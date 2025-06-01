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عالم سبوتنيك
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هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
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عرب بوينت بودكاست
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هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
10:31 GMT
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ملفات ساخنة
دعوة لحظر تصدير الأسلحة وإدانة للمستوطنات: مواقف إسبانية وبريطانية ضد إسرائيل، كيف يمكن البناء عليها؟
11:31 GMT
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خبير: أمريكا تفشل في اتخاذ استراتيجية حقيقية لتقديم أي دعم لحلفائها بالقارة الإفريقية
12:31 GMT
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نبض افريقيا
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https://sarabic.ae/20250601/تايلندية-تتوج-بلقب-ملكة-جمال-العالم-فيديو-1101187110.html
تايلندية تتوج بلقب ملكة جمال العالم... فيديو
تايلندية تتوج بلقب ملكة جمال العالم... فيديو
سبوتنيك عربي
ظفرت التايلاندية أوبال سوتشاتا تشوانغسري، بلقب ملكة جمال العالم يوم أمس السبت في الهند، حيث أُقيمت المسابقة الدولية هذا العام. 01.06.2025, سبوتنيك عربي
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وتصدرت تشوانغسري قائمة المتسابقات الـ107 في المسابقة التي أُقيمت في مدينة حيدر أباد جنوبي الهند.وحلّت الإثيوبية هاسيت ديريجي أدماسو وصيفة أولى في المسابقة، حسبما ذكرت "سي إن إن".جدير بالذكر أن قائمة الفائزات الهنديات باللقب تضم ستة أسماء بارزة، أشهرهن أيشواريا راي (1994) وبريانكا تشوبرا (2000)، اللتان حققتا شهرة عالمية في مجال السينما بعد فوزهما.250 مليون نحلة تثير الذعر في أمريكا بعد هروبها.. فيديو
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تايلندية تتوج بلقب ملكة جمال العالم... فيديو

13:23 GMT 01.06.2025 (تم التحديث: 13:37 GMT 01.06.2025)
© Photo / ويكيبيدياملكة جمال العالم أوبال سوتشاتا تشوانغسري
ملكة جمال العالم أوبال سوتشاتا تشوانغسري - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2025
© Photo / ويكيبيديا
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ظفرت التايلاندية أوبال سوتشاتا تشوانغسري، بلقب ملكة جمال العالم يوم أمس السبت في الهند، حيث أُقيمت المسابقة الدولية هذا العام.
وتصدرت تشوانغسري قائمة المتسابقات الـ107 في المسابقة التي أُقيمت في مدينة حيدر أباد جنوبي الهند.
وحلّت الإثيوبية هاسيت ديريجي أدماسو وصيفة أولى في المسابقة، حسبما ذكرت "سي إن إن".
وتسلَّمت تشوانغسري تاجها من الفائزة باللقب العام الماضي، كريستينا بيشكوفا.
جدير بالذكر أن قائمة الفائزات الهنديات باللقب تضم ستة أسماء بارزة، أشهرهن أيشواريا راي (1994) وبريانكا تشوبرا (2000)، اللتان حققتا شهرة عالمية في مجال السينما بعد فوزهما.
250 مليون نحلة تثير الذعر في أمريكا بعد هروبها.. فيديو
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