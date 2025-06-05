في لحظة واحدة.. انهيار مفاجئ يبتلع سيارتين في الصين.. فيديو

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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
من الملعب
باريس سان جيرمان بطلا لأوروبا .. واضطرابات في فرنسا والشرطة تتدخل
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
12:03 GMT
14 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
12:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الحكومة السودانية الجديدة أمام تحديات كبيرة وسط تباين سياسي حول تشكيلها
16:03 GMT
56 د
بلا قيود
إسرائيل لا تستطيع أن تخفي جرائمها اليوم لأن العالم أصبح قرية واحدة
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
خلافات واضحة بين إسرائيل وحلفائها حول فلسطين وفشل كل الجهود في إيقاف الحرب على غزة
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:16 GMT
17 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
08:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
09:03 GMT
10 د
مساحة حرة
اجتماع رؤساء البنوك المركزية لدول منظمة شنغهاي.. اقتراح لإنشاء بنك مشترك
09:14 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
09:43 GMT
16 د
ملفات ساخنة
أهمية وفعالية الدور المصري في دعم منع الانتشار النووي ونزع السلاح
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
مباحثات أمنية بين مديري المخابرات السودانية والإثيوبية في بورتسودان
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
اتحاد "بيفا" لدول "بريكس" يتحضر لمونديال كرة القدم الخاص بدولها
12:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الحكومة السودانية الجديدة أمام تحديات كبيرة وسط تباين سياسي حول تشكيلها
16:03 GMT
56 د
حصاد الأسبوع
خبيرة: ترامب يعرف أن القيادة الروسية سترد بشكل قوي جدا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد رفض مقترحات واشنطن.. انفتاح إيراني حول إنشاء اتحاد إقليمي لتخصيب اليورانيوم
18:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
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https://sarabic.ae/20250605/في-لحظة-واحدة-انهيار-مفاجئ-يبتلع-سيارتين-في-الصين-فيديو-1101333011.html
في لحظة واحدة.. انهيار مفاجئ يبتلع سيارتين في الصين.. فيديو
في لحظة واحدة.. انهيار مفاجئ يبتلع سيارتين في الصين.. فيديو
سبوتنيك عربي
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مخيف لانهيار أرضي بأحد شوارع الصين، ما أدى إلى حادث مروري مروع نتج عنه إصابة عدد من الأشخاص. 05.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-05T09:14+0000
2025-06-05T09:14+0000
مجتمع
نادي الفيديو
الصين
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ووثقت المشاهد، انهيار جزء من طريق في مقاطعة خبي الصينية، ما أدى إلى سقوط سيارتين في حفرة نتجت عن الانهيار، وإصابة عدد من ركاب السيارتين.وأفادت السلطات المحلية بأن "سبب انهيار الطريق هو تسرب للمياه من شبكة أنابيب تحت الأرض".ثوران مفاجئ لبركان جبل "إتنا" يثير الهلع ويجبر السياح على الهروب... فيديومشهد مثير.. برازيلي ينقل سيارته إلى الصيانة بأسلوب غير متوقع.. فيديو
https://sarabic.ae/20250604/من-التنظيف-إلى-التوجيه-الصين-تكشف-عن-أول-روبوت-فندقي-في-العالم-فيديو-1101315045.html
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نادي الفيديو, الصين
نادي الفيديو, الصين

في لحظة واحدة.. انهيار مفاجئ يبتلع سيارتين في الصين.. فيديو

09:14 GMT 05.06.2025
© Photo / Xصورة لانهيار أرضي في أحد شوارع الصين.
صورة لانهيار أرضي في أحد شوارع الصين. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2025
© Photo / X
تابعنا عبر
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مخيف لانهيار أرضي بأحد شوارع الصين، ما أدى إلى حادث مروري مروع نتج عنه إصابة عدد من الأشخاص.
ووثقت المشاهد، انهيار جزء من طريق في مقاطعة خبي الصينية، ما أدى إلى سقوط سيارتين في حفرة نتجت عن الانهيار، وإصابة عدد من ركاب السيارتين.
الصين تكشف عن أول روبوت فندقي في العالم - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2025
من التنظيف إلى التوجيه.. الصين تكشف عن أول روبوت فندقي في العالم.. فيديو
أمس, 15:46 GMT
وأفادت السلطات المحلية بأن "سبب انهيار الطريق هو تسرب للمياه من شبكة أنابيب تحت الأرض".
ثوران مفاجئ لبركان جبل "إتنا" يثير الهلع ويجبر السياح على الهروب... فيديو
مشهد مثير.. برازيلي ينقل سيارته إلى الصيانة بأسلوب غير متوقع.. فيديو
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