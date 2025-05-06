الكرملين: بوتين يجري محادثة هاتفية مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
08:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
الجيش السوداني ينسحب من بلدة النهود... والدعم السريع يسيطر على مدينة الخوي بكردفان
11:03 GMT
45 د
بيارق النصر
معركة كورسك وانكسار آلة الحرب النازية
12:03 GMT
28 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:31 GMT
20 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
خبير: السياحة هي أداة التقارب بين الشعوب
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: بوتين يؤكد لأوكرانيا إذا لم ترتكب حماقة في الحرب مع روسيا ستكون آمنة من السلاح النووي
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
هل ينجح أنصار الله في فرض حصار جوي على إسرائيل
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
كيف تفاعل رابط الإلهام الشعري بين العم فاسيلي وألكسندر بوشكين
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
08:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
الجيش السوداني ينسحب من بلدة النهود... والدعم السريع يسيطر على مدينة الخوي بكردفان
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
09:48 GMT
6 د
بيارق النصر
معركة كورسك وانكسار آلة الحرب النازية
10:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
10:31 GMT
15 د
من الملعب
بايرن ميونخ يتوّج بالدوري الألماني وبرشلونة للوصول إلى النهائي الأوروبي
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل ينجح أنصار الله في فرض حصار جوي على إسرائيل
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
العراق حاضر دائما في الصراع الأمريكي الإيراني ، بينما يرتب أوراقه الداخلية
16:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250506/الكرملين-بوتين-يجري-محادثة-هاتفية-مع-الرئيس-الإيراني-مسعود-بزشكيان-1100205527.html
الكرملين: بوتين يجري محادثة هاتفية مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان
الكرملين: بوتين يجري محادثة هاتفية مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان
سبوتنيك عربي
أعلن الكرملين، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أجرى مكالمة هاتفية مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان. 06.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-06T10:31+0000
2025-05-06T11:11+0000
العالم
إيران
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار إيران
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/17/1094085745_0:0:3142:1768_1920x0_80_0_0_a8b0abe3e71fa51a6d31338005cf3644.jpg
وأفاد الكرملين، في بيان، بأنه خلال الاتصال، أعرب الرئيس بوتين عن خالص تعازيه للرئيس الإيراني، بضحايا الانفجار الذي وقع في ميناء "الشهيد رجائي"، في الـ28 من أبريل/ نيسان الماضي.بدوره، قدّم الرئيس الإيراني شكره لروسيا، على المساعدة التي قدمتها في مواجهة تداعيات انفجار ميناء "الشهيد رجائي" الإيراني، كما قدم بزشكيان تهانيه لبوتين، بمناسبة الذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.وجاء في بيان الكرملين أن "الجانبين أوليا اهتماما خاصا لتوسيع العلاقات التجارية والاستثمارية ذات المنفعة المتبادلة، بما في ذلك من خلال تنفيذ مشاريع مشتركة كبرى في قطاعي النقل والطاقة".وأكد بوتين أن "روسيا مستعدة لتعزيز الحوار من أجل التوصل إلى اتفاق عادل بشأن البرنامج النووي الإيراني"، مشيرًا إلى تقدم المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، في سلطنة عمان، حول البرنامج النووي الإيراني.وذكر الكرملين أن الرئيسين بوتين وبزشكيان، اتفقا على تكثيف العمل المشترك لتعزيز التعاون العملي بين البلدين وتنسيق السياسة الخارجية.وخلص الكرملين في بيانه إلى أنه "تم بالتفصيل مناقشة القضايا المتعلقة بمواصلة تطوير التعاون الروسي الإيراني، على أساس معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، الموقعة خلال الزيارة الرسمية لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى روسيا، في 17 يناير/ كانون الثاني الماضي".البرلمان الإيراني يكشف سبب تأجيل الجولة الرابعة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكاالكرملين: مفاوضات واشنطن وطهران النووية قد تمنع حربا ساخنة في المنطقة
https://sarabic.ae/20250429/طائرات-روسية-تسهم-في-إخماد-حرائق-ميناء-رجائي-الإيراني-فيديو-1099988840.html
https://sarabic.ae/20250504/الرئيس-الإيراني-الطريق-المسدود-في-التفاوض-مع-أمريكا-لا-يعني-نهاية-الخيارات-1100144572.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/17/1094085745_218:0:2947:2047_1920x0_80_0_0_6f8fb2c77e7ddac01125338e5ff30d66.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, إيران, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار إيران, أخبار العالم الآن, الأخبار
العالم, إيران, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار إيران, أخبار العالم الآن, الأخبار

الكرملين: بوتين يجري محادثة هاتفية مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان

10:31 GMT 06.05.2025 (تم التحديث: 11:11 GMT 06.05.2025)
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس بوتين يعقد اجتماعا مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في قازان
الرئيس بوتين يعقد اجتماعا مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في قازان - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2025
© Sputnik . POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلن الكرملين، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أجرى مكالمة هاتفية مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.
وأفاد الكرملين، في بيان، بأنه خلال الاتصال، أعرب الرئيس بوتين عن خالص تعازيه للرئيس الإيراني، بضحايا الانفجار الذي وقع في ميناء "الشهيد رجائي"، في الـ28 من أبريل/ نيسان الماضي.
بدوره، قدّم الرئيس الإيراني شكره لروسيا، على المساعدة التي قدمتها في مواجهة تداعيات انفجار ميناء "الشهيد رجائي" الإيراني، كما قدم بزشكيان تهانيه لبوتين، بمناسبة الذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.
وذكر الكرملين أن الرئيس بوتين ناقش مع بزشكيان توسيع العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، بما في ذلك تنفيذ مشاريع كبرى في قطاعي النقل والطاقة.
انفجار‌ ميناء رجائي في مدينة بندر عباس جنوبي إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2025
طائرات روسية تسهم في إخماد حرائق ميناء "رجائي" الإيراني... فيديو
29 أبريل, 06:35 GMT
وجاء في بيان الكرملين أن "الجانبين أوليا اهتماما خاصا لتوسيع العلاقات التجارية والاستثمارية ذات المنفعة المتبادلة، بما في ذلك من خلال تنفيذ مشاريع مشتركة كبرى في قطاعي النقل والطاقة".
وأكد بوتين أن "روسيا مستعدة لتعزيز الحوار من أجل التوصل إلى اتفاق عادل بشأن البرنامج النووي الإيراني"، مشيرًا إلى تقدم المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، في سلطنة عمان، حول البرنامج النووي الإيراني.
الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2025
الرئيس الإيراني: الطريق المسدود في التفاوض مع أمريكا لا يعني نهاية الخيارات
4 مايو, 07:23 GMT
وذكر الكرملين أن الرئيسين بوتين وبزشكيان، اتفقا على تكثيف العمل المشترك لتعزيز التعاون العملي بين البلدين وتنسيق السياسة الخارجية.
وخلص الكرملين في بيانه إلى أنه "تم بالتفصيل مناقشة القضايا المتعلقة بمواصلة تطوير التعاون الروسي الإيراني، على أساس معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، الموقعة خلال الزيارة الرسمية لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى روسيا، في 17 يناير/ كانون الثاني الماضي".
البرلمان الإيراني يكشف سبب تأجيل الجولة الرابعة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا
الكرملين: مفاوضات واشنطن وطهران النووية قد تمنع حربا ساخنة في المنطقة
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала