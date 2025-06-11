الانقسام الليبي يزداد تعقيدا مع زيادة الاستقطاب والمواجهات في العاصمة طرابلس

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
08:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
نبض افريقيا
الصليب الأحمر يوقف عملياته بالنيجر بعد قرار حكومي بطرد المنظمة
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:03 GMT
26 د
من الملعب
رونالدو يقود البرتغال لتحقيق دوري الأمم الأوروبية على حساب إسبانيا
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
الغذاء بين المساعدات وإدارة الأزمات
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
ما مصير الجهاديين في المجتمعات العربية بعد انطلاق قطار التسويات ؟
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
تحالف دول الساحل يُطلق مناورات عسكرية كبرى في النيجر لمكافحة الإرهاب
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
16:49 GMT
11 د
بلا قيود
هل أصبحت الرياضة لعبة سياسية؟
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل يقدم الغرب تنازلات خلال المفاوضات النووية مع إيران؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
إعادة ربط الاقتصاد السوري بنظام سويفت.. هل ينهي عزلة دمشق؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
08:18 GMT
6 د
مساحة حرة
كيف تؤثر العقوبات الأمريكية ضد روسيا على الاقتصاد الأمريكي
08:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
08:53 GMT
7 د
من الملعب
رونالدو يقود البرتغال لتحقيق دوري الأمم الأوروبية على حساب إسبانيا
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
هل يقدم الغرب تنازلات خلال المفاوضات النووية مع إيران؟
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
كيف تؤثر العقوبات الأمريكية ضد روسيا على الاقتصاد الأمريكي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
11:03 GMT
30 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
مساحة حرة
إعادة ربط الاقتصاد السوري بنظام سويفت.. هل ينهي عزلة دمشق؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
12:33 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
16:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: إجراءات برلين بحق الصحفيين الروس سياسية وتضييق على حرية الصحافة
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الانقسام الليبي يزداد تعقيدا مع زيادة الاستقطاب والمواجهات في العاصمة طرابلس
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
راديو
يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" على أثير "راديو سبوتنيك" آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحالية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء سياسيين وعسكريين واقتصاديين واجتماعيين من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت.
https://sarabic.ae/20250611/الانقسام-الليبي-يزداد-تعقيدا-مع-زيادة-الاستقطاب-والمواجهات-في-العاصمة-طرابلس-1101563037.html
الانقسام الليبي يزداد تعقيدا مع زيادة الاستقطاب والمواجهات في العاصمة طرابلس
الانقسام الليبي يزداد تعقيدا مع زيادة الاستقطاب والمواجهات في العاصمة طرابلس
سبوتنيك عربي
تخطى الانقسام في ليبيا كل الحدود، حيث امتد ليقسم العاصمة طرابلس نفسها بين قوى متناحرة تسعى كل منها للسيطرة على الوضع، إذ انهارت الهدنة التي عقدت بين الجماعات... 11.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-11T12:52+0000
2025-06-11T12:52+0000
راديو
لقاء سبوتنيك
أخبار ليبيا اليوم
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/0b/1101562880_0:0:1244:700_1920x0_80_0_0_85910ae506e673f5c3eab4a5af569d01.png
الانقسام الليبي يزداد تعقيدا مع زيادة الاستقطاب والمواجهات في العاصمة طرابلس
سبوتنيك عربي
الانقسام الليبي يزداد تعقيدا مع زيادة الاستقطاب والمواجهات في العاصمة طرابلس
وتدور الاشتباكات بين جماعات الأمن العام التابعة إلى عبد الله الطرابلسي المعروف بـ"الفراولة" شقيق وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي، وبين جماعات الردع"، بقيادة عبد الرؤوف كاره، ذات التوجه الإسلامي.طرابلس أصبحت نموذجا واضحا للوضع في ليبيا ككل، حيث تشهد البلاد نزاعا وصراعا على السلطة منذ نحو عشر سنوات رغم تدخل الأمم المتحدة ومحاولات المساعدة للوصول إلى كتابة دستور جديد وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية وتنظيم المؤسسات الليبية.وأضاف الغويل أن هذه الحكومة منذ بداية عهدتها تتآكل بناء على سلوك لا يصل بليبيا إلى بر الأمان ولا يلبي الطموح الوطني في بناء البلد وإنقاذ ليبيا وشعبها ومواردها ومسيرتها، مؤكدا أنه اكتشف مبكرا أن هذه الحكومة مبنية منذ بداية عملها على نظام الصفقات ومبنية على نظام رهن البلد للخارج ومبنية على نظام "اللا عهد واللا قانون" وعدم لم الشمل، وهذا لا ينسجم مع قيم وكرامة الليبيين.وتابع: "إنها يمكن أن تستفيد من دور الإمارات كما أن الدور التركي يعتبر رقم صعب في المعادلة الليبية"، مؤكداً "أن ليبيا لا يمكن أن تستقر إلا إذا تم توافق بين مصر وتركيا في هذا الملف لأنهما الدولتان الرعايتين للملف الليبي، بالتالي تكامل الدور المصري التركي سينعكس على ليبيا بالإيجاب".وأوضح: "أما بالنسبة للدور الروسي فهو رمانة الميزان ليس في ليبيا فقط بل على مستوى العالم وبالرغم من الهجوم الذي تتعرض له روسيا إلا أنها دولة عظمى ذات سياسة وازنة ويشهد تاريخها أنها لم تكن يوماً دولة استعمارية أو مهيمنة".وأشار إلى أنه بمجرد إنتاج حكومة حقيقية تجمع كامل أطياف ليبيا وتدار بعقلية مهنية تعمل على تأهيل المجتمع أولاً من ناحية العدالة حتى يطمئن الشعب الليبي ثم تنطلق لآليات التنفيذ وتدعم إجراء تنفيذ المشروع الوطني وفق قوانين (6 + 6) ووفق قوانين اللجنة الاستشارية وفق الشرعية الموجودة، من الممكن أن تنتج حالة استقرار وتخلق بيئة جاهزة لإجراء انتخابات.وبالنسبة لوكالة "سبوتنيك"، قال الغويل إن "الوكالة فاعلة وحاضرة دائماً، وتعتبر من الوكالات القريبة لقلبي لأنها حاضرة ووازنة وخاصة مكتب القاهرة دائماً نشط ويتحدثون بصيغة تعطي الضيف أريحية تامة للحديث وملتزمين تماماً بأخلاقيات الإعلام".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/0b/1101562880_136:0:1069:700_1920x0_80_0_0_c8139486db7edabacfb465aed16623a9.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
لقاء سبوتنيك, أخبار ليبيا اليوم, روسيا, аудио
لقاء سبوتنيك, أخبار ليبيا اليوم, روسيا, аудио

