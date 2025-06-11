https://sarabic.ae/20250611/الانقسام-الليبي-يزداد-تعقيدا-مع-زيادة-الاستقطاب-والمواجهات-في-العاصمة-طرابلس-1101563037.html

الانقسام الليبي يزداد تعقيدا مع زيادة الاستقطاب والمواجهات في العاصمة طرابلس

الانقسام الليبي يزداد تعقيدا مع زيادة الاستقطاب والمواجهات في العاصمة طرابلس

سبوتنيك عربي

تخطى الانقسام في ليبيا كل الحدود، حيث امتد ليقسم العاصمة طرابلس نفسها بين قوى متناحرة تسعى كل منها للسيطرة على الوضع، إذ انهارت الهدنة التي عقدت بين الجماعات... 11.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-11T12:52+0000

2025-06-11T12:52+0000

2025-06-11T12:52+0000

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الانقسام الليبي يزداد تعقيدا مع زيادة الاستقطاب والمواجهات في العاصمة طرابلس سبوتنيك عربي الانقسام الليبي يزداد تعقيدا مع زيادة الاستقطاب والمواجهات في العاصمة طرابلس

وتدور الاشتباكات بين جماعات الأمن العام التابعة إلى عبد الله الطرابلسي المعروف بـ"الفراولة" شقيق وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي، وبين جماعات الردع"، بقيادة عبد الرؤوف كاره، ذات التوجه الإسلامي.طرابلس أصبحت نموذجا واضحا للوضع في ليبيا ككل، حيث تشهد البلاد نزاعا وصراعا على السلطة منذ نحو عشر سنوات رغم تدخل الأمم المتحدة ومحاولات المساعدة للوصول إلى كتابة دستور جديد وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية وتنظيم المؤسسات الليبية.وأضاف الغويل أن هذه الحكومة منذ بداية عهدتها تتآكل بناء على سلوك لا يصل بليبيا إلى بر الأمان ولا يلبي الطموح الوطني في بناء البلد وإنقاذ ليبيا وشعبها ومواردها ومسيرتها، مؤكدا أنه اكتشف مبكرا أن هذه الحكومة مبنية منذ بداية عملها على نظام الصفقات ومبنية على نظام رهن البلد للخارج ومبنية على نظام "اللا عهد واللا قانون" وعدم لم الشمل، وهذا لا ينسجم مع قيم وكرامة الليبيين.وتابع: "إنها يمكن أن تستفيد من دور الإمارات كما أن الدور التركي يعتبر رقم صعب في المعادلة الليبية"، مؤكداً "أن ليبيا لا يمكن أن تستقر إلا إذا تم توافق بين مصر وتركيا في هذا الملف لأنهما الدولتان الرعايتين للملف الليبي، بالتالي تكامل الدور المصري التركي سينعكس على ليبيا بالإيجاب".وأوضح: "أما بالنسبة للدور الروسي فهو رمانة الميزان ليس في ليبيا فقط بل على مستوى العالم وبالرغم من الهجوم الذي تتعرض له روسيا إلا أنها دولة عظمى ذات سياسة وازنة ويشهد تاريخها أنها لم تكن يوماً دولة استعمارية أو مهيمنة".وأشار إلى أنه بمجرد إنتاج حكومة حقيقية تجمع كامل أطياف ليبيا وتدار بعقلية مهنية تعمل على تأهيل المجتمع أولاً من ناحية العدالة حتى يطمئن الشعب الليبي ثم تنطلق لآليات التنفيذ وتدعم إجراء تنفيذ المشروع الوطني وفق قوانين (6 + 6) ووفق قوانين اللجنة الاستشارية وفق الشرعية الموجودة، من الممكن أن تنتج حالة استقرار وتخلق بيئة جاهزة لإجراء انتخابات.وبالنسبة لوكالة "سبوتنيك"، قال الغويل إن "الوكالة فاعلة وحاضرة دائماً، وتعتبر من الوكالات القريبة لقلبي لأنها حاضرة ووازنة وخاصة مكتب القاهرة دائماً نشط ويتحدثون بصيغة تعطي الضيف أريحية تامة للحديث وملتزمين تماماً بأخلاقيات الإعلام".

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لقاء سبوتنيك, أخبار ليبيا اليوم, روسيا, аудио