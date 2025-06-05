https://sarabic.ae/20250605/في-لحظة-واحدة-انهيار-مفاجئ-يبتلع-سيارتين-في-الصين-فيديو-1101333011.html

في لحظة واحدة.. انهيار مفاجئ يبتلع سيارتين في الصين.. فيديو

في لحظة واحدة.. انهيار مفاجئ يبتلع سيارتين في الصين.. فيديو

سبوتنيك عربي

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مخيف لانهيار أرضي بأحد شوارع الصين، ما أدى إلى حادث مروري مروع نتج عنه إصابة عدد من الأشخاص. 05.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-05T09:14+0000

2025-06-05T09:14+0000

2025-06-05T09:14+0000

مجتمع

نادي الفيديو

الصين

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ووثقت المشاهد، انهيار جزء من طريق في مقاطعة خبي الصينية، ما أدى إلى سقوط سيارتين في حفرة نتجت عن الانهيار، وإصابة عدد من ركاب السيارتين.وأفادت السلطات المحلية بأن "سبب انهيار الطريق هو تسرب للمياه من شبكة أنابيب تحت الأرض".ثوران مفاجئ لبركان جبل "إتنا" يثير الهلع ويجبر السياح على الهروب... فيديومشهد مثير.. برازيلي ينقل سيارته إلى الصيانة بأسلوب غير متوقع.. فيديو

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