الانقسام الليبي يزداد تعقيدا مع زيادة الاستقطاب والمواجهات في العاصمة طرابلس

12:52 GMT 11.06.2025
راديو
الانقسام الليبي يزداد تعقيدا مع زيادة الاستقطاب والمواجهات في العاصمة طرابلس
تابعنا عبر
تخطى الانقسام في ليبيا كل الحدود، حيث امتد ليقسم العاصمة طرابلس نفسها بين قوى متناحرة تسعى كل منها للسيطرة على الوضع، إذ انهارت الهدنة التي عقدت بين الجماعات المسلحة وتجددت الاشتباكات في مناطق عدة في طرابلس قبل أن يعود الهدوء الحذر من جديد.
وتدور الاشتباكات بين جماعات الأمن العام التابعة إلى عبد الله الطرابلسي المعروف بـ"الفراولة" شقيق وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي، وبين جماعات الردع"، بقيادة عبد الرؤوف كاره، ذات التوجه الإسلامي.
طرابلس أصبحت نموذجا واضحا للوضع في ليبيا ككل، حيث تشهد البلاد نزاعا وصراعا على السلطة منذ نحو عشر سنوات رغم تدخل الأمم المتحدة ومحاولات المساعدة للوصول إلى كتابة دستور جديد وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية وتنظيم المؤسسات الليبية.

