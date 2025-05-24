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https://sarabic.ae/20250524/إقامة-غير-قانونية-مواطنو-دولة-عربية-يتصدرون-قائمة-أوامر-المغادرة-في-دول-الاتحاد-الأوروبي-1100931078.html
"إقامة غير قانونية".. مواطنو دولة عربية يتصدرون قائمة أوامر المغادرة في دول الاتحاد الأوروبي
"إقامة غير قانونية".. مواطنو دولة عربية يتصدرون قائمة أوامر المغادرة في دول الاتحاد الأوروبي
سبوتنيك عربي
تصدّر الجزائريون قائمة المواطنين الذين صدرت في حقهم أوامر بالمغادرة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والذين أقاموا إقامة غير قانونية في دول الاتحاد. 24.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-24T15:20+0000
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وجاء تصدر الجزائريين لقائمة الترحيل بأكثر من 37 ألف أمر، من مجموع أكثر من 435 ألف أمر صادر في هذا الصدد.ونقلت صحيفة "هسبريس"، مساء اليوم السبت، عن بيانات حديثة لمكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات"، أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أصدرت ما بين 2017 وإلى حدود نهاية العام الماضي أكثر من 31 ألف أمر بمغادرة أراضيها في حق مواطنين مغاربة في إقامة غير قانونية.وقامت السلطات المكلفة بالهجرة في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي بترحيل أكثر من 3900 مغربي إلى بلادهم، فيما تصدّر مواطنو جورجيا قائمة المُرحّلين، إذ تم ترحيل أكثر من 10 آلاف منهم سنة 2024، وترحيل أكثر من 7000 مواطن تركي، من أصل أزيد من 110 آلاف مواطن أجنبي تم ترحيلهم بعد صدور أوامر ضدهم بمغادرة الاتحاد الأوروبي، بزيادة قدرها أكثر من 19 في المائة مقارنة بالعام 2023.وأكد مكتب الإحصاء الأوروبي أن "العائدين إلى موطنهم الأصلي بشكل طوعي شكلوا ما نسبته 53.8 % من إجمالي حالات العودة، في حين بلغت نسبة حالات العودة القسرية 46.2 %. وتجاوزت حالات العودة الطوعية الـ90 % في عدد من الدول، أبرزها الدنمارك وليتوانيا ولاتفيا، فيما أبلغت إيطاليا وحدها أن جميع حالات العودة المسجلة لديها كانت قسرية".وتصدر المواطنون السوريون قائمة الأجانب الذين ضُبطوا من طرف سلطات إحدى الدول الأوروبية في وضعية إقامة غير قانونية خلال العام الماضي، حيث تم ضبط أكثر من 140 ألفا منهم، متبوعين بالأفغان الذين ضُبط أكثر من 60 ألفا منهم، ثم يأتي المواطنون الجزائريون الذين زاد عدد المقبوض عليهم منهم سنة 2024 بنحو 13% مقارنة بالأرقام المسجلة في السنة التي سبقتها.ويأتي هذا في وقت تم العثور على نحو 918,925 مواطنا من دول ثالثة مقيمين بشكل غير قانوني في الاتحاد الأوروبي في العام 2024، حيث سجلت ألمانيا أكبر عدد من الأجانب في هذا السياق بعدما ضبطت سلطاتها ما يزيد عن 249 ألف أجنبي مقيم بطريقة غير قانونية.وجاءت فرنسا بعدها والتي عثرت على أكثر من 142 ألفا، تبعتها إيطاليا التي ضبطت أكثر من 108 آلاف، بانخفاض قدره حوالي 44 % عن العام السابق، في وقت انخفض عدد الموقوفين بسبب الإقامة في كل من سلوفاكيا والمجر والنمسا وكرواتيا.
