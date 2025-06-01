تايلندية تتوج بلقب ملكة جمال العالم... فيديو
13:23 GMT 01.06.2025 (تم التحديث: 13:37 GMT 01.06.2025)
© Photo / ويكيبيدياملكة جمال العالم أوبال سوتشاتا تشوانغسري
© Photo / ويكيبيديا
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ظفرت التايلاندية أوبال سوتشاتا تشوانغسري، بلقب ملكة جمال العالم يوم أمس السبت في الهند، حيث أُقيمت المسابقة الدولية هذا العام.
وتصدرت تشوانغسري قائمة المتسابقات الـ107 في المسابقة التي أُقيمت في مدينة حيدر أباد جنوبي الهند.
وحلّت الإثيوبية هاسيت ديريجي أدماسو وصيفة أولى في المسابقة، حسبما ذكرت "سي إن إن".
Warm congratulations💐to @Opalsuchaaata— Ponguleti Srinivasa Reddy (@INC_Ponguleti) May 31, 2025
(Opal Suchata Chuangsri ) from Thailand for winning the 72nd Miss World competition, hosted with pride in Telangana, India.
Her grace, intelligence, and purpose have inspired millions around the globe. This prestigious victory not only… pic.twitter.com/42TmVOAXMZ
وتسلَّمت تشوانغسري تاجها من الفائزة باللقب العام الماضي، كريستينا بيشكوفا.
جدير بالذكر أن قائمة الفائزات الهنديات باللقب تضم ستة أسماء بارزة، أشهرهن أيشواريا راي (1994) وبريانكا تشوبرا (2000)، اللتان حققتا شهرة عالمية في مجال السينما بعد فوزهما.