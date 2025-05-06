https://sarabic.ae/20250506/الكرملين-بوتين-يجري-محادثة-هاتفية-مع-الرئيس-الإيراني-مسعود-بزشكيان-1100205527.html

الكرملين: بوتين يجري محادثة هاتفية مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان

الكرملين: بوتين يجري محادثة هاتفية مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان

سبوتنيك عربي

أعلن الكرملين، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أجرى مكالمة هاتفية مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان. 06.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-06T10:31+0000

2025-05-06T10:31+0000

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وأفاد الكرملين، في بيان، بأنه خلال الاتصال، أعرب الرئيس بوتين عن خالص تعازيه للرئيس الإيراني، بضحايا الانفجار الذي وقع في ميناء "الشهيد رجائي"، في الـ28 من أبريل/ نيسان الماضي.بدوره، قدّم الرئيس الإيراني شكره لروسيا، على المساعدة التي قدمتها في مواجهة تداعيات انفجار ميناء "الشهيد رجائي" الإيراني، كما قدم بزشكيان تهانيه لبوتين، بمناسبة الذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.وجاء في بيان الكرملين أن "الجانبين أوليا اهتماما خاصا لتوسيع العلاقات التجارية والاستثمارية ذات المنفعة المتبادلة، بما في ذلك من خلال تنفيذ مشاريع مشتركة كبرى في قطاعي النقل والطاقة".وأكد بوتين أن "روسيا مستعدة لتعزيز الحوار من أجل التوصل إلى اتفاق عادل بشأن البرنامج النووي الإيراني"، مشيرًا إلى تقدم المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، في سلطنة عمان، حول البرنامج النووي الإيراني.وذكر الكرملين أن الرئيسين بوتين وبزشكيان، اتفقا على تكثيف العمل المشترك لتعزيز التعاون العملي بين البلدين وتنسيق السياسة الخارجية.وخلص الكرملين في بيانه إلى أنه "تم بالتفصيل مناقشة القضايا المتعلقة بمواصلة تطوير التعاون الروسي الإيراني، على أساس معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، الموقعة خلال الزيارة الرسمية لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى روسيا، في 17 يناير/ كانون الثاني الماضي".البرلمان الإيراني يكشف سبب تأجيل الجولة الرابعة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكاالكرملين: مفاوضات واشنطن وطهران النووية قد تمنع حربا ساخنة في المنطقة

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