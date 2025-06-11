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إيران تقر اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع روسيا
إيران تقر اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع روسيا
سبوتنيك عربي
أقر مجلس صيانة الدستور الإيراني، اليوم الأربعاء، اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع روسيا، وذلك بعدما صادق البرلمان الإيراني الشهر الماضي، على المبادئ... 11.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-11T09:07+0000
2025-06-11T09:07+0000
روسيا
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وكتب المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور الإيراني هادي طحان نظيف، عبر منصة "إكس": "مشروع معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين إيران وروسيا الاتحادية، لا يتعارض مع الدستور والشريعة الإسلامية، بعد مراجعته من قبل مجلس صيانة الدستور".وكما أشار إسماعيل بقائي، الممثل الرسمي لوزارة الخارجية الإيرانية، فإنه بعد مصادقة البرلمان ومجلس صيانة الدستور الإيراني على المعاهدة، ستصبح وثيقةً مُصدّقةً وجاهزةً للتنفيذ.وفي 21 مايو/ أيار الماضي، وافق نواب مجلس الشورى الإسلامي الإيراني على المبادئ العامة لمشروع معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وروسيا الاتحادية.وتم توقيع المعاهدة في 17 يناير/ كانون الثاني 2025، خلال زيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إلى العاصمة الروسية موسكو. ووفقًا للوثيقة، يسعى الجانبان إلى تعميق وتوسيع العلاقات في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التعاون في مجالي الأمن والدفاع، وتنسيق الأنشطة على المستويين الإقليمي والعالمي بشكل وثيق، وهو ما يتوافق مع شراكة استراتيجية شاملة وطويلة الأمد.البرلمان الإيراني يوافق على مشروع قانون بشأن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع روسيا
https://sarabic.ae/20250609/بقائي-وجهنا-دعوة-رسمية-إلى-الرئيس-بوتين-لزيارة-إيران-1101480692.html
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روسيا, إيران, العالم

إيران تقر اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع روسيا

09:07 GMT 11.06.2025
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان خلال توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان خلال توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2025
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
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أقر مجلس صيانة الدستور الإيراني، اليوم الأربعاء، اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع روسيا، وذلك بعدما صادق البرلمان الإيراني الشهر الماضي، على المبادئ العامة لمشروع قانون بشأن الاتفاقية.
وكتب المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور الإيراني هادي طحان نظيف، عبر منصة "إكس": "مشروع معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين إيران وروسيا الاتحادية، لا يتعارض مع الدستور والشريعة الإسلامية، بعد مراجعته من قبل مجلس صيانة الدستور".

وأشار إلى أنه تمت المصادقة على إقرار اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وروسيا الاتحادية.

وكما أشار إسماعيل بقائي، الممثل الرسمي لوزارة الخارجية الإيرانية، فإنه بعد مصادقة البرلمان ومجلس صيانة الدستور الإيراني على المعاهدة، ستصبح وثيقةً مُصدّقةً وجاهزةً للتنفيذ.

وفي 19 مايو/ أيار الماضي، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع روسيا، ستعرض على البرلمان الإيراني قريبا، للموافقة النهائية.

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وفي 21 مايو/ أيار الماضي، وافق نواب مجلس الشورى الإسلامي الإيراني على المبادئ العامة لمشروع معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وروسيا الاتحادية.

وسبق ذلك في أبريل/ نيسان الماضي، عندما وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قانونا يصادق على معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع إيران، وفقا لوثيقة نشرت على البوابة الرسمية للنشرات التشريعية.

وتم توقيع المعاهدة في 17 يناير/ كانون الثاني 2025، خلال زيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إلى العاصمة الروسية موسكو. ووفقًا للوثيقة، يسعى الجانبان إلى تعميق وتوسيع العلاقات في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التعاون في مجالي الأمن والدفاع، وتنسيق الأنشطة على المستويين الإقليمي والعالمي بشكل وثيق، وهو ما يتوافق مع شراكة استراتيجية شاملة وطويلة الأمد.
البرلمان الإيراني يوافق على مشروع قانون بشأن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع روسيا
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