القاهرة... فيديو
سبوتنيك عربي
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعجل هارب بين السيارات في أحد شوارع القاهرة، والذي كاد أن يتسبب بحادث مروري. 06.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-06T13:37+0000
2025-06-06T13:37+0000
2025-06-06T13:37+0000
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شهد أحد شوارع العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الجمعة، مطاردة مثيرة لعجل هارب، انطلق بين السيارات بسرعة، ما أدى إلى فوضى مرورية كادت أن تتسبب بحادث مروري.وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد تظهر لحظات المطاردة التي استدعت تدخل المارة للسيطرة على الموقف.في لحظة واحدة.. انهيار مفاجئ يبتلع سيارتين في الصين.. فيديوتايلندية تتوج بلقب ملكة جمال العالم... فيديو
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نادي الفيديو, أخبار مصر الآن, مصر
نادي الفيديو, أخبار مصر الآن, مصر
عجل هارب يثير الذعر في شوارع القاهرة... فيديو
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعجل هارب بين السيارات في أحد شوارع القاهرة، والذي كاد أن يتسبب بحادث مروري.
شهد أحد شوارع العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الجمعة، مطاردة مثيرة لعجل هارب، انطلق بين السيارات بسرعة، ما أدى إلى فوضى مرورية كادت أن تتسبب بحادث مروري.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد تظهر لحظات المطاردة التي استدعت تدخل المارة للسيطرة على الموقف.