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بوتين: حرية الوصول إلى المعرفة والتكنولوجيا من أهم عوامل بناء عالم عادل متعدد الأقطاب
بوتين: حرية الوصول إلى المعرفة والتكنولوجيا من أهم عوامل بناء عالم عادل متعدد الأقطاب
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن حرية الوصول إلى المعرفة والتكنولوجيا من أهم العوامل في تشكيل عالم عادل متعدد الأقطاب. 11.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-11T08:08+0000
2025-06-11T08:43+0000
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وقال بوتين أمام المشاركين في المنتدى الدولي الثالث لوزراء التعليم "صياغة المستقبل": "أرحب بزملائنا وشركائنا من رابطة الدول المستقلة، ودول منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وأفريقيا، والشرق الأوسط، وأمريكا اللاتينية، وجميع المشاركين في المنتدى الدولي الثالث لوزراء التعليم في قازان".وأضاف: "نحن مستعدون لتبادل خبراتنا المتراكمة وإجراء حوار مفتوح. نحن مقتنعون بأن الوصول الحر والمتكافئ إلى المعرفة والتقنيات والإنجازات العلمية هو أحد العوامل الرئيسية للتنمية المستدامة وتشكيل عالم متعدد الأقطاب أكثر عدلاً وأماناً“.وأكد الرئيس أن روسيا تتطلع إلى تعاون متبادل المنفعة مع دول الشرق والجنوب في مجال التعليم.وقال: "علينا معًا البحث عن حلول للتحديات المعقدة والكبيرة التي تواجهها جميع أنظمة التعليم الوطنية، مع مراعاة الاتجاهات العالمية، بما في ذلك الانتشار السريع والواسع النطاق للتقنيات الرقمية ونماذج الذكاء الاصطناعي. فهي تحدث بالفعل تغييرًا جذريًا في العملية التعليمية، وتسرّع من تحول سوق العمل، وتسهم في ظهور مهن جديدة".وأشار بوتين إلى أنه "بالطبع، علينا أن ننشئ مدارس وكليات وجامعات فعّالة لحل مشاكل التنمية الحالية والمستقبلية في بلداننا. وفي الوقت نفسه، من المهم أن يُسهم التعليم في الحفاظ على الهوية الوطنية ودعم تنوع الثقافات والتقاليد".ووفقا لبوتين، فإن هذا النهج هو أساس نظام التعليم الروسي. وشدد على أن "كل ما نقوم به يخضع لأهم مهمة: مساعدة كل طفل ومراهق على اكتشاف قدراته وتحقيق إمكاناته".وأرسل الرئيس الروسي تحياته للمشاركين في المنتدى الدولي الثالث لوزراء التعليم "تشكيل المستقبل" الذي ينعقد في قازان. ويشارك في المنتدى ممثلون من رابطة الدول المستقلة، وآسيا والمحيط الهادئ، وأفريقيا، والشرق الأوسط، وأمريكا اللاتينية.بوتين: روسيا مستعدة للمساعدة في مواجهة التهديدات البيولوجية لأي منطقة من العالمبوتين: روسيا ودول "بريكس" تواصل بناء نظام دولي متوازن ومتكافئ
https://sarabic.ae/20250610/خبير-بوتين-يكرس-ثقافة-السلام-والحوار-من-خلال-التمسك-بالقيم-الإنسانية-1101533632.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

بوتين: حرية الوصول إلى المعرفة والتكنولوجيا من أهم عوامل بناء عالم عادل متعدد الأقطاب

08:08 GMT 11.06.2025 (تم التحديث: 08:43 GMT 11.06.2025)
© Sputnik . Sergey Guneev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال رسالة إلى الجمعية الفيدرالية الروسية
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال رسالة إلى الجمعية الفيدرالية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2025
© Sputnik . Sergey Guneev
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تابعنا عبر
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن حرية الوصول إلى المعرفة والتكنولوجيا من أهم العوامل في تشكيل عالم عادل متعدد الأقطاب.
وقال بوتين أمام المشاركين في المنتدى الدولي الثالث لوزراء التعليم "صياغة المستقبل": "أرحب بزملائنا وشركائنا من رابطة الدول المستقلة، ودول منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وأفريقيا، والشرق الأوسط، وأمريكا اللاتينية، وجميع المشاركين في المنتدى الدولي الثالث لوزراء التعليم في قازان".

وتابع: "يجمعنا أنا وأنتم تطلّع مشترك لضمان إمكانية الوصول إلى التعليم العصري واللائق. وهذا شرط رئيسي وأساسي لتحقيق العدالة الاجتماعية، والحد من الفقر وعدم المساواة، ونمو الدخل، ونوعية الحياة لمواطني بلداننا".

وأضاف: "نحن مستعدون لتبادل خبراتنا المتراكمة وإجراء حوار مفتوح. نحن مقتنعون بأن الوصول الحر والمتكافئ إلى المعرفة والتقنيات والإنجازات العلمية هو أحد العوامل الرئيسية للتنمية المستدامة وتشكيل عالم متعدد الأقطاب أكثر عدلاً وأماناً“.
وأكد الرئيس أن روسيا تتطلع إلى تعاون متبادل المنفعة مع دول الشرق والجنوب في مجال التعليم.

وأردف بوتين: "ندعم رغبة دول الشرق والجنوب في العالم في المشاركة في المشاريع التعليمية المشتركة والاعتماد على التعاون ذي المنفعة المتبادلة".

وقال: "علينا معًا البحث عن حلول للتحديات المعقدة والكبيرة التي تواجهها جميع أنظمة التعليم الوطنية، مع مراعاة الاتجاهات العالمية، بما في ذلك الانتشار السريع والواسع النطاق للتقنيات الرقمية ونماذج الذكاء الاصطناعي. فهي تحدث بالفعل تغييرًا جذريًا في العملية التعليمية، وتسرّع من تحول سوق العمل، وتسهم في ظهور مهن جديدة".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2025
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وأشار بوتين إلى أنه "بالطبع، علينا أن ننشئ مدارس وكليات وجامعات فعّالة لحل مشاكل التنمية الحالية والمستقبلية في بلداننا. وفي الوقت نفسه، من المهم أن يُسهم التعليم في الحفاظ على الهوية الوطنية ودعم تنوع الثقافات والتقاليد".

ووفقا له، فإن "المدرسة بالمعنى الواسع لا ينبغي أن تقدم فقط المعرفة والكفاءات الأكثر تقدما، بل ينبغي أيضا أن تثقف وتربي وتساعد الشاب على اكتساب أساس متين من القيم في الحياة ويصبح فردا متناغما".

ووفقا لبوتين، فإن هذا النهج هو أساس نظام التعليم الروسي. وشدد على أن "كل ما نقوم به يخضع لأهم مهمة: مساعدة كل طفل ومراهق على اكتشاف قدراته وتحقيق إمكاناته".
وأرسل الرئيس الروسي تحياته للمشاركين في المنتدى الدولي الثالث لوزراء التعليم "تشكيل المستقبل" الذي ينعقد في قازان. ويشارك في المنتدى ممثلون من رابطة الدول المستقلة، وآسيا والمحيط الهادئ، وأفريقيا، والشرق الأوسط، وأمريكا اللاتينية.
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بوتين: روسيا ودول "بريكس" تواصل بناء نظام دولي متوازن ومتكافئ
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