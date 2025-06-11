https://sarabic.ae/20250611/إيران-لمجلس-حكام-الوكالة-الدولية-الذرية-أي-إجراء-ضدنا-سيواجه-برد-فعل-مناسب-في-اليوم-ذاته-1101541996.html

إيران لمجلس حكام الوكالة الدولية الذرية: أي إجراء ضدنا سيواجه برد فعل مناسب في اليوم ذاته

إيران لمجلس حكام الوكالة الدولية الذرية: أي إجراء ضدنا سيواجه برد فعل مناسب في اليوم ذاته

سبوتنيك عربي

وجّهت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، تحذيرًا شديد اللجهة إلى مجلس الحكام في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قبل اجتماعه في فيينا، بمشاركة ممثلين عن 35 دولة. 11.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-11T05:44+0000

2025-06-11T05:44+0000

2025-06-11T05:44+0000

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وقال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، إنه "في حال اتخذ مجلس الحكام في الوكالة الدولية إجراءات غير بناءة، سنقوم فورًا وفي اليوم ذاته بتنفيذ ردود فعل فنية وغير فنية متناسبة"، حسب وكالة "مهر" الإيرانية.وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية، أمس الثلاثاء، أن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية "سياسي وغير مبرر".وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، في تصريحات، إن "تقرير الوكالة الدولية بشأن أنشطة إيرانية النووية، متناقض ولا يتحدث عن انحراف برنامج إيران النووي"، مؤكدًا أن التقرير "محاولة للترويكا الأوروبية وأمريكا لتبرير نقل الملف النووي إلى مجلس الأمن".ولفت إلى أن "فرنسا ألغت اتصالا هاتفيا اليوم بين وزير خارجية إيران ونظرائه في الترويكا الأوروبية"، مؤكدًا أن "أي مقترح لا يضمن الحفاظ على دورة الوقود النووي في إيران ولايضمن رفع العقوبات لن يكون مقبولًا".وأكدت هيئة الطاقة الذرية في إيران، في وقت سابق، أن "إجراءات الغرب في مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية تهدف لتفعيل آلية الزناد وإعادة العقوبات".وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الجولة السادسة من المفاوضات مع إيران ستجرى يوم غد الخميس، فيما أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أن جولة المفاوضات ستقام يوم الأحد المقبل في العاصمة العمانية مسقط.وبدأت أولى جولات التفاوض بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، حول البرنامج النووي الإيراني، في 12 أبريل/ نيسان الماضي، في العاصمة العمانية مسقط.واستضافت السفارة العمانية في روما، جولة المفاوضات الثانية في 19 أبريل الماضي، ثم انعقدت الجولة الثالثة في مسقط مرة أخرى في 26 من الشهرذاته.وفي 23 مايو 2025، أعلن وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي، اختتام الجولة الـ5 من المفاوضات الإيرانية الأمريكية في روما، مشيرًا إلى أنه تم إحراز بعض التقدم لكنه لم يكن حاسما.وتصرّ الولايات المتحدة الأمريكية على التفاوض مع إيران للتخلي عن برنامجها النووي، بينما تؤكد طهران أنها لن تتخلى عن حقها في تخصيب اليورانيوم وامتلاك الطاقة النووية للأغراض السلمية، نافية أي نية لديها لامتلاك الأسلحة النووية.

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