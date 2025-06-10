https://sarabic.ae/20250610/مقتل-8-أشخاص-إثر-إطلاق-نار-على-مدرسة-في-النمسا-1101515160.html
مقتل 8 أشخاص إثر إطلاق نار على مدرسة في النمسا
مقتل 8 أشخاص إثر إطلاق نار على مدرسة في النمسا
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام نمساوية بمقتل 8 أشخاص في حادث إطلاق نار وقع داخل مدرسة في مدينة غراتس جنوب شرقي النمسا. 10.06.2025, سبوتنيك عربي
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موسكو - سبوتنيك. وقالت صحيفة "كرونن تسايتونغ"، اليوم الثلاثاء، إن "عدد القتلى، وفقا للبيانات الأخيرة، [في حادث إطلاق النار] ارتفع إلى 8 أشخاص".وأكدت أن عددا من المصابين في حالات حرجة، دون تقدير عددهم الحقيقي.وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى مقتل خمسة أشخاص فقط وإصابة المهاجم أو منفذ العملية، موضحةً أنه تم القضاء عليه بعدما أطلق النار في فصلين دراسيين، ولا يستبعد وجود مهاجمين اثنين آخرين.ولم تعلن السلطات النمساوية بعد عن دافع الهجوم أو هوية الضحايا والمهاجم. ومن جانبها، نقلت هيئة الإذاعة النمساوية عن الشرطة، قولها إن عدة أشخاص أصيبوا بجروح خطيرة، بينهم طلاب ومعلمون.وقالت الشرطة إن "عملية جارية في شارع دريرشويتزنغاسه"، الذي تقع فيه مدرسة ثانوية، لكنها رفضت الإدلاء بمزيد من التفاصيل، مضيفةً أن الشرطة تقوم حاليا بإخلاء المبنى.
https://sarabic.ae/20201102/صحيفة-نمساوية-هجوم-على-معبد-وإطلاق-نار-في-وسط-فيين-1047049932.html
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العالم, الأخبار
مقتل 8 أشخاص إثر إطلاق نار على مدرسة في النمسا
أفادت وسائل إعلام نمساوية بمقتل 8 أشخاص في حادث إطلاق نار وقع داخل مدرسة في مدينة غراتس جنوب شرقي النمسا.
موسكو - سبوتنيك
. وقالت صحيفة "كرونن تسايتونغ"، اليوم الثلاثاء، إن "عدد القتلى، وفقا للبيانات الأخيرة، [في حادث إطلاق النار] ارتفع إلى 8 أشخاص".
وأكدت أن عددا من المصابين في حالات حرجة، دون تقدير عددهم الحقيقي.
وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى مقتل خمسة أشخاص فقط وإصابة المهاجم أو منفذ العملية، موضحةً أنه تم القضاء عليه بعدما أطلق النار في فصلين دراسيين، ولا يستبعد وجود مهاجمين اثنين آخرين.
ولم تعلن السلطات النمساوية
بعد عن دافع الهجوم أو هوية الضحايا والمهاجم. ومن جانبها، نقلت هيئة الإذاعة النمساوية عن الشرطة، قولها إن عدة أشخاص أصيبوا بجروح خطيرة، بينهم طلاب ومعلمون.
وقالت الشرطة
إن "عملية جارية في شارع دريرشويتزنغاسه"، الذي تقع فيه مدرسة ثانوية، لكنها رفضت الإدلاء بمزيد من التفاصيل، مضيفةً أن الشرطة تقوم حاليا بإخلاء المبنى.