https://sarabic.ae/20250216/بسبب-الهجرة-غير-الشرعية-السنغال-تحذر-من-تدفقات-مالية-مشبوهة-إلى-دولة-عربية-1097827405.html
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العالم العربي, الأخبار, أخبار المغرب اليوم, الجزائر
العالم العربي, الأخبار, أخبار المغرب اليوم, الجزائر

"إقامة غير قانونية".. مواطنو دولة عربية يتصدرون قائمة أوامر المغادرة في دول الاتحاد الأوروبي

15:20 GMT 24.05.2025
© AP Photoالشرطة الإيطالية
الشرطة الإيطالية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
تصدّر الجزائريون قائمة المواطنين الذين صدرت في حقهم أوامر بالمغادرة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والذين أقاموا إقامة غير قانونية في دول الاتحاد.
وجاء تصدر الجزائريين لقائمة الترحيل بأكثر من 37 ألف أمر، من مجموع أكثر من 435 ألف أمر صادر في هذا الصدد.
ونقلت صحيفة "هسبريس"، مساء اليوم السبت، عن بيانات حديثة لمكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات"، أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أصدرت ما بين 2017 وإلى حدود نهاية العام الماضي أكثر من 31 ألف أمر بمغادرة أراضيها في حق مواطنين مغاربة في إقامة غير قانونية.
عناصر الهلال الأحمر الليبي بمدينة صبراتة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2025
بسبب الهجرة غير الشرعية.. السنغال تحذر من تدفقات مالية "مشبوهة" إلى دولة عربية
16 فبراير, 11:48 GMT
وقامت السلطات المكلفة بالهجرة في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي بترحيل أكثر من 3900 مغربي إلى بلادهم، فيما تصدّر مواطنو جورجيا قائمة المُرحّلين، إذ تم ترحيل أكثر من 10 آلاف منهم سنة 2024، وترحيل أكثر من 7000 مواطن تركي، من أصل أزيد من 110 آلاف مواطن أجنبي تم ترحيلهم بعد صدور أوامر ضدهم بمغادرة الاتحاد الأوروبي، بزيادة قدرها أكثر من 19 في المائة مقارنة بالعام 2023.
وأكد مكتب الإحصاء الأوروبي أن "العائدين إلى موطنهم الأصلي بشكل طوعي شكلوا ما نسبته 53.8 % من إجمالي حالات العودة، في حين بلغت نسبة حالات العودة القسرية 46.2 %. وتجاوزت حالات العودة الطوعية الـ90 % في عدد من الدول، أبرزها الدنمارك وليتوانيا ولاتفيا، فيما أبلغت إيطاليا وحدها أن جميع حالات العودة المسجلة لديها كانت قسرية".
وتصدر المواطنون السوريون قائمة الأجانب الذين ضُبطوا من طرف سلطات إحدى الدول الأوروبية في وضعية إقامة غير قانونية خلال العام الماضي، حيث تم ضبط أكثر من 140 ألفا منهم، متبوعين بالأفغان الذين ضُبط أكثر من 60 ألفا منهم، ثم يأتي المواطنون الجزائريون الذين زاد عدد المقبوض عليهم منهم سنة 2024 بنحو 13% مقارنة بالأرقام المسجلة في السنة التي سبقتها.
ويأتي هذا في وقت تم العثور على نحو 918,925 مواطنا من دول ثالثة مقيمين بشكل غير قانوني في الاتحاد الأوروبي في العام 2024، حيث سجلت ألمانيا أكبر عدد من الأجانب في هذا السياق بعدما ضبطت سلطاتها ما يزيد عن 249 ألف أجنبي مقيم بطريقة غير قانونية.
وجاءت فرنسا بعدها والتي عثرت على أكثر من 142 ألفا، تبعتها إيطاليا التي ضبطت أكثر من 108 آلاف، بانخفاض قدره حوالي 44 % عن العام السابق، في وقت انخفض عدد الموقوفين بسبب الإقامة في كل من سلوفاكيا والمجر والنمسا وكرواتيا.
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