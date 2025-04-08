https://sarabic.ae/20250408/البحرية-الجزائرية-تنقذ-23-مرشحا-للهجرة-غير-الشرعية-1099358370.html

البحرية الجزائرية تنقذ 23 مرشحا للهجرة غير الشرعية

البحرية الجزائرية تنقذ 23 مرشحا للهجرة غير الشرعية

سبوتنيك عربي

نجحت القوات البحرية الجزائرية، اليوم الثلاثاء، في إنقاذ 23 مرشحا للهجرة غير الشرعية من جنسيات أفريقية بسواحل بومرداس. 08.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-08T21:46+0000

2025-04-08T21:46+0000

2025-04-08T21:46+0000

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أفادت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية، اليوم الثلاثاء، في بيان لها أن قواتها البحرية تمكنت من إنقاذ 23 مرشحا للهجرة غير الشرعية بسواحل بومرداس وكلهم من جنسيات أفريقية. وذلك بحسب صحيفة "الشروق".وأكدت الوزارة في بيانها أنه "في إطار الالتزام الإنساني لوحدات حرس السواحل التابعة لقيادة القوات البحرية وفي سياق الجهود المستمرة لضمان سلامة الأرواح في عرض البحر، تم يوم أمس إنقاذ ثلاثة وعشرين مرشحًا للهجرة غير الشرعية من جنسيات إفريقية".وذكرت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية أن المهاجرين الذين تم إنقاذهم كانوا على متن قارب معطل، على بعد 20 ميل بحري شمال كاب جنات/بومرداس.ويشار إلى أنه في 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي، سلمت السلطات الجزائرية نظيرتها المغربية، 60 شابا مغربيا من المرشحين للهجرة غير الشرعية كانوا معتقلين في السجون الجزائرية. أكدت الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين بوجدة المغربية، أن "عملية تسليم المعتقلين المغاربة تمت بالمركز الحدودي، "زوج بغال بوجدة والعقيد لطفي مغنية"، وذلك عبر دفعتين.وأضافت أن "الشباب الستين المعنيين الذين استوفوا مدة محكوميتهم بالسجون ومراكز الاحتجاز الجزائرية يتحدّرون من مدن جزائرية مختلفة، ومنهم محتجزين مفرج عنهم من قضى أزيد من ثلاث سنوات وستة أشهر حبسا إضافة إلى سنة ضمن الحجز الإداري".وأشارت إلى أنه لا يزال المئات من الشباب المغاربة رهن الحجز الإداري بالجزائر في انتظار الترحيل على خلفية اعتراض هذه العملية صعوبات تقنية وإجرائية عديدة.وأوضحت الجمعية المغربية المتابعة لملف المغاربة المفقودين والسجناء والمحتجزين المرشحين للهجرة في مختلف مسارات الهجرة سواء بتونس أو ليبيا أو الجزائر، أنها "توصلت بما يزيد عن 480 ملفا يخص المعتقلين والمفقودين من الشباب المرشحين للهجرة فضلا عن وجود 6 جثث بمستودعات الأموات الجزائرية".

https://sarabic.ae/20230130/خبراء-المغرب-لن-يستمر-بدور-الشرطي-لأوروبا-في-مواجهة-الهجرة-غير-الشرعية-1072891305.html

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