في حديثه للقاء "سبوتنيك"، قال دكتور سلامة الغويل، وزير الاقتصاد الليبي السابق والمرشح لرئاسة حكومة وحدة وطنية، إنه ترك حكومة الوحدة لعدم تلبية التطلعات، وأنه الآن في مكان أقرب له وطنيا وأخلاقيا، موضحًا "أن المكان الذي يتحدث عنه هو لم شمل شتات الوطن، فهو لا يجد نفسه في مكان لا تقاس فيه الأمور بأخلاق وسلوكيات المواطن الصالح والمسؤول الذي يتحمل مسؤوليته في إدارة شؤون البلد".

وأضاف الغويل أن هذه الحكومة منذ بداية عهدتها تتآكل بناء على سلوك لا يصل بليبيا إلى بر الأمان ولا يلبي الطموح الوطني في بناء البلد وإنقاذ ليبيا وشعبها ومواردها ومسيرتها، مؤكدا أنه اكتشف مبكرا أن هذه الحكومة مبنية منذ بداية عملها على نظام الصفقات ومبنية على نظام رهن البلد للخارج ومبنية على نظام "اللا عهد واللا قانون" وعدم لم الشمل، وهذا لا ينسجم مع قيم وكرامة الليبيين.

وبالحديث عن الدور الخليجي في الأزمة الليبية، قال الدكتور سلامة الغويل "إن الدور الخليجي كبير ومؤثر في منطقة الشرق الأوسط وتحديداً الإمارات لا يمكن أن نغفل دورها فهى دولة فاعلة ومؤثرة في الملف الليبي ولديها وجهة نظر إذا وُجدت قيادة حقيقية صادقة في ليبيا".

وتابع: "إنها يمكن أن تستفيد من دور الإمارات كما أن الدور التركي يعتبر رقم صعب في المعادلة الليبية"، مؤكداً "أن ليبيا لا يمكن أن تستقر إلا إذا تم توافق بين مصر وتركيا في هذا الملف لأنهما الدولتان الرعايتين للملف الليبي، بالتالي تكامل الدور المصري التركي سينعكس على ليبيا بالإيجاب".
وأوضح: "أما بالنسبة للدور الروسي فهو رمانة الميزان ليس في ليبيا فقط بل على مستوى العالم وبالرغم من الهجوم الذي تتعرض له روسيا إلا أنها دولة عظمى ذات سياسة وازنة ويشهد تاريخها أنها لم تكن يوماً دولة استعمارية أو مهيمنة".

وقال الغويل إن مصر لها دور كبير جداً في الملف الليبي ولاعب رئيسي في لم شمل الليبيين وتوحيد الفرقاء وسيتحقق ذلك عن قريب.

وأشار إلى أنه بمجرد إنتاج حكومة حقيقية تجمع كامل أطياف ليبيا وتدار بعقلية مهنية تعمل على تأهيل المجتمع أولاً من ناحية العدالة حتى يطمئن الشعب الليبي ثم تنطلق لآليات التنفيذ وتدعم إجراء تنفيذ المشروع الوطني وفق قوانين (6 + 6) ووفق قوانين اللجنة الاستشارية وفق الشرعية الموجودة، من الممكن أن تنتج حالة استقرار وتخلق بيئة جاهزة لإجراء انتخابات.
وبالنسبة لوكالة "سبوتنيك"، قال الغويل إن "الوكالة فاعلة وحاضرة دائماً، وتعتبر من الوكالات القريبة لقلبي لأنها حاضرة ووازنة وخاصة مكتب القاهرة دائماً نشط ويتحدثون بصيغة تعطي الضيف أريحية تامة للحديث وملتزمين تماماً بأخلاقيات الإعلام".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала