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البرلمان الإيراني يوافق على مشروع قانون بشأن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع روسيا
البرلمان الإيراني يوافق على مشروع قانون بشأن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع روسيا
سبوتنيك عربي
وافق مجلس الشورى الإسلامي في إيران (البرلمان)، اليوم الأربعاء، على "المبادئ العامة لمشروع معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية... 21.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-21T08:03+0000
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وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، بأن "هذه المصادقة جاءت بـ191 صوتاً مؤيداً، و8 أصوات معارضة، مع امتناع صوتين من إجمالي 201 صوتاً".ووقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في أبريل/ نيسان الماضي، قانونا يقضي بالتصديق على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع إيران؛ حسب بيان نشره الموقع الإلكتروني الرسمي للقوانين والمراسم الحكومية الروسية المبرمة.وحسب البيان: "تم توقيع الاتفاقية في 17 يناير/ كانون الثاني 2025، خلال زيارة الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إلى موسكو".وبحسب الوثيقة، فإن الطرفين يسعيان إلى تعميق وتوسيع العلاقات في جميع المجالات، ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التعاون في مجال الأمن والدفاع، وتنسيق الأنشطة على المستويين الإقليمي والعالمي بشكل وثيق، وهو ما يتوافق مع شراكة طويلة الأمد وشاملة واستراتيجية".وحسب البيان: "اتفق الطرفان على أنه في حالة تعرض أحد الطرفين للعدوان، فإن الطرف الآخر لن يقدم أي مساعدة للمعتدي".وذكر البيان أن "روسيا وإيران ستسهمان بشكل مشترك في تعزيز السلام في منطقة بحر قزوين، وآسيا الوسطى، ومنطقة القوقاز، والشرق الأوسط".وحسب الاتفاقية: "يمكن لروسيا وإيران تنفيذ استثمارات مشتركة في اقتصادات دول ثالثة، كما أنهما، تؤيدان حوكمة الإنترنت الدولية مع المساواة في الحقوق للدول".ويذكر أن إبرام اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران، تم لمدة 20 عاما، مع تمديد تلقائي لفترات مدتها 5 سنوات لاحقة.
https://sarabic.ae/20250506/الكرملين-بوتين-يجري-محادثة-هاتفية-مع-الرئيس-الإيراني-مسعود-بزشكيان-1100205527.html
https://sarabic.ae/20250422/باحث-متخصص-بالشأن-الإيراني-طهران-وموسكو-وبكين-بينهما-نقطة-شراكة-واتفاق-استراتيجي-في-الملف-النووي-1099800005.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار روسيا اليوم, روسيا, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

البرلمان الإيراني يوافق على مشروع قانون بشأن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع روسيا

08:03 GMT 21.05.2025
© Twitter/alsouriaالبرلمان الإيراني
البرلمان الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2025
© Twitter/alsouria
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وافق مجلس الشورى الإسلامي في إيران (البرلمان)، اليوم الأربعاء، على "المبادئ العامة لمشروع معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وروسيا الاتحادية".
وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، بأن "هذه المصادقة جاءت بـ191 صوتاً مؤيداً، و8 أصوات معارضة، مع امتناع صوتين من إجمالي 201 صوتاً".
ووقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في أبريل/ نيسان الماضي، قانونا يقضي بالتصديق على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع إيران؛ حسب بيان نشره الموقع الإلكتروني الرسمي للقوانين والمراسم الحكومية الروسية المبرمة.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان، خلال توقيع اتفاقية جديدة للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2025
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وحسب البيان: "تم توقيع الاتفاقية في 17 يناير/ كانون الثاني 2025، خلال زيارة الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إلى موسكو".
وبحسب الوثيقة، فإن الطرفين يسعيان إلى تعميق وتوسيع العلاقات في جميع المجالات، ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التعاون في مجال الأمن والدفاع، وتنسيق الأنشطة على المستويين الإقليمي والعالمي بشكل وثيق، وهو ما يتوافق مع شراكة طويلة الأمد وشاملة واستراتيجية".
وحسب البيان: "اتفق الطرفان على أنه في حالة تعرض أحد الطرفين للعدوان، فإن الطرف الآخر لن يقدم أي مساعدة للمعتدي".
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وذكر البيان أن "روسيا وإيران ستسهمان بشكل مشترك في تعزيز السلام في منطقة بحر قزوين، وآسيا الوسطى، ومنطقة القوقاز، والشرق الأوسط".
وحسب الاتفاقية: "يمكن لروسيا وإيران تنفيذ استثمارات مشتركة في اقتصادات دول ثالثة، كما أنهما، تؤيدان حوكمة الإنترنت الدولية مع المساواة في الحقوق للدول".
ويذكر أن إبرام اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران، تم لمدة 20 عاما، مع تمديد تلقائي لفترات مدتها 5 سنوات لاحقة.
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