https://sarabic.ae/20250611/ترامب-عائلات-الدبلوماسيين-الأمريكيين-غادروا-الشرق-الأوسط-بسبب-خطر-محتمل-1101578844.html

ترامب: عائلات الدبلوماسيين الأمريكيين غادرت الشرق الأوسط بسبب "خطر محتمل"

ترامب: عائلات الدبلوماسيين الأمريكيين غادرت الشرق الأوسط بسبب "خطر محتمل"

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن عائلات الدبلوماسيين الأمريكيين غادرت الشرق الأوسط، بسبب "خطر محتمل"، وذلك على خلفية التوترات المتصاعدة في... 11.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-11T23:48+0000

2025-06-11T23:48+0000

2025-06-12T05:05+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وقال ترامب في تصريحات نقلتها شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، ردًا على سؤال بشأن مغادرة عائلات الدبلوماسيين الأمريكيين على خلفية التصعيد مع إيران: "يتم إخراجهم الآن، لأن المكان قد يصبح خطيرًا، وسنرى ما سيحدث، وقمنا بتنبيههم للخروج".ومساء أمس الأربعاء، قال مسؤول أمريكي، في تصريح لوكالة "سبوتنيك":وأضاف أن "القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، تراقب التوتر المتصاعد في الشرق الأوسط، وتنسق مع وزارة الخارجية الأمريكية وحلفاء الولايات المتحدة لتقديم الدعم لأي بعثة أمريكية في أنحاء العالم".وفي وقت سابق من يوم أمس الأربعاء، أفادت وكالة "رويترز"، نقلًا عن مصادر أمريكية وعراقية، بأن الولايات المتحدة تستعد لإخلاء سفارتها في العراق، بسبب "تزايد المخاطر الأمنية في المنطقة"، كما تستعد لإجلاء عائلات العسكريين الأمريكيين في البحرين.وجدد المصدر التأكيد على أن كل المؤشرات تدعم استتباب الأمن الداخلي والاستقرار في البلاد.من جانبه، أكد وزير الدفاع الإيراني عزيز نصير زاده، في تصريحات للتلفزيون الرسمي، أنه "في حال وقوع اشتباك يتوجب على الولايات المتحدة مغادرة المنطقة، لأن جميع قواعدها ستكون في مرمى النيران الإيرانية".ويشهد التوتر بين طهران والغرب بشأن مستقبل الاتفاق النووي، تصاعدًا في وقت يتواصل فيه الجمود في المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، عبر وساطة سلطنة عمان.وتعد قضية تخصيب اليورانيوم من أبرز نقاط الخلاف بين إيران والولايات المتحدة، إذ ترفض طهران التخلي عن هذا "الحق" وتؤكد أنه لأغراض سلمية، في حين ترى واشنطن والدول الغربية أن استمرار التخصيب يمثل مسارًا محتملًا نحو تطوير أسلحة نووية، وهو ما تنفيه إيران باستمرار.وعقدت في العاصمة الإيطالية روما، في 23 مايو/ ايار الماضي، الجولة الخامسة من المحادثات الإيرانية الأمريكية حول البرنامج النووي الإيراني برعاية سلطنة عمانويذكر أنه في عام 2015، توصلت بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا إلى اتفاق مع إيران، بشأن برنامجها النووي، الذي ينص على تخفيف العقوبات عنها مقابل فرض قيود على البرنامج النووي.ولاحقا انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السابقة، من الاتفاق النووي في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات على طهران.وردت إيران على ذلك بإعلان خفض تدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاق، متخلية على وجه الخصوص عن القيود المفروضة على الأبحاث النووية ومستوى تخصيب اليورانيوم.ومع عودة ترامب إلى البيت الأبيض، في يناير/ كانون الثاني 2025، أعادت واشنطن تفعيل سياسة "الضغوط القصوى" على إيران، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم.

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