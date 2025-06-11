https://sarabic.ae/20250611/ترامب-ثقتي-بشأن-التوصل-إلى-اتفاق-نووي-مع-إيران-تقلصت-1101558076.html
ترامب: ثقتي بشأن التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران تقلصت
ترامب: ثقتي بشأن التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران تقلصت
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أنه "لا يريد الحرب مع إيران". 11.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-11T11:11+0000
2025-06-11T11:11+0000
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وفي مقابلة مع "نيويورك بوست"، قال ترامب إن "ثقته تقلصت في إبرام اتفاق مع إيران، بشأن برنامجها النووي"، مؤكدًا أن بلاده مصممة على "عدم السماح لطهران بامتلاك سلاح نووي".وأعرب الرئيس الأمريكي عن أمله في حدوث ذلك من دون حروب، قائلًا إن "إيران ليس لديها الحماس ذاته للتوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي".وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في وقت سابق من اليوم، عن تحديد موعد ومكان الجولة المقبلة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة.ويأتي إعلان الخارجية الإيرانية، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الجولة السادسة ستجرى يوم غد الخميس، ما يعني أن هناك تضاربا في موعد الجولة نفسها.فيما أشار بقائي إلى أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، سيسافر إلى النرويج، الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع، للمشاركة في الدورة 22 لمنتدى أوسلو.ولم يقدم بقائي تفاصيل إضافية بشأن جدول الأعمال أو مستوى التمثيل الأمريكي أو الإيراني.واستضافت السفارة العمانية في روما جولة المفاوضات الثانية في 19 أبريل الماضي، ثم انعقدت الجولة الثالثة في مسقط مرة أخرى في 26 من الشهر ذاته.وفي 11 مايو الماضي، انقعدت في العاصمة العمانية مسقط، الجولة الرابعة من المفاوضات وأعربت كل من الولايات المتحدة وإيران عن تفاؤلها بشأن المحادثات النووية.وتصرّ الولايات المتحدة الأمريكية على التفاوض مع إيران للتخلي عن برنامجها النووي، بينما تؤكد طهران أنها لن تتخلى عن حقها في تخصيب اليورانيوم وامتلاك الطاقة النووية للأغراض السلمية، نافية أي نية لديها لامتلاك الأسلحة النووية.
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الاتفاق النووي الإيراني, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الاتفاق النووي الإيراني, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
ترامب: ثقتي بشأن التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران تقلصت
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أنه "لا يريد الحرب مع إيران".
وفي مقابلة مع "نيويورك بوست"، قال ترامب إن "ثقته تقلصت في إبرام اتفاق مع إيران، بشأن برنامجها النووي"، مؤكدًا أن بلاده مصممة على "عدم السماح لطهران بامتلاك سلاح نووي".
وأعرب الرئيس الأمريكي عن أمله في حدوث ذلك من دون حروب، قائلًا إن "إيران ليس لديها الحماس ذاته للتوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي".
وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في وقت سابق من اليوم، عن تحديد موعد ومكان الجولة المقبلة
من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة.
ونقلت وكالة "إرنا"، عن إسماعيل بقائي، أن "الجولة المقبلة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، ستقام يوم الأحد المقبل، في العاصمة العمانية مسقط".
ويأتي إعلان الخارجية الإيرانية، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الجولة السادسة
ستجرى يوم غد الخميس، ما يعني أن هناك تضاربا في موعد الجولة نفسها.
فيما أشار بقائي إلى أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، سيسافر إلى النرويج، الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع، للمشاركة في الدورة 22 لمنتدى أوسلو.
ولم يقدم بقائي تفاصيل إضافية بشأن جدول الأعمال أو مستوى التمثيل الأمريكي أو الإيراني.
وبدأت أولى جولات التفاوض بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، حول البرنامج النووي الإيراني، في 12 أبريل/ نيسان الماضي، في العاصمة العمانية مسقط.
واستضافت السفارة العمانية في روما جولة المفاوضات الثانية في 19 أبريل الماضي، ثم انعقدت الجولة الثالثة في مسقط مرة أخرى في 26 من الشهر ذاته.
وفي 11 مايو الماضي، انقعدت في العاصمة العمانية مسقط، الجولة الرابعة من المفاوضات وأعربت كل من الولايات المتحدة وإيران عن تفاؤلها بشأن المحادثات النووية.
وفي 23 مايو 2025، أعلن وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي، اختتام الجولة الـ5 من المفاوضات الإيرانية الأمريكية في روما، مشيرًا إلى أنه تم إحراز بعض التقدم لكنه لم يكن حاسما.
وتصرّ الولايات المتحدة الأمريكية على التفاوض مع إيران للتخلي عن برنامجها النووي، بينما تؤكد طهران
أنها لن تتخلى عن حقها في تخصيب اليورانيوم وامتلاك الطاقة النووية للأغراض السلمية، نافية أي نية لديها لامتلاك الأسلحة النووية.