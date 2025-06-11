https://sarabic.ae/20250611/وزير-الدفاع-الإيراني-يهدد-بضرب-القواعد-الأمريكية-في-المنطقة-حال-نشوب-صراع-بين-طهران-وواشنطن-1101548462.html

وزير الدفاع الإيراني يهدد بضرب القواعد الأمريكية في المنطقة حال نشوب صراع بين طهران وواشنطن

وزير الدفاع الإيراني يهدد بضرب القواعد الأمريكية في المنطقة حال نشوب صراع بين طهران وواشنطن

سبوتنيك عربي

أعلن وزير الدفاع الإيراني العميد عزيز نصير زاده، اليوم الأربعاء، "إجراء تجربة ناجحة لصاروخ برأس حربي يزن طنين". 11.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-11T08:20+0000

2025-06-11T08:20+0000

2025-06-11T08:21+0000

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وقال نصير زاده، في تصريحات له على هامش اجتماع الحكومة الإيرانية، إن "التهديدات الأخيرة الصادرة عن الأعداء لن تبقى من دون رد"، مشيرًا إلى أن "القوات العملياتية الإيرانية مجهزة بشكل كامل"، حسب وكالة "تسنيم".وأضاف: "يُقال أحيانًا إنه إذا لم تثمر المفاوضات، فستؤول الأمور إلى المواجهة، وأنا أقول باسم الشعب الإيراني، إذا فُرضت علينا مواجهة، فسنضرب أهدافنا بقوة، وسيتكبد العدو خسائر فادحة، وعلى أمريكا أن تدرك أن عليها مغادرة المنطقة".وأكد وزير الدفاع الإيراني أن "جميع القواعد الأمريكية في متناول إيران، وسوف يتم استهداف جميع هذه القواعد في البلد المضيف دون تردد".وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إن "الرئيس ترامب، أمر بتجميد أو وقف خطط الهجوم المشترك مع إسرائيل على إيران"، مشيرة إلى أنه "سبق وحذّر الرئيس الأمريكي، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من شن هجوم على إيران".وأكدت القناة أن الرئيس ترامب، أجرى اتصالًا هاتفيًا بنتنياهو، وحذّره من "مغبة القيام بهجوم على المنشآت النووية الإيرانية"، في الوقت الذي وصلت به المفاوضات النووية بين واشنطن وطهران، إلى مرحلة متقدمة.وسبق للرئيس الأمريكي أن صرح للصحفيين، بالقول: "أود أن أكون صادقا، نعم فعلت"، وذلك حين سئل عما إذا كان طلب من نتنياهو، خلال مكالمة الأسبوع الماضي، الإحجام عن القيام بعمل عسكري ضد إيران.وانتهت يوم 23 مايو/ أيار الماضي، في العاصمة الإيطالية روما، الجولة الخامسة من المفاوضات بين طهران وواشنطن بشأن برنامج إيران النووي.وبدأت أولى جولات التفاوض بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، حول البرنامج النووي الإيراني، في 12 أبريل/ نيسان الماضي، في العاصمة العُمانية مسقط، واستضافت السفارة العُمانية في روما جولة المفاوضات الثانية في 19 أبريل الماضي، ثم انعقدت الجولة الثالثة في مسقط مرة أخرى في 26 من الشهر ذاته، والجولة الرابعة في العاصمة العمانية في الـ11 من مايو الماضي، والجولة الخامسة في الـ23 من الشهر ذاته.وانسحبت أمريكا، خلال ولاية ترامب السابقة، من الاتفاق النووي في مايو 2018، وأعادت فرض العقوبات على طهران. وردت إيران على ذلك بإعلان خفض تدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاق، متخلية على وجه الخصوص عن القيود المفروضة على الأبحاث النووية ومستوى تخصيب اليورانيوم.ومع عودة ترامب إلى البيت الأبيض، في يناير/ كانون الثاني 2025، أعادت واشنطن تفعيل سياسة "الضغوط القصوى" على إيران، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم.

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إيران, أخبار إيران, الجيش الإيراني, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم