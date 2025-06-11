ترامب: عائلات الدبلوماسيين الأمريكيين غادرت الشرق الأوسط بسبب "خطر محتمل"

عربي
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتقال عناصر من "حماس" في سوريا
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
08:18 GMT
6 د
مساحة حرة
كيف تؤثر العقوبات الأمريكية ضد روسيا على الاقتصاد الأمريكي
08:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
08:53 GMT
7 د
من الملعب
رونالدو يقود البرتغال لتحقيق دوري الأمم الأوروبية على حساب إسبانيا
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
هل يقدم الغرب تنازلات خلال المفاوضات النووية مع إيران؟
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
كيف تؤثر العقوبات الأمريكية ضد روسيا على الاقتصاد الأمريكي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
11:03 GMT
30 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
مساحة حرة
إعادة ربط الاقتصاد السوري بنظام سويفت.. هل ينهي عزلة دمشق؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
12:33 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
16:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: إجراءات برلين بحق الصحفيين الروس سياسية وتضييق على حرية الصحافة
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الانقسام الليبي يزداد تعقيدا مع زيادة الاستقطاب والمواجهات في العاصمة طرابلس
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
146 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
09:03 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
09:19 GMT
11 د
مرايا العلوم
الكون المريب وآذان الفيلة والتنفس من خياشيم المؤخرة
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
10:29 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
10:52 GMT
8 د
نبض افريقيا
الصحة العالمية تعلن استمرار جدري القرود كحالة طوارئ صحية عامة مع زيادة الإصابات في غرب أفريقيا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الانقسام الليبي يزداد تعقيدا مع زيادة الاستقطاب والمواجهات في العاصمة طرابلس
16:03 GMT
56 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250611/ترامب-عائلات-الدبلوماسيين-الأمريكيين-غادروا-الشرق-الأوسط-بسبب-خطر-محتمل-1101578844.html
ترامب: عائلات الدبلوماسيين الأمريكيين غادرت الشرق الأوسط بسبب "خطر محتمل"
ترامب: عائلات الدبلوماسيين الأمريكيين غادرت الشرق الأوسط بسبب "خطر محتمل"
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن عائلات الدبلوماسيين الأمريكيين غادرت الشرق الأوسط، بسبب "خطر محتمل"، وذلك على خلفية التوترات المتصاعدة في... 11.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-11T23:48+0000
2025-06-12T05:05+0000
ترامب
إيران
أخبار إيران
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/03/1099194895_0:11:1668:949_1920x0_80_0_0_7dbf4faf2e537f77854ce67b47c685b6.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وقال ترامب في تصريحات نقلتها شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، ردًا على سؤال بشأن مغادرة عائلات الدبلوماسيين الأمريكيين على خلفية التصعيد مع إيران: "يتم إخراجهم الآن، لأن المكان قد يصبح خطيرًا، وسنرى ما سيحدث، وقمنا بتنبيههم للخروج".ومساء أمس الأربعاء، قال مسؤول أمريكي، في تصريح لوكالة "سبوتنيك":وأضاف أن "القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، تراقب التوتر المتصاعد في الشرق الأوسط، وتنسق مع وزارة الخارجية الأمريكية وحلفاء الولايات المتحدة لتقديم الدعم لأي بعثة أمريكية في أنحاء العالم".وفي وقت سابق من يوم أمس الأربعاء، أفادت وكالة "رويترز"، نقلًا عن مصادر أمريكية وعراقية، بأن الولايات المتحدة تستعد لإخلاء سفارتها في العراق، بسبب "تزايد المخاطر الأمنية في المنطقة"، كما تستعد لإجلاء عائلات العسكريين الأمريكيين في البحرين.وجدد المصدر التأكيد على أن كل المؤشرات تدعم استتباب الأمن الداخلي والاستقرار في البلاد.من جانبه، أكد وزير الدفاع الإيراني عزيز نصير زاده، في تصريحات للتلفزيون الرسمي، أنه "في حال وقوع اشتباك يتوجب على الولايات المتحدة مغادرة المنطقة، لأن جميع قواعدها ستكون في مرمى النيران الإيرانية".ويشهد التوتر بين طهران والغرب بشأن مستقبل الاتفاق النووي، تصاعدًا في وقت يتواصل فيه الجمود في المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، عبر وساطة سلطنة عمان.وتعد قضية تخصيب اليورانيوم من أبرز نقاط الخلاف بين إيران والولايات المتحدة، إذ ترفض طهران التخلي عن هذا "الحق" وتؤكد أنه لأغراض سلمية، في حين ترى واشنطن والدول الغربية أن استمرار التخصيب يمثل مسارًا محتملًا نحو تطوير أسلحة نووية، وهو ما تنفيه إيران باستمرار.وعقدت في العاصمة الإيطالية روما، في 23 مايو/ ايار الماضي، الجولة الخامسة من المحادثات الإيرانية الأمريكية حول البرنامج النووي الإيراني برعاية سلطنة عمانويذكر أنه في عام 2015، توصلت بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا إلى اتفاق مع إيران، بشأن برنامجها النووي، الذي ينص على تخفيف العقوبات عنها مقابل فرض قيود على البرنامج النووي.ولاحقا انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السابقة، من الاتفاق النووي في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات على طهران.وردت إيران على ذلك بإعلان خفض تدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاق، متخلية على وجه الخصوص عن القيود المفروضة على الأبحاث النووية ومستوى تخصيب اليورانيوم.ومع عودة ترامب إلى البيت الأبيض، في يناير/ كانون الثاني 2025، أعادت واشنطن تفعيل سياسة "الضغوط القصوى" على إيران، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم.
https://sarabic.ae/20250611/إيران-ترد-على-تهديد-الدول-الأوروبية-بتفعيل-آلية-الزناد-1101571621.html
https://sarabic.ae/20250611/ترامب-ثقتي-بشأن-التوصل-إلى-اتفاق-نووي-مع-إيران-تقلصت-1101558076.html
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/03/1099194895_136:0:1619:1112_1920x0_80_0_0_e61f355eee4b0c250cb52996afed9e0a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ترامب, إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل
ترامب, إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل

ترامب: عائلات الدبلوماسيين الأمريكيين غادرت الشرق الأوسط بسبب "خطر محتمل"

23:48 GMT 11.06.2025 (تم التحديث: 05:05 GMT 12.06.2025)
© AP Photo / Mark Schiefelbeinالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
تابعنا عبر
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن عائلات الدبلوماسيين الأمريكيين غادرت الشرق الأوسط، بسبب "خطر محتمل"، وذلك على خلفية التوترات المتصاعدة في المنطقة.
القاهرة - سبوتنيك. وقال ترامب في تصريحات نقلتها شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، ردًا على سؤال بشأن مغادرة عائلات الدبلوماسيين الأمريكيين على خلفية التصعيد مع إيران: "يتم إخراجهم الآن، لأن المكان قد يصبح خطيرًا، وسنرى ما سيحدث، وقمنا بتنبيههم للخروج".
وأضاف ترامب في معرض حديثه عن إيران: "لا يمكنهم امتلاك سلاح نووي، الأمر بسيط للغاية. لا يمكنهم امتلاك سلاح نووي ولن نسمح لهم بذلك".
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي خلال زيارته إلى محطة زابوروجيه للطاقة النووية. أوكرانيا، 1 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2025
إيران ترد على تهديد الدول الأوروبية بتفعيل "آلية الزناد"
أمس, 16:36 GMT
ومساء أمس الأربعاء، قال مسؤول أمريكي، في تصريح لوكالة "سبوتنيك":

وزير الدفاع بيت هيغسيث، منح إذنًا بالمغادرة الطوعية لعائلات العسكريين من مواقع في نطاق مسؤولية القيادة المركزية.

وأضاف أن "القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، تراقب التوتر المتصاعد في الشرق الأوسط، وتنسق مع وزارة الخارجية الأمريكية وحلفاء الولايات المتحدة لتقديم الدعم لأي بعثة أمريكية في أنحاء العالم".
وفي وقت سابق من يوم أمس الأربعاء، أفادت وكالة "رويترز"، نقلًا عن مصادر أمريكية وعراقية، بأن الولايات المتحدة تستعد لإخلاء سفارتها في العراق، بسبب "تزايد المخاطر الأمنية في المنطقة"، كما تستعد لإجلاء عائلات العسكريين الأمريكيين في البحرين.

من جانب آخر، قال مصدر حكومي عراقي لوكالة الأنباء العراقية "واع"، إنه "لم يسجل لدى الجانب العراقي أي مؤشر أمني يستدعي الإخلاء"، مشيرًا إلى أن "خطوات إخلاء بعض الموظفين الأمريكيين تشمل عددًا من بلدان الشرق الأوسط ولا تقتصر على العراق فقط".

وجدد المصدر التأكيد على أن كل المؤشرات تدعم استتباب الأمن الداخلي والاستقرار في البلاد.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2025
ترامب: ثقتي بشأن التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران تقلصت
أمس, 11:11 GMT
من جانبه، أكد وزير الدفاع الإيراني عزيز نصير زاده، في تصريحات للتلفزيون الرسمي، أنه "في حال وقوع اشتباك يتوجب على الولايات المتحدة مغادرة المنطقة، لأن جميع قواعدها ستكون في مرمى النيران الإيرانية".
وأضاف أنه "في حال لم تصل المفاوضات النووية غير المباشرة مع الولايات المتحدة، إلى نتيجة وحاول البعض فرض مواجهة ضدنا، فإن خسائر الطرف الآخر ستكون أكبر من خسائرنا بالتأكيد".
ويشهد التوتر بين طهران والغرب بشأن مستقبل الاتفاق النووي، تصاعدًا في وقت يتواصل فيه الجمود في المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، عبر وساطة سلطنة عمان.
وتعد قضية تخصيب اليورانيوم من أبرز نقاط الخلاف بين إيران والولايات المتحدة، إذ ترفض طهران التخلي عن هذا "الحق" وتؤكد أنه لأغراض سلمية، في حين ترى واشنطن والدول الغربية أن استمرار التخصيب يمثل مسارًا محتملًا نحو تطوير أسلحة نووية، وهو ما تنفيه إيران باستمرار.
وعقدت في العاصمة الإيطالية روما، في 23 مايو/ ايار الماضي، الجولة الخامسة من المحادثات الإيرانية الأمريكية حول البرنامج النووي الإيراني برعاية سلطنة عمان

وبدأت جولات التفاوض بين إيران والولايات المتحدة حول البرنامج النووي الإيراني، في 12 أبريل/ نيسان الماضي، برعاية سلطنة عمان، والتي اعتبرت التواصل الأرفع مستوى بين البلدين منذ الاتفاق الدولي المبرم مع طهران في العام 2015، حول برنامجها النووي والذي انسحبت منه الولايات المتحدة في عام 2018.

ويذكر أنه في عام 2015، توصلت بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا إلى اتفاق مع إيران، بشأن برنامجها النووي، الذي ينص على تخفيف العقوبات عنها مقابل فرض قيود على البرنامج النووي.
ولاحقا انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السابقة، من الاتفاق النووي في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات على طهران.
وردت إيران على ذلك بإعلان خفض تدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاق، متخلية على وجه الخصوص عن القيود المفروضة على الأبحاث النووية ومستوى تخصيب اليورانيوم.
ومع عودة ترامب إلى البيت الأبيض، في يناير/ كانون الثاني 2025، أعادت واشنطن تفعيل سياسة "الضغوط القصوى" على إيران، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала